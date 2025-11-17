Применение апельсиновых корок в быту

Если подходить к ведению домашнего хозяйства нестандартно, то можно открыть для себя много удивительных вещей. Например, как с помощью самых обычных апельсиновых корок облегчить себе быт. А ведь многие после чистки апельсина просто выкидывают корки, не догадываясь, как их можно использовать. Между тем именно они способны улучшить наш дом.

1. Самый полезный ароматизатор

2. Чистим столовые приборы правильно

3. Домашнее средство для красоты

4. Бюджетное чистящее средство

5. Очищаем разделочную доску

Они не только содержат много витаминов, но и обладают антибактериальными свойствами. Так что в следующий раз не спешите выкидывать их в мусорку. Лучше примените на практике те советы, что мы вам сегодня раскроем.Самый полезный аромат для дома.А вы знали об удивительном эффекте от запаха цитрусовых? Оказывается, он повышает работоспособность и улучшает настроение человека. Лучше всего, если этот аромат будет сопровождать вас повсюду. Даже в шкафу с одеждой. А для этого необходимо сделать самодельные ароматизаторы, которые вы без труда сможете разложить по полкам.В первую очередь необходимо вооружиться апельсиновыми корками. Именно они играют тут главную роль. После чего возьмите маленькие мешочки из-под бижутерии. Если таких не оказалось под рукой, то можно сделать их самостоятельно из марли. В них необходимо поместить наши корки, соль для ванны и несколько капель ароматического масла. Такие саше можно разместить по всему дому и наслаждаться приятным ароматом.Начищаем приборы до блеска.Цедра апельсина богата натуральными маслами, которые зачастую добавляют в средства для мытья посуды. А мы с вами можем использовать их напрямую.Интересно, что эти масла отлично подходят для чистки и полировки металлических поверхностей. А значит, с их помощью можно эффективно почистить столовые приборы, не потратив ни копейки.Для этого нам понадобятся лишь корки от апельсина. Ими можно натирать ножи и вилки. Вы удивитесь, как быстро они заблестят. Если же загрязнение более старое, как, например, на кофейнике, то потребуется чуть больше усилий. В этом случае корки необходимо поместить внутрь и добавить соли. После чего залить все холодной водой и дать постоять. Через десять минут вымойте кофейник, как обычно.Отличный скраб для кожи.Всем известны полезные свойства скрабов для кожи. Они незаменимы, если вы заботитесь о своей красоте. Необходимо скрабировать свою кожу хотя бы пару раз в неделю. Но зачастую мы просто приобретаем скраб в магазине, не сильно заботясь об его натуральности. И очень зря. Ведь чем натуральнее состав, тем больше пользы он принесет нашей коже. К счастью, мы точно знаем, как сделать полезный и натуральный скраб самостоятельно.Именно цедра апельсина особенна для нашей кожи. Она помогает разглаживать морщины, борется с целлюлитом и помогает тонизировать кожу. Так что домашний скраб с ними в составе является лучшим вариантом для нашей красоты. Для того чтобы его приготовить, необходимо натереть корки на мелкой терке и хорошенько высушить. После чего добавить к ним сахар и немного кокосового масла. Его можно заменить на миндальное, в зависимости от предпочтений. Также апельсиновые корки можно смешивать с кофейной гущей. Такой скраб также отлично работает на коже.Натуральное чистящее средство.Мы часто тратим неоправданно много средств на бытовую химию. А цены между тем только растут. Но мы точно знаем, что на чистящих средствах вполне можно сэкономить. Достаточно просто сделать их самостоятельно.Чистящее средство с апельсиновыми корками – отличное решение для экономии вашего бюджета. Для этого необходимо поместить их в банку и залить уксусом. После чего дать настояться в течение недели. Далее мы советуем перелить полученный раствор в бутылку с пульверизатором и использовать для чистки любых поверхностей. Особенно хорошо оно помогает отмыть плиту и духовку.Больше никаких микробов на разделочной доске.Разделочная доска является целым скопищем микробов и бактерий. Ее недостаточно просто вымыть, как другую посуду. Необходимо постоянно ее дезинфицировать. И сделать это можно с помощью натуральных ингредиентов. Речь идет, конечно же, об апельсиновых корках. Именно они помогут качественно очистить вашу разделочную доску.Для этого необходимо насыпать на апельсиновую корку немного соли. После чего круговыми движениями вычистить всю поверхность доски. Далее необходимо промыть ее под проточной водой и как следует высушить. Так на вашей разделочной доске не останется ни одной бактерии, а по кухне распространиться приятный аромат цитрусовых.