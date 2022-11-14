Овдоветь проще, чем развестись, или Зачем госпожа Тофана отравила 600 мужчин

Отравления традиционно считают типично женским преступлением, ведь для того чтобы расквитаться с недругом, нужно минимум физических усилий, зато нужна хитрость, коварство и немного проворности. А сколько шарма и таинственности в использовании различных аксессуаров для хранения яда? Кольца, подвески и шпильки, которые являлись украшениями со своим секретом, придавали своим обладательницам не только красоту, но и некую опасность. Самая известная отравительница Джули Тофана была причастна к отравлениям огромного количества мужчин, зачем же она это делала?
Госпожа Тофана известна многим любителям творчества Михаила Булгакова, ведь она появляется на балу у сатаны одной из первых, открывая вереницу отравительниц. Булгаков нашел свою гостью из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. В честь госпожи Тофаны назван яд – «Аква Тофана», поскольку именно она приложила руку к созданию яда без запаха, цвета и вкуса – то есть, идеального зелья. В этой же энциклопедии сказано, что эта дама была арестована, ее пытали в тюрьме, а затем и задушили. Однако тут же приводится другая версия, согласно которой в тюрьме она прожила еще 20 лет и умерла естественной смертью.
Проще овдоветь, чем развестись
Неожиданная кончина некогда пышущего здоровьем мужчины никого особо и не удивляла.
Госпожа Тофана жила в 17 веке, в ту пору женщины и девушки практически не имели никаких прав. Сначала они принадлежали отцам, которые могли выдать их замуж по собственному усмотрению, укрепляя собственные связи, либо желая получить выгоду. Для мужей же супруга была ценна только тем, что она является продолжательницей рода, и это было главной причиной того, что она вообще живет в его доме. Однако детородная функция рано или поздно угасала, а выданная насильно замуж и уже постаревшая женщина, становилась обузой.
Избиения, репродуктивное насилие, различные финансовые ограничения и невозможность принимать самостоятельные решения делали жизнь женщин невыносимой. Развод практически не рассматривался, во-первых, это бы означало, что женщина остается ни с чем в финансовом плане, во-вторых, ей бы не отдали детей, поскольку они считались собственностью отца. В-третьих, в средневековой Европе развод был не просто делом хлопотным, но и очень дорогим, потому позволить себе развод могли не многие.
Романтичными гендерные отношения тех лет выглядят только на картинках.
К тому же, учитывая, что замуж выдавались без любви и даже симпатии, а заключение брака скорее было сродни выгодному договору, то женщины были практически товаром и выставлялись на брачный рынок как на аукцион. Но при этом никто не отменял настоящих чувств, привязанностей и любви, которые возникали, несмотря на то, что дама была замужем за другим мужчиной. Нередко единственным выходом из такой ситуации была смерть, причем совсем не каждая дама была согласна прерывать свою жизнь, чтобы прекратить страдания, куда сподручнее им было избавиться от мужа.
В Италии, а дело происходило именно там, к этому времени уже не было сильно влияние традиций и религий, оковы и догмы с радостью сбрасывались. Могли запросто избавиться от политического соперника отравив его, причем происходило это на самых высоких должностях, чего уж говорить о простом народе? Поэтому то, что одна из жительниц Неаполя делала бизнес на том, что продавала женщинам, которые хотели сдать вдовами, - яд.
Опасный бренд, который стал популярным
Бутылек Аква Тофана мог выглядеть примерно так.
Увидев на столе изящный флакончик с надписью Aqua Tofana, современники, вряд ли бы заподозрили что-то плохое, тем временем, «что-то похожее на духи» было страшнейшим ядом. А держать его на трюмо у зеркала было милой женской прихотью, ну или намеком «не беси меня, милый».
Джули Тофана продавала яд на протяжении 50 лет, за этот период ее услугами довольно успешно воспользовались более 600 раз, считается, что именно такое количество мужчин было отравлено ее зельем. И круг ее клиентов только расширялся, несмотря на то, что бизнес был подпольным, а товар дорогим.
Яд она выпускала в двух видах, то, что это был исключительно женский продукт, говорит даже форма упаковки. Поначалу яд имел вид пудры, очень хорошо смотрелся опять же на туалетном столике или в женской сумочке. Его можно было растворить в воде, а можно было посыпать сухое блюдо. Вторая упаковка была еще более изощренной, она копировала религиозное масло, к тому же изображен на ней был святой. Флакончик был типичный, характерный для любой парфюмерии.
Аксессуар с секретом.
