Использование хвои в быту после новогодних праздников

После новогодних праздников у многих остается вопрос: что делать с живой елью или елкой. Самый простой способ – это выкинуть, но практичные люди применяют хвою в хозяйстве, причем довольно удачно.



Еловая ванна

Сделать мыло из хвои

Еловый веник для бани

Ароматизатор из хвои

Хорошее удобрение

Украшение квартиры – букет

Когтеточка из ствола

Посадить елку во дворе

Отвар для здоровья

Принять ванну с хвоей – это позволить своему телу полноценно расслабиться и насладиться приятным ароматом. Также ель очень благоприятно влияет на нервную систему и делает кожу гладкой.Если вы любитель делать мыло своими руками, то можно добавить в основу несколько еловых веток или использовать хвою в качестве ароматизатора.Для любителей ходить в баню или сауну можно сделать хвойный веник. Помимо приятного аромата, такой веник также будет выступать профилактикой против простуд. После первого посещения бани с хвойным веником человек чувствует себя гораздо лучше.Из хвои получаются очень насыщенные и долгоиграющие ароматизаторы. Такие мешочки с хвоей можно расположить в любом шкафу, чтобы вещи пахли лесом.А еще хвою используют для удобрения и защиты растений. К примеру, можно сделать настой из хвои, который полностью решит проблему с вредителями.Хвоя тем хороша, что стоит очень долго. Поэтому из нее можно сделать красивый букет в зимнем стиле, и поставить его в центр комнаты. Добавьте к веткам еще какие-нибудь зимние растения, чтобы получить более яркую композицию.Если есть время и желание, то из ствола дерева можно сделать вполне пригодную когтеточку для вашего кота. Для этого ствол обвязывают веревкой и джутом, чтобы кошка могла поточить об этот материал свои когти.Некоторые не хотят выкидывать елку, а садят ее у себя во дворе или на участке. В этом случае нужен правильный уход, чтобы дерево прижилось и начало дальше расти.Отвар из хвои – это очень сильное лечебное средство, которое широко используется в народной медицине. Главные его особенности – это профилактика простудных заболеваний, генерирующие возможности и лечение неврологических заболеваний.Не торопитесь выкидывать елку или ель. Хвоя – это очень ароматное и наделённое лечебными компонентами дерево. Наши советы помогут использовать новогоднюю красавицу на пользу всей семье.