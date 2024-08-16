С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad
    Мы и в советские времена знали, что Мацушита военно-промышленный концерн. ЗРК, радары, радиостанции и пр. это их осно...Куда делся японск...
  • Vlad
    А как же Панасаунд, Акаива и тп?! 😜Куда делся японск...
  • Traveller
    Как и для чего др...

Обри Бердслей – гений модерна, который ушёл из жизни в возрасте 25-ти лет


Гротеск и парадокс в работах Aubrey Beardsley.

Гротеск и парадокс в работах Aubrey Beardsley.

 

«Гений миниатюры и модерна» - так называли английского художника XIX века Обри Бердслея (Aubrey Beardsley), который ушёл из жизни в возрасте 25-ти лет. На его счету множество различных гравюр и иллюстраций, поражающих остротой и глубиной мысли, плавностью линий и скрытым смыслом.

Пожалуй, за годы своей короткой жизни он стал одним из самых скандальных художников, чьи работы и по сей день пользуются огромной популярностью среди ценителей подобного творчества, а так же среди современных дизайнеров и оформителей. Его гравюры завоевали мир в буквальном смысле этого слова. Обри создал множество маленьких зарисовок, впечатляющих книжных иллюстраций и корешков, шаржей, а так же виньеток для оформления красных строк. Совмещая парадокс и гротеск, он мастерски изображал фантастические реминисценции на классические темы, вызывающие споры и противоречия. О нём и его творчестве говорили столетие назад, продолжают говорить и сейчас, акцентируя внимание на выбранный им стиль, а созданные им шедевры до сих пор считают уникальными.
Мерлин. Автор: Aubrey Beardsley.

Мерлин. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Пятьдесят оттенков рисунков. Автор: Aubrey Beardsley.

Пятьдесят оттенков рисунков. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Ноктюрн Шопена.

Ноктюрн Шопена.

 
Третья баллада Шопена. Автор: Aubrey Beardsley.

Третья баллада Шопена. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Смерть Артура — Как Фея Моргана дала щит сэру Тристраму. Автор: Aubrey Beardsley.

Смерть Артура — Как Фея Моргана дала щит сэру Тристраму. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Смерть Артура — Мерлин и Нимуэ. Автор: Aubrey Beardsley.

Смерть Артура — Мерлин и Нимуэ. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Смерть Артура — Как король Марк нашёл сэра Тристама. Автор: Aubrey Beardsley.

Смерть Артура — Как король Марк нашёл сэра Тристама. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Смерть Артура — Король Артур и странная мантия. Автор: Aubrey Beardsley.

Смерть Артура — Король Артур и странная мантия. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Купающиеся. Автор: Aubrey Beardsley.

Купающиеся. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Бал марионеток I. Автор: Aubrey Beardsley.

Бал марионеток I. Автор: Aubrey Beardsley.

 
Бал марионеток II. Автор: Aubrey Beardsley.

Бал марионеток II. Автор: Aubrey Beardsley.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх