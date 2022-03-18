От генетики до религии: чем славянские народы отличаются друг от друга

Славяне./Фото: Peopleandtimes.ru

Генетически противоположные группы

Русские девочки.

Восточные славяне./Фото: image.jimcdn.com

Поляки.

Белорусское застолье. \ Фото: vitebskcity.info

Языковые различия славян

Балто-славянские языки./Фото: Slavanthro.mybb3.ru

Сербский алфавит./Фото: Credocluster.info

Религиозные различия

Перун – бог восточных славян.

Славянское капище.