Сомапура Махавихара: древний буддийский монастырь, ставший иконой храмового строительства

В Бангладеш сохранился уникальный памятник архитектуры, который по сей день является ярким образцом буддийского храмового строительства. Речь идет о монастыре Сомапура Махавихара, построенном еще в доисламский период. Древние строители не только опередили время, они создали поистине удивительный комплекс, вобравший в себя знаковые элементы, почитаемые сразу в трех основных исторических религиях региона (джайнизм, индуизм и буддизм). Его простые формы и гармоничные линии, обилие резного декора и небывалый размах на многие века предопределили стиль буддийской храмовой архитектуры сразу нескольких восточных стран.
1. История появления одного из самых почитаемых буддийских храмов
Древний буддийский монастырь, ставший иконой храмового строительства, с высоты птичьего полета (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: historicmysteries.com.
История Сомапура Махавихара (Somapura Mahavihara) восходит к династии буддийских монархов династии Пала, правивших в Бенгалии и индийском штате Бихар в раннее Средневековье. Точной даты их властвования до сих пор определить не удалось, но согласно обнаруженной в древнем монастырском комплексе Пахарпура (Бангладеш) глиняной печати, строительство огромного монастыря больше похожего на неприступный форт, началось по приказу царя Дхармапала Викрамшил, пришедшего к власти примерно с 770 года (правил 40 лет). Он являлся вторым правителем могущественной Бенгальской империи Пала, приумножившим начатое отцом дело и сделавшим ее доминирующей державой в северной и восточной Индии. Бытует мнение, что период властвования Пала считается одной из золотых эпох истории, поскольку за довольно короткий промежуток времени царям династии удалось остановить междоусобицы, распри, многовековую гражданскую войну, которые несли лишь хаос и разруху. Их правление стало свежим глотком, который принес стабильность и процветание в обновляющуюся Бенгалию.
Величественный храм в центре монастырского комплекса скрывает и тайны создания, и свое предназначение (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: thevintagenews.com.
Грамотное правление не только расширяло границы и способствовало процветанию царства. В этот период в самых значимых его точках начиналась грандиозная стройка, призванная показать, какого расцвета достигло государство. Главным достижением бенгальской цивилизации стали выдающиеся произведения искусства и архитектуры, значительная часть которых дошла и до наших дней. Чего только стоит Сомапура Махавихара (Великий монастырь) – буддийский вихар (монастырь), являющийся одним из самых значимых памятников азиатской культуры Бенгалии раннего периода.
Справка: Сомапура Махавихара в Пахарпуре – один из пяти великих буддийских вихаров, созданных в период процветания Пала. Считается, что монастырские комплексы были построены в ключевых точках империи, чтобы сформировать скоординированную сеть непонятных для современников объектов. Для чего были построены столь сложные структуры по сей день остается загадкой.
2. Архитектура и дизайн загадочного комплекса
Монастырский комплекс занимает площадь, превышающую 8,5 гектаров земли (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: historicmysteries.com.
Современникам остается лишь догадываться, каким образом древним строителям удалось построить столь масштабный объект, если человечество к тому времени еще не придумало ни соответствующего оборудования, ни инструментов. Тем не менее сохранившиеся руины являются наглядным доказательством того, что предки выработали особые технологии, которые потерялись в веках и озадачивают исследователей. Особенно доставляет хлопот Сомапура Махавихара, ведь несмотря на более чем столетний период исследований, он так и не приблизил ученых к ответам на множество вопросов. Стоит отметить, что большинству внедрениям древних до сих пор не дана экспертная оценка, поскольку нет документальных источников, мнения ученых расходятся, да и не все тонкости изучены.
Главное сооружение монастырского комплекса расположено строго посередине застроенного участка (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: thevintagenews.com.
Храмовый комплекс, занимающий площадь более 85 тыс. кв. метров, состоит из нескольких блоков, окружающих по периметру центральный объект, находящийся во внутреннем дворе. Предположительно, главный храм, представляющий собой гигантский крест, каждая сторона которого достигает 281 м, окружен террасированными надстройками, поднимающимися тремя блоками на высоту около 21 м. У его основания установлено более 60 каменных скульптур, изображающих самых разных индуистских божеств, ступы разных форм и размеров, а в открытом музее можно увидеть глиняные таблички, надписи, керамика, монеты и другие культовые предметы, обнаруженные во время раскопок.
Остатки жилых и вспомогательных помещений (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: thevintagenews.com.
Внешние же стены монастыря образованы 177 кельями, складскими помещениями, кухней, столовой и другими бытовыми структурами. Они стали обрамлением внутреннего периметра комплекса, при этом двери каждой монашеской кельи и любого другого помещения непременно смотрят на главную святыню, находящуюся в центре двора.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что в структуре монастырского комплекса угадываются технологии, используемые при возведении фортификационных сооружений. Об этом свидетельствует тот факт, что все основные здания находятся за монолитной стеной толщиной в 6 метров. Также предусмотрена четкая иерархия важности объектов (центральный храм и вовсе является крепостью в крепости), имеется всего лишь один вход и тот расположен с самой безопасной стороны, которую легко контролировать.
Структура древнего буддийского монастыря, которую многие столетия брали за основу при проектировании подобных объектов (Somapura Mahavihara, Бангладеш).
Это объясняет тот факт, что планировка монастырского комплекса стала образцом для последующих поколений строителей, которые из столетия в столетие ее копировали, внося лишь поправки на климат и традиции, ведь подобные структуры появились не только на Индийском субконтиненте поэтому и требовали доработки.
Учитывая, что со временем произошла исламизация территории Бангладеш и строительство буддийских монастырей не входило в планы захватчиков, то в стране Сомапура Махавихара так и остался единственным комплексом такого типа. А вот в странах Юго-Восточной Азии этот стиль стал стандартом на многие века.
3. Таинственная центральная структура
Центральный объект монастырского комплекса вызывает повышенный интерес, хотя его тайны так и не удалось разгадать (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: historicmysteries.com.
Неплохо сохранялась лишь нижняя часть строения, а вот о том, что было на его вершине ученым остается лишь гадать (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: ancient-origins.net.
У исследователей больше всего проблем возникло с идентификацией главного сооружения, находящегося в центре монастырского комплекса. Таинственная центральная структура изучалась с момента обнаружения руин в 1807 год. В работах К.Н. Дихиста, проводившего раскопки 1938 г., например, можно увидеть попытку реконструкции разрушенной верхней части, центрального храма. Хотя в ученом мире мнения по этому поводу кардинально разняться, а исследования Пруденс Р. Майер, опубликовавшей свою гипотезу в 1969 году, наталкивают на мысль, что остатки гигантской структуры являются лишь фундаментом, на котором раньше была построена ступа, в которой хранились ценнейшие артефакты. А вот архитектор Мухаммад Али Наки, досконально изучавший Сомапуру Махавихару, предполагает, что центральная структура имела высокий шпиль, который был ориентиром. Все эти предположения вполне логичны и могут соответствовать истине, но что могло храниться в таком масштабном строении и куда все подевалось без особых разрушений самой территории монастыря, так и остается загадкой.
Один из исследователей предположил, что на вершине храма была построена ступа с высоким шпилем (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: ancient-origins.net.
Храм окружен множеством каменных изваяний и барельефов, по которым можно изучать историю и весь божественный пантеон буддистов (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: sabbirtourism.blogspot.com.
К сожалению, ни документальных подтверждений, ни зарисовок самого храмового комплекса пока не удалось обнаружить, поэтому ученым остается лишь гадать, куда делась верхняя часть строения, да так мастерски, что от нее не осталось ни малейшего следа (при отличной сохранности других частей храмового комплекса). У народа, как водится, имеется свое мнение по этому поводу. Многие считают, что это был своеобразный космодром древности, где приземлялись инопланетные летательные аппараты, поэтому и была построена ровная площадка и никакой ступы или высоченного шпиля там и быть не могло.
4. Упадок Сомапуры Махавихары
Планировка территории древнего монастыря подчинена строгой иерархии (Somapura Mahavihara, Бангладеш). | Фото: sabbirtourism.blogspot.com.
Согласно обнаруженным документам более позднего периода, монастырь процветал вплоть до XI века, в последующие же годы участились захватнические походы мусульман, один из которых закончился практически полным уничтожением древней святыни. Сомапуру Махавихару сожгли дотла солдаты армии Ванги. В последующее столетие монахи попытались восстановить утраченный монастырь и это им практически полностью удалось, но массовая исламизация привела к тому, что древняя святыня стала увядать. Со временем ее монахи покинули навсегда. Многие столетия грандиозный комплекс пустовал, в нем хозяйничал лишь ветер, буйная растительность и дикие животные.
Несмотря на то, то монастырский комплекс лежит в руинах грамотная планировка говорит о недюжинных способностях зодчих и строителей (Somapura Mahavihara, Бангладеш).
Только лишь в 1919 году Сомапуру Махавихару объявили охраняемым археологическим памятником, а первые основательные раскопки начались четыре года спустя. В течение следующих десятилетий были открыты более крупные структуры комплекса, а после обретения Бангладеш независимости работы стали более активными и результативными. Благодаря упорству активистов Великий храм внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Один из крупнейших буддийских монастырей к югу от Гималаев стал главной археологической достопримечательностью целого региона (Somapura Mahavihara, Бангладеш).
В 1959 году на территории Сомапура Махавихара был открыт музей, где хранится уникальнейшая коллекция предметов, найденных как в монастыре, так и на территории прилегающих районов. Стоит отметить, что такому обилию и разнообразию артефактов могут позавидовать даже самые крупные и известные музеи мира. А пока они привлекают в эти места путешествующих со всего мира. Их активность и желание прикоснуться ко всему тайному и неизведанному превратили Сомапура Махавихара в одно из главных туристических направлений Бангладеш.
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