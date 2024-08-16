Обри Бердслей – гений модерна, который ушёл из жизни в возрасте 25-ти лет

Гротеск и парадокс в работах Aubrey Beardsley.
«Гений миниатюры и модерна» - так называли английского художника XIX века Обри Бердслея (Aubrey Beardsley), который ушёл из жизни в возрасте 25-ти лет. На его счету множество различных гравюр и иллюстраций, поражающих остротой и глубиной мысли, плавностью линий и скрытым смыслом.
Пожалуй, за годы своей короткой жизни он стал одним из самых скандальных художников, чьи работы и по сей день пользуются огромной популярностью среди ценителей подобного творчества, а так же среди современных дизайнеров и оформителей. Его гравюры завоевали мир в буквальном смысле этого слова. Обри создал множество маленьких зарисовок, впечатляющих книжных иллюстраций и корешков, шаржей, а так же виньеток для оформления красных строк. Совмещая парадокс и гротеск, он мастерски изображал фантастические реминисценции на классические темы, вызывающие споры и противоречия. О нём и его творчестве говорили столетие назад, продолжают говорить и сейчас, акцентируя внимание на выбранный им стиль, а созданные им шедевры до сих пор считают уникальными.
Мерлин. Автор: Aubrey Beardsley.
Пятьдесят оттенков рисунков. Автор: Aubrey Beardsley.
Ноктюрн Шопена.
Третья баллада Шопена. Автор: Aubrey Beardsley.
Смерть Артура — Как Фея Моргана дала щит сэру Тристраму. Автор: Aubrey Beardsley.
Смерть Артура — Мерлин и Нимуэ. Автор: Aubrey Beardsley.
Смерть Артура — Как король Марк нашёл сэра Тристама. Автор: Aubrey Beardsley.
Смерть Артура — Король Артур и странная мантия. Автор: Aubrey Beardsley.
Купающиеся. Автор: Aubrey Beardsley.
Бал марионеток I. Автор: Aubrey Beardsley.
Бал марионеток II. Автор: Aubrey Beardsley.
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