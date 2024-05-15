Блюда из разных регионов России для любителей гастрономического туризма

Каждый туристический вояж — это желание преисполниться впечатлениями и узнать что-то новое о том, как живут люди в конкретном регионе. Вот только гастрономическую часть порой недооценивают, предпочитая питаться либо чем-то привычным, либо первым, что попадётся на глаза.







А на самом деле как раз еда и позволяет узнать много нового о традициях места, где вы оказались, даже если это соседняя область. Вашему вниманию 7 блюд из разных регионов России, которые заинтересуют любителей гастрономического туризма.



1. Пянсе

2. Козули

3. Пирожное «Волга»

4. Посикунчики

5. Чуду

6. Кёнигсбергские клопсы

7. Арктическая уха

Пирожки из приморского стрит-фуда.Справедливости ради, стоит уточнить, что пирожки пянсе (также — пян-се), относятся к корейской кухне. Но в последние несколько десятилетий они настолько вписались в культуру стрит-фуда Приморского края, что уже стали гастрономическим символом этого региона. А ведь по рецепту он довольно прост — паровой пирожок со смешанной начинкой из мяса и капусты. Впрочем, его сытность и вкус от этого совсем не страдает.Оказывается, у нас пряники не хуже западных имбирных делают.Кажется, что пряники в форме животных, человечков или домиков неизменно пахнут имбирём и являются приобретением от западной рождественской традиции. Но в реальности на отечественных просторах свой, не менее вкусный аналог существовал уже давно. Речь идёт о сладких пряниках под названием козули, которые чаще всего делают в виде разных зверюшек, а создают их в Архангельской области, где они давно стали популярным сувениром у туристов.Кондитерское изделие из Саратова.Ещё одна сладкая вкусняшка — это пирожное «Волга», где можно найти и нежнейшее белковое суфле, и мягкий бисквит, и шоколадную глазурь. Испробовать его можно на его Родине — в Саратовской области: именно там в середине прошлого столетия он был разработан знаменитым кондитером Александром Прачкинын. Изначально он не был особо популярен, однако затем он завоевал огромную популярность не только у местных, но и среди туристов, чьи гастрономические вояжи по Саратову непременно должны сопровождаться дегустацией «Волги» из кондитерской.Сочные пирожочки, в которых не удержать сок.За довольно забавным названием одного из региональных блюд Пермского края на самом деле скрывается ещё один пирожок с мясной начинкой. А известен он тем, что из его зажаренного бочка с первым же укусом выстреливает сок из мяса. К слову, считается, что именно этот процесс — когда блюдо «сикает» соком — и подарил пирожкам их примечательное прозвище. Впрочем, есть и другая версия, которая гласит, что первоначальный вариант названия звучал как «посекунчики» и отсылал к технологии приготовления мясо на начинку — его нужно было очень мелко порубить, или сечь.Дагестанские лепёшки с начинкой.При посещении Дагестана стоит обратить внимание на блюдо под названием чуду́. Ведь эта с виду непритязательная тонкая лепёшка и сама по себе вкусная, так ещё и начинкой может удивить — внутрь кладут и картошку, и мясо, и просто зелень. К слову, для любителей ездить всей семьёй или большой компанией перекус чуду будет особенно удачным решением, чем жаренные на сухой сковородке лепёшки и подаются не по одному, а сразу большой стопкой.Прусская традиция в русской региональной кухни.Несмотря на то, что Калининградская область находится в отечественных границах ещё с советских времён, некоторое наследие предыдущих периодов там сохранилось. В еде, к слову, тоже — так всё ещё готовят клопсы — достаточно известное мясное блюдо в прусской кулинарной традиции. Сформированные из мяса шарики для клопсов нужно сварить, а затем полить соусом с каперсами, положив на гарнир картошку в виде пюре или отваренную кусочками.Арктическая уха лучше получается в котелке.Уха сама по себе давно является символом русской кулинарной традиции, но вот её рецептура ожидаемо отличается из региона в регион. Особый интерес, бесспорно вызывает популярная в Мурманской области арктическая уха, и это несмотря на то, что и там её вариантов масса. Например, помимо основы в виде крабов или рыбы, туда могут добавлять морошку, а иногда варят на сливках. Однако по мнению туристов, нельзя найти более вкусную арктическую уху, которую приготовили на костре в котелке — и неважно, что в неё на самом деле положили.