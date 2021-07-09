Применение старой кожи в декоре

Это довольно интересный и изящный материал.

Все это можно сделать самостоятельно, поэтому если у вас есть достаточное количество кожаных ремней или остатки кожи, вы должны задуматься о творческом ремоделировании: сделать сумочку, кашпо или дверные ручки. Это довольно просто! Наслаждайтесь…

1. Деревянный ящик с кожаными ручками

Отличная идея для декора садового ящика.



2. Кожаная сумка

Интересная идея кожаной сумки от Мэтта. Можно использовать для хранения второго завтрака, косметики или других вещей.



3. Корзинка из кожи

Для создания этой миниатюрной корзинки нам понадобится кусочек кожи и пару заклепок. Просто и со вкусом!







4. Другой вариант, более сложной, корзинки









5. Кашпо из кожи

Designsponge рассказали нам как самостоятельно сделать кашпо из кожи. Скачайте шаблон и следуйте шагам, показанных на фотографиях.



6. Уздечка, из старых ремней, для крепления зеркала.



7. Наволочка из кожи



8. Очаровательный табурет





9. Бюджетная фурнитура. Ручки из кожи





10. Журнальный столик





11. Кожаный лоток для хранения мелочей





12. Кожаные браслеты

















13. Полочка на кожаных ремнях





14. Прочие идеи использования кожи в декоре











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