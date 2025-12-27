С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Как освежить интерьер за выходные, не тратя много денег

Немного фантазии, парочка смелых идей — и вы превратите пространство вокруг себя в стильное и обновленное, не тратя на это целое состояние.

Как освежить интерьер за выходные, не тратя много денег

Кто сказал, что ремонт – это бесконечный квест с траченными нервами и кредитом на десять лет? Обновить интерьер можно быстро, легко и бюджетно – всего за пару выходных.

Нужно только немного вдохновения, несколько хороших идей и пара свободных часов.
Вот список небанальных лайфхаков, которые помогут превратить ваше пространство в нечто новое без затрат, но с максимальным эффектом.

Сделайте перестановку – это бесплатно, но с эффектом «вау»

Иногда мебель просто устает стоять на одном месте. Перетащите диван к окну, освободите середину комнаты, чтобы создать ощущение пространства, или объедините кресла в уютный уголок. Поиграйте с тем, что у вас уже есть: ваш дом удивит вас новыми ракурсами.

Покрасьте старое, а не покупайте новое

Если у вас дома пылится скучная табуретка или шкафчик, превратите их в дизайнерские акценты. Купите маленькую банку краски (матовую или меловую) и обновите их цвет. Можно выбрать глубокий зеленый, терракотовый или классический белый. Смысл в том, чтобы акцентировать внимание на деталях. А если вы творческая душа, добавьте рисунки с помощью трафарета.

Замена фурнитуры творит чудеса

Как освежить интерьер за выходные, не тратя много денег

Старые ручки на кухонных шкафчиках или комодах можно легко заменить. На маркетплейсах полно красивой фурнитуры по цене кофе с пирожным. Золото, бронза или даже керамика – мелочь, которая меняет общий облик.

Освежите стены (но не краской)

Речь не про дорогостоящие обои!
Попробуйте недорогие стикеры или самоклеящуюся пленку. Например, сделайте геометрические узоры над кроватью или создайте акцентную стену за телевизором. А еще можно сделать галерею из плакатов, фотографий или собственных рисунков.

Игры с текстилем

Не спешите за новыми шторами или скатертями. Старый шарф, который вы уже не носите, может стать стильным элементом декора: оберните им подушки или создайте декоративный чехол для стула. Также отлично смотрится наброшенный на диван плед в контрастных цветах.

Локальное освещение вместо скучной люстры

Как освежить интерьер за выходные, не тратя много денег

Не покупайте дорогие светильники, а создайте их сами! Возьмите гирлянду (оставшуюся с Нового года) и обмотайте ее вокруг карниза, вазы или деревянной рейки. Это создаст мягкое и уютное освещение без лишних затрат.

Зеленый уголок вместо скучных полок

Пересмотрите свои полки: старые книги – вниз, а наверх поставьте комнатные растения. Нет цветов? Возьмите ветки на улице, поставьте их в бутылку и пройдитесь по стеклу краской. Получится стильный арт-объект в духе минимализма.

Зеркала и игра с пространством

Если у вас уже есть зеркала, попробуйте переместить их так, чтобы они отражали свет от окна. Это сделает комнату больше и светлее. Для драматического эффекта можно поставить зеркало на пол, облокотив его на стену.

Переназначение старых вещей

Как освежить интерьер за выходные, не тратя много денег

Стеклянные банки превращаются в подсвечники или органайзеры.

Коробки из-под обуви обернутые бумагой становятся стильным местом для хранения.

Даже деревянные ящики от фруктов можно покрасить и превратить в полки.

Аромат как часть интерьера

Свечи, аромамасла или даже разрезанный лимон в красивой миске создают атмосферу уюта. Запах может дополнить ваш новый интерьер и сделать дом еще уютнее.
Ссылка на первоисточник
наверх