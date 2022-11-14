Овдоветь проще, чем развестись, или Зачем госпожа Тофана отравила 600 мужчин

Проще овдоветь, чем развестись

Неожиданная кончина некогда пышущего здоровьем мужчины никого особо и не удивляла.

Романтичными гендерные отношения тех лет выглядят только на картинках.

Опасный бренд, который стал популярным

Бутылек Аква Тофана мог выглядеть примерно так.

Аксессуар с секретом.

Несмотря на массовый отравлений мужей, проблему в семейных отношениях не видел никто.

Начало конца эпохи Тофана

Отравление традиционно считается женским преступлением.

Предположительно Тофана выглядела вот так.

Самая известная отравительница

50 лет никого не интересовало, что на самом деле хранится в баночках, которые продает Тофана.

Женщина всегда имеет свободный доступ к пище, которую ест ее благоверный. Последним стоило бы об этом задуматься.

Мышьяк приносил людям не только беды, но и пользу.















Моцарт был уверен, что его отравили Аква Тофана.