Художница создаёт сюрреалистические фотоиллюзии, на которые стоит посмотреть дважды

Цветной сюрреалистический мир Моники Карвальо (Monica Carvalho).

1. Сила красоты и природы

Красивое сочетание цвета осеннего листа и мягких нежных губ.

2. Необычная тушь для ресниц

Деревья в перевернутом состоянии напоминают густо накрашенную бахрому ресниц.

3. Сила жизни

Можно не просто любоваться снимком , но и стоит задуматься над его смыслом.

4. Снежные волосы

Снимок можно рассматривать бесконечно долго, постепенно обнаруживая все новые детали.

5. Куда ведет дорога

Не все на самом деле является таким, каким нам кажется.

6. Сюрреалистическая фотоиллюзия

Застежка от молнии делит синие воды пополам , открывая другой мир.

7. Невероятный сюжет

Интересная связь цвета , текстуры и формы самых несовместимых вещей.

8. Иллюзия сна

Мечты сбываются во сне.

9. Мягкий изгиб

Прибрежные воды океана плавно переходят в красивые линии женского тела.

10. Радужная пыльца

В этом мире все взаимосвязано.

11. Мир эмоций

У каждого есть темная и светлая сторона личности.

12. Все встало с ног на голову

Непредсказуемое сочетание перевернутого мира и спины человека.

13. Тихий шепот

Красивая комбинация нежных губ и горных вершин, которые что-то шепчут.

14. Умиротворение

Уникальная работа, которая заставляет стирать грань между реальностью и фантазией.

15. Естественный макияж

Необыкновенный макияж на лице художницы .