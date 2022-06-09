Инструмент, облегчающий прополку

Всё гениальное, как всегда, просто! Сделайте простейший садовый инструмент, который значительно облегчит вам прополку и рыхление земли. От сорняков не останется и следа!







На черенок от лопаты закрепите стальную проволоку. Проволоку, в свою очередь, обмотайте медной проволокой для плотного крепления. Сделайте из стальной проволоки что-то напоминающее петлю, длиной примерно с ладонь.







Попробуйте провести прополку и удалить сорняки. Сделать это будет легко, особенно если у вас рыхлая земля. С помощью такого самодельного инструмента прополка облегчается в разы! Корни сорняков остаются на петле из проволоки и легко убираются.







Подробнее о том, как сделать удобный инструмент для рыхления и прополки, смотрите в видео ниже:



