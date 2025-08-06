Как появился и как работает штрих-код (простым языком)

1. Что такое штрихкод и зачем он нужен?

Кэп говорит, что штрихкод для кодирования нужен. |Фото: shoorick.ru.

2. Как вообще штрихкод появился?

Дружно скажем спасибо компании IBM. |Фото: ya.ru.

3. Какие бывают штрихкоды и сканеры для штрихкодов?

Способов штриховой кодировки есть огромное множество. |Фото: kipmu.ru.

4. Как функционирует штрихкод простым языком?

На самом деле все просто. |Фото: favorit-scan.ru.

Итак, штрихкод - это удобоваримое для простейшего транзистора отображение нулей и единиц. |Фото: novate.ru.

Когда луч света попадает на штрихкод он по-разному отражается от белых и черных участков. |Фото: novate.ru.

Работает связка рисунок - сканер - компьютер - экран. |Фото: novate.ru.

5. И еще маленький моментик…

Участки под цифрами 1, 2, 4, 5 и 1 - технические. Сам код товара только в участке 3. |Фото: habr.com.

6. Погоди минуточку, а что за странные цифры под штрихкодом?!

Цифры нужны если код не сработает. |Фото: centro-pol.ru.

Можно побаловаться. ¦Фото: ya.ru.