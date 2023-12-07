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100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

Недавно художник-постановщик Жюльен Кнез показал интересный проект, в котором он фотографировал улицы Парижа и накладывал старые фотографии.

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

Идея подобного проекта зародилась летом 2015 года, когда Жюльен Кнез прогуливался по Парижу. Тогда Жюльен решил найти винтажные фотографии в интернете и запечатлеть эти места в настоящем времени. Получилось достаточно интересно.

В результате поисков винтажных фотографий, Жюльен выбрал 80 снимков и наложил их на современные улицы Парижа. Винтажные снимки смогли охватить период с 1871 по 1968 года.

1871 г. Баррикады у входа в предместье Тампль на улице Faubourg-du-Temple

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1871 год. Place Vendôme

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

Снимки произвели настолько широкий эффект, что художник решил создать фотокнигу «Paris, Fenêtres Sur l’Histoire», которая и состоит из этих 80 снимков.

1895 г. Люксембургский сад

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1900 г. Эйфелева башня

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1900 г. Moulin Rouge

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1900 г. Place de l’Opéra

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1900 г. Quai de Conti

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1900 г. Rue du Calvaire, Montmarte

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1909 г. Триумфальная арка

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1910 г. Во время великого потопа люди прошли через залитые водой метрополитен на лодке

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1914 г. Северный вокзал

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1914 г. Станция Конкорд

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1930 г. бульвар Осман

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1930 г

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1940 г. Визит Гитлера

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1940 г. Визит Гитлера к Триумфальной арке

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1942 г. Риволи, во время нацистской оккупации

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1944 г. зенитный канон создан за пределами Большого дворца на Avenue du Général-Eisenhower

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1944 г. Дружеские встречи во время освобождения Парижа

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

1968 — Студенческие протесты в Латинском квартале

100-летние изменения Парижа в проекте Жюльена Кнеза

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