Понятно, что этот яд был не просто способом избавиться от человека. Главной его ценностью было то, что это можно было сделать так, чтобы не вызвать подозрений у окружающих. У него не было вкуса, запаха и цвета, то есть любящая супруга могла подмешать зелье во что угодно, не вызывая подозрений. Если после вкусного ужина, приготовленного супругой, мужу бы резко поплохело, изо рта пошла пена, то это, мягко говоря, было бы крайне подозрительно. Но аква Тофана действовала медленно, а первые симптомы были похожи на обычную простуду, а не на отравление. Человек медленно угасал, спасти его уже было практически невозможно.
Слабость, головокружение, все больше проявляющиеся с каждой новой дозой, убеждали окружающих, что человек просто чахнет на глазах. А мало ли от чего может умереть человек, когда на дворе 17 век. Четырех доз было достаточно, чтобы человека не стало. Все это время «безутешная вдова» могла разыгрывать роль обеспокоенной жены, искать лучших врачей, а если бы на нее пали подозрения, то смело требовать обследования тела. Ведь в этом было еще одно преимущество этого яда - даже самые опытные специалисты не могли найти его следов. Хотя напомним еще раз, что на дворе 17 век, а значит и методы исследования применялись соответствующие.
Несмотря на массовый отравлений мужей, проблему в семейных отношениях не видел никто.
Забавно, но медленное отравление считалось весьма гуманным, человек, начав плохо себя чувствовать и догадываясь о своей скорой кончине, мог быстрее написать завещание, закончить другие дела, а главное, покаяться в грехах перед спутницей жизни и священником. Последнее было крайне важно, ведь считалось, что это гарантирует место в раю. Поэтому убийца может не беспокоиться угрызениями совести, близкий человек в лучшем из миров.
Дальше было делом техники, некоторое время вдова была безутешна, а потом просто жила своей жизнью, получив наследство, а главное, свободу. Впрочем, добрая Джули, видя мучения женщин, иногда отдавала свой яд бесплатно, из жалости. Это многое объясняет, в том числе и тот факт, что ее специфический бизнес был исключительно женским.
Начало конца эпохи Тофана
Отравление традиционно считается женским преступлением.
Это не могло остаться незамеченным. Священники стали обращать внимание на то обстоятельство, что им стали часто просить опустить грехи за отравление собственного супруга, даже исходя из личных ощущений, складывалось впечатление, что мужчины в полном расцвете сил и возможностей уж слишком часто стали умирать, а вот их вдовы вполне себе здоровы и живут себе припеваючи. На это обратил внимание даже Папа Александр VII.
Тофана, безусловно, стала одной из самых успешных преступниц в мире, но началом ее краха стала тарелка с супом. Даже удивительно, что на протяжении такого количества времени и столь широкого охвата клиентуры, такая слабовольная клиентка ей попалась впервые.
Аква Тофана была куплена, и даже, в порыве решительности, добавлена в суп благоверному. Только когда тот самый благоверный, которого по каким-то причинам она буквально пару минут назад хотела отравить, собрался было есть налитый суп, она не придумала ничего лучше, чем начать уговаривать его этого не делать. Конечно же, у супруга тут же возникла масса вопросов, слово за слово она ему все рассказала, а он сдал ее властям.
Предположительно Тофана выглядела вот так.
Дальше больше, клиентка под пытками рассказала о том, где купила яд и, что «вообще-то все так делают», Тофана была арестована. Тут версии расходятся. Согласно первой ее задушили в тюрьме, по второй она скрылась в монастыре и варила свой яд до самой смерти, только распространяться он стал куда более подпольными путями.
Есть еще и третья версия, якобы другие клиенты предупредил Тофану о том, что ее хотят арестовать и она бежала в церковь, которая была согласна предоставить ей убежище. Но история на этом не заканчивается. Стали распространяться слухи о том, что городе отравлена река и люди, уставшие постоянно бояться за себя, взяли штурмом церковь и передали отравительницу властям.
Про 600 отравленных мужчин Тофана рассказала сама, когда ее пытали, чтобы добиться признания, вполне возможно, что цифра занижена. Однако в этой истории разобраться с одной лишь Тофаной было слишком просто, ведь в убийствах она участвовала опосредовано, а вот ее клиентки убийцы напрямую. Некоторые из них тоже понесли наказание. К тому же начались облавы, в ходе которых находились те самые бутыльки, которые выдавались за парфюмерию. Многие дамы пытались сделать вид, что они не причём, а масло или пудру им подарили. Но многие были казнены, другие оказались в тюрьме.
Среди клиентов было множество богатых семей, которые, боясь огласки и грязи вокруг своего имени, считали правильным тихо избавиться от неугодной родственницы. Таких якобы задушили во сне сокамерницы.
Самая известная отравительница
50 лет никого не интересовало, что на самом деле хранится в баночках, которые продает Тофана.
