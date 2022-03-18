От генетики до религии: чем славянские народы отличаются друг от друга
Славяне – одна из самых многочисленных групп народов, схожих общностью генезиса и родством языков. На сегодняшний день они населяют земли Центральной и Восточной Европы, занимают территории Сибири и Дальнего Востока. Наряду со всей схожестью, славянские народы по некоторым признакам имеют принципиальные различия.
Славяне./Фото: Peopleandtimes.ru
Генетически противоположные группы
Коллектив ученых во главе с Балановским и Виллемсом провел исследование восточных, западных, южных славян и балтских народов на генетическом уровне. В ходе работы удалось узнать, почему группы существенно различаются.
Русские девочки.
Для проведения тщательного анализа было представлено около восьми тысяч образцов ДНК из пятидесяти балто-славянских народов. Среди них оказались самые яркие представители популяции – белорусы, русские, украинцы, кашубы, поляки, чехи, болгары, боснийцы и латыши с литовцами. Составить достоверную картину помогли несколько генетических систем: митохондриальная ДНК (по материнской линии), Y-хромосома (по отцовской линии) и аутосомная ДНК (полногеномный анализ).
Восточные славяне./Фото: image.jimcdn.com
Результаты исследования подтвердили схожесть между восточными славянами. Русские центральных и южных областей формируют единую группу с украинцами и белорусами. Однако северные русские заметно выделяются из оставшейся части восточных славян. В генетическом плане они существенно ближе к финно-угорским народам.
Украинец на празднике. / Фото: www.allmirest.org
Из западной группы поляки больше схожи с восточными славянами. А вот чехи и словаки генетически смещены к западноевропейским популяциям, в частности, немцам. Южный и восточный регионы – хорваты, боснийцы, македонцы и болгары – близки с неславянскими соседями по Балканам. Исследование показало, что они больше относятся к грекам, венграм и румынам.
Поляки.
Балтские народы, включающие латышей и литовцев, схожи не только с белорусами, но и с эстонцами, которые говорят на языке финно-угорской группы. Одновременно обнаружена близость по генетическим признакам к мордве и другим волжским народам.
Белорусское застолье. \ Фото: vitebskcity.info
Популяции сравнивались по трем аспектам– географии, генетики, языку. Как выяснилось, наиболее тесная взаимосвязь наблюдается между территориальным положением и генетическими особенностями. Ученые сошлись во мнении, что при размещении по европейским землям славянские народы ассимилировали местные популяциями, которые занимали эти территории еще до их появления. Они приносили с собой язык, вместе с тем впитывая чужой генофонд. Так, восточные и западные славяне составили единую общность, а южная группа приобрела большее сходство с представителями Балкан.
Языковые различия славян
В индоевропейскую семью языков входит славянская группа, по мнению ученых, близкая с балтийской. Она условно подразделена на три ветви: восточнославянскую (русский, украинский, белорусский), южнославянскую (болгарский, словенский, сербо-хорватский) и западнославянскую (польский, чешский, словацкий).
Балто-славянские языки./Фото: Slavanthro.mybb3.ru
Разговорные языки похожи между собой больше, нежели германские и романские. Но при наличии общих черт в грамматическом и фонетическом аспекте они разительно отличаются.
Разница между славянскими языками в основном заключается в письменности. В чешском, польском и словацком она основана на латинском алфавите. Это обосновано католическим влиянием. Использование кириллицы в русском, болгарском и македонском обусловлено влиянием Православной Церкви. И только сербохорватский язык основан на двух алфавитах.
Сербский алфавит./Фото: Credocluster.info
В отдельных славянских языках наблюдается разнообразие позиций ударения. В чешском оно падает на первый слог, в польском же – на следующий за последним. В болгарском и русском ударная позиция вариативна.
В грамматическом аспекте среди славянских языков выделяется болгарский и македонский из-за различий системы инфлексий существительного. К тому же только у них активно используется артикль.
Религиозные различия
Славянские племена длительный период держались обособлено и нередко воевали между собой. Поэтому между ними ярко выражена разрозненность религиозных представлений.
До принятия христианства главным божеством у восточных славян значился Перун. Многие ученые сходятся во мнении, что часто его называли Сварогом. Считалось, что бог преследует злых духов, которые могут скрываться в человеческом жилище. Задабривали Перуна жертвоприношением зверей и людей.
П
Перун – бог восточных славян.
Взамен языческим храмам восточные славяне строили требища и капища, где проводились все ритуалы. Одновременно предки поклонялись Велесу, имели четкое представление о «рае» и «аде». У восточных славян ярко выражен культ земли. Вместо жрецов, обряды совершали самые старшие мужчины в семье.
На сегодняшний день около 80% русских и белорусов – православные. Среди украинцев этой конфессии придерживается более 76%.
Западные славяне поклонялись Перкунасу. По легенде всадник Витис, изображенный на литовском гербе, олицетворял божество. В древние времена считалось, что у каждого племени есть свой прародитель в виде животного. Например, лютичи поклонялись волкам, считая их священными.
В отличие от восточных народов они не возводили святилищ. Все идолы для поклонений помещались в языческие храмы. Доступ к капищу был только у жрецов. В то время как восточные славяне могли свободно приближаться к святыне.
У современных западных славянских народов православие прижилось в меньшей степени. На территории Польши до 95% католиков. В Чехии и Словакии этот показатель превышает 60%.
Славянское капище.
В религиозных предпочтениях южные славяне отличаются от западных и восточных так же сильно, как и в генетическом аспекте. Предки считали, что над природой властвуют змеи. Человеческие образы представлены у южных славян в виде женских воинственных божеств. Племена верили, что люди, которые грешили при жизни, превращались в животных. Поэтому звери вполне понимали человеческую речь.
Южные славяне в разный исторический период зависели от влияния Византии и Порты Оттомантской. Поэтому в настоящее время во многих государствах распространен ислам и православие. Македонию на 68% населяют христиане, а вот в Хорватии и Словении до 80% католиков. Жители Боснии и Герцеговины исповедуют ислам.
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