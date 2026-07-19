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Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

Бетон – один из самых часто используемых материалов для пола в гараже. Такая популярность обусловлена низкой ценой и высокими характеристиками.

Однако многие даже не подозревают, что бетон имеет одну крайне негативную черту – способность создавать огромное количество пыли, которая за считанные дни покрывает любой предмет, находящийся в помещении с бетонным полом.

Чтобы этого не происходило, бетонный пол требует специальной обработки, о наиболее эффективных способах которой и пойдет речь в этой статье.

Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

Пропитка«Классический» способ борьбы с бетонной пылью предполагает использование пропитывающих растворов, которые проникают в поры и микротрещины покрытия и связывают между собой бетонные частицы. Такие средства наносятся на очищенный засохший бетон, что делает возможным их применение даже спустя какое-то время после начала эксплуатации помещения. Пропитки разделяются на 3 типа:

Акриловые – используются при повышенных нагрузках на поверхность; Полиуретановые – отличаются прочностью и долговечностью, однако нанесение этой пропитки сопровождается неприятным запахом. Считается наиболее универсальным вариантом; Эпоксидные – имеют хорошую прочность и долговечность, но стоят дороже аналогов.Все пропитки наносятся на очищенный бетон при помощи щеток или синтетических валиков. Наиболее оптимальным считается нанесение в 2 слоя.

Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

Окрашивание

В качестве альтернативы пропитки нередко используется обычное окрашивание. При этом способе на бетонную поверхность сначала наносится грунтовка (обычно в 2 слоя). Затем ее покрывают слоем краски, которая образует барьер между окружающей средой и бетоном, не давая последнему пылить.


Важно! Часто окрашивание преподносится в качестве бюджетной альтернативы другим способам обеспыливания бетона. Однако следует понимать, что на практике экономия возможна только при использовании низкокачественных или неподходящих материалов. Специализированные краски и грунтовки для обеспыливания бетона стоят достаточно дорого.

Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

Топпинги

К профессиональным способам обеспыливания бетона можно также отнести топпинги, которые наносят на еще не застывший бетон. По итогу использования топпинга на бетоне появляется прочное покрытие, которое препятствует образованию пыли, а также увеличивает износостойкость основного материала.

Благодаря повышенной износостойкости данный способ получил свою популярность при коммерческом строительстве помещений с высокой проходимостью. Но применение топпингов возможно и при частном строительстве, в том числе и гаражей.

Обратите внимание! Если вы решили использовать топпинг для обеспыливания бетона, то не стоит забывать, что это достаточно трудоемкий способ. К тому же применение топпинга требует специального оборудования – затирочной машины, часто называемой «вертолетом».

Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

Монтаж резинового напольного покрытия

Еще один способ решить проблему пыли – уложить поверх бетонного пола какое-либо покрытие, например, рулоны или плитку из резины. В случае с рулонами монтаж покрытия более всего напоминает укладку линолеума. Во втором случае резиновая плитка просто укладывается стык в стык и закрепляется специальными замковыми соединениями.

Оба варианта не требуют особых знаний, усилий и времени. К сожалению, эти качества компенсируются высокой ценой материала, поэтому резиновое покрытие применяется достаточно редко.

Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

Раствор ПВА

Завершить список способов обеспыливания бетона я хотел бы «народным» средством, которое подойдет тем, кто не готов выделять лишние деньги на решение данной проблемы. Для этого способа используется ПВА (обычно ПВА-м или ПВА-к), смешанный с водой, как правило, в соотношении 1 к 8. Полученный раствор наносится на бетонный пол по аналогии с пропитками, упомянутыми в начале статьи.

Важно! Учтите, что раствор ПВА не отличается высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому применять его имеет смысл только как временное решение.

Как избавиться от пыли на бетонном полу в гараже

В заключение хотел заметить, что при обеспыливании бетонного пола не существует универсально решения. Поэтому выбор конкретного способа зависит прежде всего от закладываемого бюджета, размера помещения и условий последующей эксплуатации. В любом случае стоит помнить, что эффективность даже самого лучшего средства может существенно снизиться, если должным образом не подготовить (очистить, выровнять и т.д.) бетонное покрытие перед началом работ.
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пыль