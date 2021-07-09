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Применение старой кожи в декоре

Применение старой кожи в декоре

Это довольно интересный и изящный материал.
Все это можно сделать самостоятельно, поэтому если у вас есть достаточное количество кожаных ремней или остатки кожи, вы должны задуматься о творческом ремоделировании: сделать сумочку, кашпо или дверные ручки. Это довольно просто! Наслаждайтесь…
1. Деревянный ящик с кожаными ручками

Отличная идея для декора садового ящика.

Применение старой кожи в декоре


2. Кожаная сумка
Интересная идея кожаной сумки от Мэтта. Можно использовать для хранения второго завтрака, косметики или других вещей.

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре


3. Корзинка из кожи
Для создания этой миниатюрной корзинки нам понадобится кусочек кожи и пару заклепок. Просто и со вкусом!

Применение старой кожи в декоре


Применение старой кожи в декоре


4. Другой вариант, более сложной, корзинки

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре


Применение старой кожи в декоре


5. Кашпо из кожи
Designsponge рассказали нам как самостоятельно сделать кашпо из кожи. Скачайте шаблон и следуйте шагам, показанных на фотографиях.

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре
Применение старой кожи в декоре


6. Уздечка, из старых ремней, для крепления зеркала.

Применение старой кожи в декоре


7. Наволочка из кожи

Применение старой кожи в декоре


8. Очаровательный табурет

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре


9. Бюджетная фурнитура. Ручки из кожи

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре


10. Журнальный столик

Применение старой кожи в декоре


11. Кожаный лоток для хранения мелочей

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре


12. Кожаные браслеты

Применение старой кожи в декоре


Применение старой кожи в декоре


Применение старой кожи в декоре


Применение старой кожи в декоре


13. Полочка на кожаных ремнях

Применение старой кожи в декоре


14. Прочие идеи использования кожи в декоре

Применение старой кожи в декоре

 

Применение старой кожи в декоре


Применение старой кожи в декоре


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