Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

Бетон – один из самых часто используемых материалов для пола в гараже. Такая популярность обусловлена низкой ценой и высокими характеристиками.



Однако многие даже не подозревают, что бетон имеет одну крайне негативную черту – способность создавать огромное количество пыли, которая за считанные дни покрывает любой предмет, находящийся в помещении с бетонным полом.

Окрашивание

Топпинги

Монтаж резинового напольного покрытия

Раствор ПВА

Чтобы этого не происходило, бетонный пол требует специальной обработки, о наиболее эффективных способах которой и пойдет речь в этой статье.Пропитка«Классический» способ борьбы с бетонной пылью предполагает использование пропитывающих растворов, которые проникают в поры и микротрещины покрытия и связывают между собой бетонные частицы. Такие средства наносятся на очищенный засохший бетон, что делает возможным их применение даже спустя какое-то время после начала эксплуатации помещения. Пропитки разделяются на 3 типа:Акриловые – используются при повышенных нагрузках на поверхность; Полиуретановые – отличаются прочностью и долговечностью, однако нанесение этой пропитки сопровождается неприятным запахом. Считается наиболее универсальным вариантом; Эпоксидные – имеют хорошую прочность и долговечность, но стоят дороже аналогов.Все пропитки наносятся на очищенный бетон при помощи щеток или синтетических валиков. Наиболее оптимальным считается нанесение в 2 слоя.В качестве альтернативы пропитки нередко используется обычное окрашивание. При этом способе на бетонную поверхность сначала наносится грунтовка (обычно в 2 слоя). Затем ее покрывают слоем краски, которая образует барьер между окружающей средой и бетоном, не давая последнему пылить.Важно! Часто окрашивание преподносится в качестве бюджетной альтернативы другим способам обеспыливания бетона. Однако следует понимать, что на практике экономия возможна только при использовании низкокачественных или неподходящих материалов. Специализированные краски и грунтовки для обеспыливания бетона стоят достаточно дорого.К профессиональным способам обеспыливания бетона можно также отнести топпинги, которые наносят на еще не застывший бетон. По итогу использования топпинга на бетоне появляется прочное покрытие, которое препятствует образованию пыли, а также увеличивает износостойкость основного материала.Благодаря повышенной износостойкости данный способ получил свою популярность при коммерческом строительстве помещений с высокой проходимостью. Но применение топпингов возможно и при частном строительстве, в том числе и гаражей.Обратите внимание! Если вы решили использовать топпинг для обеспыливания бетона, то не стоит забывать, что это достаточно трудоемкий способ. К тому же применение топпинга требует специального оборудования – затирочной машины, часто называемой «вертолетом».Еще один способ решить проблему пыли – уложить поверх бетонного пола какое-либо покрытие, например, рулоны или плитку из резины. В случае с рулонами монтаж покрытия более всего напоминает укладку линолеума. Во втором случае резиновая плитка просто укладывается стык в стык и закрепляется специальными замковыми соединениями.Оба варианта не требуют особых знаний, усилий и времени. К сожалению, эти качества компенсируются высокой ценой материала, поэтому резиновое покрытие применяется достаточно редко.Завершить список способов обеспыливания бетона я хотел бы «народным» средством, которое подойдет тем, кто не готов выделять лишние деньги на решение данной проблемы. Для этого способа используется ПВА (обычно ПВА-м или ПВА-к), смешанный с водой, как правило, в соотношении 1 к 8. Полученный раствор наносится на бетонный пол по аналогии с пропитками, упомянутыми в начале статьи.Важно! Учтите, что раствор ПВА не отличается высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому применять его имеет смысл только как временное решение.В заключение хотел заметить, что при обеспыливании бетонного пола не существует универсально решения. Поэтому выбор конкретного способа зависит прежде всего от закладываемого бюджета, размера помещения и условий последующей эксплуатации. В любом случае стоит помнить, что эффективность даже самого лучшего средства может существенно снизиться, если должным образом не подготовить (очистить, выровнять и т.д.) бетонное покрытие перед началом работ.