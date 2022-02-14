Первый европейский вампир пугает людей до сих пор

Считается, что вера в сверхъестественных чудовищ осталась далеко позади, в мрачном Средневековье. Но даже в наши дни легендарный вампир Сава Саванович заставляет людей ставить распятия и развешивать чеснок в доме.













Вампир нападает на христианина. Немецкая гравюра XV века.



История Савы Савановича началась в 1880 году, когда сербский писатель Милован Глишич использовал образ местного фольклорного персонажа в своей повести «Спустя девяносто лет». Упыря дишили жизни за то, что тот убил любимую женщину, отказавшуюся от предложения руки и сердца.



После своей смерти вампир стал часто наведываться на водяную мельницу в деревне Зарожье. Легенда гласит, что ее посетители, пришедшие за мукой и оставшиеся на ночь, рисковали стать жертвами кровососа.







Милован Глишич – сербский писатель и «крестный отец» вампира.



Вплоть до 1950-х годов маленькая деревянная мельница удовлетворяла потребности жителей деревни. После закрытия, владельцы начали продвигать ее в качестве туристического объекта из-за легенды о вампире и связи с «сербским Гоголем», популярным писателем Милованом Глишичем.







Сава Саванович – первый сербский вампир, опередивший «Дракулу».



Из-за боязни кровососа и чтобы не побеспокоить его, здание мельницы не ремонтировалось и постепенно разрушалось.

Несколько лет назад мельница , наконец, рухнула, и вампир, который никого не тревожил последние десятилетия, потерял свое постоянное прибежище.Водяная мельница в Зарожье – место обитания Савы Савановича.Вскоре сельский совет села Зарожье издал необычное публичное предупреждение для местных жителей. Рекомендовалось поставить святое распятие в домах, а на окна и двери повесить чеснок . Сельский голова Зарожья заявил прессе: «Люди обеспокоены, все знают легенду этого вампира и мысль, что он теперь бездомный, бродит по округе и ищет жертв, ужасает людей. Мы все испугались».Защищая свою деревню, он сказал: «Я понимаю, что люди, которые живут в других местах смеются над нашими страхами, но здесь у большинства нет сомнений, что вампиры существуют».Чеснок на подоконниках и дверных рамах спасает от вампиров.Несомненно, это событие вызвало рост продаж чеснока в регионе. А также, ожидаемо, увеличился поток туристов , желающих увидеть знаменитого вампира.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)