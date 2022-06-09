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Инструмент, облегчающий прополку

Всё гениальное, как всегда, просто! Сделайте простейший садовый инструмент, который значительно облегчит вам прополку и рыхление земли. От сорняков не останется и следа!

Инструмент, облегчающий прополку

На черенок от лопаты закрепите стальную проволоку. Проволоку, в свою очередь, обмотайте медной проволокой для плотного крепления. Сделайте из стальной проволоки что-то напоминающее петлю, длиной примерно с ладонь.

Инструмент, облегчающий прополку

Попробуйте провести прополку и удалить сорняки. Сделать это будет легко, особенно если у вас рыхлая земля. С помощью такого самодельного инструмента прополка облегчается в разы! Корни сорняков остаются на петле из проволоки и легко убираются.

Инструмент, облегчающий прополку

Подробнее о том, как сделать удобный инструмент для рыхления и прополки, смотрите в видео ниже:


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Прополкаинструмент
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