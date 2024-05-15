Блюда из разных регионов России для любителей гастрономического туризма

Каждый туристический вояж — это желание преисполниться впечатлениями и узнать что-то новое о том, как живут люди в конкретном регионе. Вот только гастрономическую часть порой недооценивают, предпочитая питаться либо чем-то привычным, либо первым, что попадётся на глаза.
А на самом деле как раз еда и позволяет узнать много нового о традициях места, где вы оказались, даже если это соседняя область. Вашему вниманию 7 блюд из разных регионов России, которые заинтересуют любителей гастрономического туризма.
1. Пянсе
Пирожки из приморского стрит-фуда.
Справедливости ради, стоит уточнить, что пирожки пянсе (также — пян-се), относятся к корейской кухне. Но в последние несколько десятилетий они настолько вписались в культуру стрит-фуда Приморского края, что уже стали гастрономическим символом этого региона. А ведь по рецепту он довольно прост — паровой пирожок со смешанной начинкой из мяса и капусты. Впрочем, его сытность и вкус от этого совсем не страдает.
2. Козули
Оказывается, у нас пряники не хуже западных имбирных делают.
Кажется, что пряники в форме животных, человечков или домиков неизменно пахнут имбирём и являются приобретением от западной рождественской традиции. Но в реальности на отечественных просторах свой, не менее вкусный аналог существовал уже давно. Речь идёт о сладких пряниках под названием козули, которые чаще всего делают в виде разных зверюшек, а создают их в Архангельской области, где они давно стали популярным сувениром у туристов.
3. Пирожное «Волга»
Кондитерское изделие из Саратова.
Ещё одна сладкая вкусняшка — это пирожное «Волга», где можно найти и нежнейшее белковое суфле, и мягкий бисквит, и шоколадную глазурь. Испробовать его можно на его Родине — в Саратовской области: именно там в середине прошлого столетия он был разработан знаменитым кондитером Александром Прачкинын. Изначально он не был особо популярен, однако затем он завоевал огромную популярность не только у местных, но и среди туристов, чьи гастрономические вояжи по Саратову непременно должны сопровождаться дегустацией «Волги» из кондитерской.
4. Посикунчики
Сочные пирожочки, в которых не удержать сок.
За довольно забавным названием одного из региональных блюд Пермского края на самом деле скрывается ещё один пирожок с мясной начинкой. А известен он тем, что из его зажаренного бочка с первым же укусом выстреливает сок из мяса. К слову, считается, что именно этот процесс — когда блюдо «сикает» соком — и подарил пирожкам их примечательное прозвище. Впрочем, есть и другая версия, которая гласит, что первоначальный вариант названия звучал как «посекунчики» и отсылал к технологии приготовления мясо на начинку — его нужно было очень мелко порубить, или сечь.
5. Чуду
Дагестанские лепёшки с начинкой.
При посещении Дагестана стоит обратить внимание на блюдо под названием чуду́. Ведь эта с виду непритязательная тонкая лепёшка и сама по себе вкусная, так ещё и начинкой может удивить — внутрь кладут и картошку, и мясо, и просто зелень. К слову, для любителей ездить всей семьёй или большой компанией перекус чуду будет особенно удачным решением, чем жаренные на сухой сковородке лепёшки и подаются не по одному, а сразу большой стопкой.
6. Кёнигсбергские клопсы
Прусская традиция в русской региональной кухни.
Несмотря на то, что Калининградская область находится в отечественных границах ещё с советских времён, некоторое наследие предыдущих периодов там сохранилось. В еде, к слову, тоже — так всё ещё готовят клопсы — достаточно известное мясное блюдо в прусской кулинарной традиции. Сформированные из мяса шарики для клопсов нужно сварить, а затем полить соусом с каперсами, положив на гарнир картошку в виде пюре или отваренную кусочками.
7. Арктическая уха
Арктическая уха лучше получается в котелке.
Уха сама по себе давно является символом русской кулинарной традиции, но вот её рецептура ожидаемо отличается из региона в регион. Особый интерес, бесспорно вызывает популярная в Мурманской области арктическая уха, и это несмотря на то, что и там её вариантов масса. Например, помимо основы в виде крабов или рыбы, туда могут добавлять морошку, а иногда варят на сливках. Однако по мнению туристов, нельзя найти более вкусную арктическую уху, которую приготовили на костре в котелке — и неважно, что в неё на самом деле положили.
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