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Первый европейский вампир пугает людей до сих пор

Считается, что вера в сверхъестественных чудовищ осталась далеко позади, в мрачном Средневековье. Но даже в наши дни легендарный вампир Сава Саванович заставляет людей ставить распятия и развешивать чеснок в доме.

Первый европейский вампир пугает людей до сих пор


Первый европейский вампир пугает людей до сих пор

Вампир нападает на христианина. Немецкая гравюра XV века.

История Савы Савановича началась в 1880 году, когда сербский писатель Милован Глишич использовал образ местного фольклорного персонажа в своей повести «Спустя девяносто лет». Упыря дишили жизни за то, что тот убил любимую женщину, отказавшуюся от предложения руки и сердца.

После своей смерти вампир стал часто наведываться на водяную мельницу в деревне Зарожье. Легенда гласит, что ее посетители, пришедшие за мукой и оставшиеся на ночь, рисковали стать жертвами кровососа.

Первый европейский вампир пугает людей до сих пор

Милован Глишич – сербский писатель и «крестный отец» вампира.

Вплоть до 1950-х годов маленькая деревянная мельница удовлетворяла потребности жителей деревни. После закрытия, владельцы начали продвигать ее в качестве туристического объекта из-за легенды о вампире и связи с «сербским Гоголем», популярным писателем Милованом Глишичем.

Первый европейский вампир пугает людей до сих пор

Сава Саванович – первый сербский вампир, опередивший «Дракулу».

Из-за боязни кровососа и чтобы не побеспокоить его, здание мельницы не ремонтировалось и постепенно разрушалось.

Несколько лет назад мельница, наконец, рухнула, и вампир, который никого не тревожил последние десятилетия, потерял свое постоянное прибежище.

Первый европейский вампир пугает людей до сих пор

Водяная мельница в Зарожье – место обитания Савы Савановича.

Вскоре сельский совет села Зарожье издал необычное публичное предупреждение для местных жителей. Рекомендовалось поставить святое распятие в домах, а на окна и двери повесить чеснок. Сельский голова Зарожья заявил прессе: «Люди обеспокоены, все знают легенду этого вампира и мысль, что он теперь бездомный, бродит по округе и ищет жертв, ужасает людей. Мы все испугались».

Защищая свою деревню, он сказал: «Я понимаю, что люди, которые живут в других местах смеются над нашими страхами, но здесь у большинства нет сомнений, что вампиры существуют».

Первый европейский вампир пугает людей до сих пор

Чеснок на подоконниках и дверных рамах спасает от вампиров.

Несомненно, это событие вызвало рост продаж чеснока в регионе. А также, ожидаемо, увеличился поток туристов, желающих увидеть знаменитого вампира.

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