История о Тофана стала крайне популярной, даже после ее смерти она продолжала жить, а ее яд все еще вызывал интерес. При этом то, как она выглядела, для большинства остается тайной, нет ни единого портрета, который бы сохранила история. Вполне вероятно, что отравительница вела закрытый образ жизни, предпочитая не оставлять своего изображения на холстах.
Многое указывает на то, что основу яда представлял собой мышьяк, свинец, белладонна и, может быть, ртуть. Он быстро растворялся, не имел запаха, не влиял на вкус и действовал медленно. К тому же требовалась минимальная дозировка, около 4 капель на взрослого мужчину. Товар распространился по всей Европе, никто не проверял содержимое флаконов «женских штучек».
Считается, что мать Джулии тоже была отравительницей, только она отравила собственного супруга, а не 600 чужих мужей. Ее судили за это преступление и она была приговорена к смертной казни. Поэтому, вполне возможно, что Джулия лишь усовершенствовала технологию, которая досталась ей в наследство от матери.
Женщина всегда имеет свободный доступ к пище, которую ест ее благоверный. Последним стоило бы об этом задуматься.
После того как она была арестована, власти выпустили краткое описание симптомов, характерных для отравления ядом Тофана. Это было сделано для того чтобы успокоить общественность, которая на тот момент готова была ничего не есть и не пить, лишь бы не стать жертвой отравления. Итак, основными симптомами были боли в области горла, желудка, сильная жажда, рвота, нарушение пищеварения. Это похоже на симптомы, характерные для отравления мышьяком.
Официальным названием яда было «Манна святого Николая», а основной костяк ее клиентов были женщины, причем далеко не бедные. Нельзя было прийти за ядом просто так, он продавался только по знакомству, то есть действовал принцип круговой поруки. Учитывая, что Тофана могла позволить себе жизнь в Неаполе, а затем и в Риме, бизнес шел неплохо.
Официально же Тофана владела небольшим магазинчиком косметики, причем сначала она торговала в Салерно, а затем могла позволить себе города покрупнее. Ее прикрытие было идеально, и поймать ее не могли полвека. Либо яд, изобретенный ею, действительно был настолько хорош и сильно опережал свое время, ведь врачи оказывались бессильны, а патологоанатомы не могли выяснить причину смерти, либо принцип круговой поруки работал идеально. Ведь каждая из сторон, в конце концов, получала то, что хотела.
Мышьяк приносил людям не только беды, но и пользу.
В итоге, после того вся эта история стала общеизвестной, Aqua Tofana стали называть все яды, которые действовали медленно. В ту пору стало модным любое недомогание списывать на отравление и искать недругов, а не недуги. Вольфган Моцарт, сильно заболев, был уверен, что его отравили именно этим ядом. Долгие годы считалось, что великого музыканта фактически убили, лишив мир еще многих произведений искусства. Потеря была настолько велика, что газеты целую неделю боялись сообщить читателям об это скорбной новости.
Официальной причиной смерти композитора значится «лихорадка», «сыпь», но даже в 18 веке это считалось симптомами, а не собственно болезнью. Впоследствии предполагалось, что Моцарт лечил сифилис солями ртути, что и дало такой эффект. Современные медики предполагали множество версий, основываясь на описанных современниками композитора, симптомах. Рассматривался и васкулит и инфекция и трихинеллез (к примеру, из-за мяса, не прошедшего должную термическую обработку). Однако сейчас в качестве официальной версии принято считать стрептококковую инфекцию.
Не исключено, что сотни других мужчин, умерших от вполне заурядных заболеваний, которые сегодня успешно и легко лечатся, предпочитали в происходящем видеть чей-то злой умысел, а не собственное слабое здоровье.
Моцарт был уверен, что его отравили Аква Тофана.
Джули Тофана, несмотря на то, что приложила руку к смертям сотен мужчин, отнюдь не считается крупнейшей серийной убийцей, ведь она не давала жертвам яд лично, а значит, у нее и не было желания видеть их агонию, мучения или получить какую-то выгоду от их гибели. Исключительно ради собственной наживы, ну и, вероятно, чуть-чуть ради освобождения женщин от бесконечного насилия и угнетения. Однако, Тофана, вместе со всеми своими клиентками образовали нечто куда более страшное и пугающее своим коварством, лицемерием и хладнокровием.
Всего лишь одна клиентка из 600, которая передумала, пошатнула всю отлаженную систему, значит, до этого не передумывал никто. Да и этой дамочке явно не хватило ума унести тарелку с супом со словами, дескать, остыл, налью новый, «проворности», опрокинуть его на скатерть или нечаянно высыпать туда всю солонку. Неизвестно, сколько еще бы продолжалась эта история, если бы не эта не слишком умная клиентка. Ведь у отравительницы была дочь, которая всячески помогала матери в ее начинаниях и в ее так называемом бизнесе.
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