Натали Палей — внучка императора, покорившая западные подиумы и киноэкраны

Ее называли королевой Парижа, она была первой княжной на подиуме, ее красотой восхищались Сент-Экзюпери, Ремарк и Кокто. Натали Палей — внучка императора Александра II — в 1919 году оказалась в вынужденной эмиграции. Многим аристократкам тогда пришлось устроиться на работу. Натали выбрала профессию, из-за которой приходилось краснеть ее матери, — она стала манекенщицей, а затем и киноактрисой. В мире моды ей тоже удалось достичь заметных успехов.









Наталья Павловна Палей была дочерью Великого князя Павла Александровича Романова, внучкой императора Александра II и кузиной Николая II. Жизнь императорской семьи перечеркнула революция 1917 года. Братьев и отца арестовали, в 1918 году ее брата, тетю и двоюродных братьев заживо сбросили в шахту, в 1919 году расстреляли отца. Матери с двумя дочерьми чудом удалось бежать за границу.







Семья Натали Палей.







Натали Палей с сестрой Ириной.







Натали Палей с сестрой Ириной.



Деньги, предусмотрительно оставленные отцом во Франции, вскоре закончились. Наталье нужно было устроиться на работу. Когда она сказала матери о своем намерении стать «манекеном» (как тогда называли моделей), та разрыдалась от стыда: княжна на подиуме — позор для царского рода! Но, подумав, она все-таки дала свое согласие.

Натали Палей с мужем Люсьеном Лелонгом.Свадьба Натали и Люсьена Лелонга.Натали Палей представили Коко Шанель, которую восхищали «порода» и утонченность манер русских аристократок. Шанель рекомендовала Натали Палей в качестве манекенщицы в одну из престижных модельных фирм Люсьена Лелонга. Известный кутюрье не устоял перед русской красавицей, и вскоре она стала не только моделью, но и его женой. Брак княжны и «портного» называли неравным, хотя и взаимовыгодным: Лелонг был богат, успешен и шил одежду для представителей высшего света.Первая княжна на подиуме.Натали Палей с мужем Люсьеном Лелонгом.Натали стала востребованной моделью, ее лицо украшало обложки газет и журналов, муж посвящал ей коллекции одежды и духи. Ее называли парижской королевой моды, женщины подражали ее манере держаться, ходить и говорить.Королева Парижа.Историк моды А. Васильев писал о ней: «Ее внешность таит в себе такую же загадку, как и лицо Греты Гарбо. Она предпочитала находиться в обществе друзей — мужчин одаренных и ярких, видевших в ней олицетворение красоты, которой они поклонялись, но не стремившихся к интимной близости. С Жаном Кокто и Сержем Лифарем у Натали были романы, больше платонические, чем страстные. Ясно, что слишком большое проявление мужественности отталкивало Натали, она предпочитала теплое обожание, связанное с поэзией чувств». Роман Натали Палей и Жана Кокто все же вышел за рамки платонических отношений: ей даже пришлось сделать аборт. Натали осталась бездетной, а Кокто возненавидел женщин.Натали Палей.Королева Парижа.В 1930-х Натали начала сниматься в кино. Она знала, как выглядеть на экране эффектно, хотя о ее актерских способностях были довольно противоречивые отзывы. Брак с Лелонгом вскоре распался. Натали пригласили в Голливуд, в 1937 году она переехала в США. Там она снова вышла замуж — за театрального продюсера Джона Чепмена Уилсона. Натали мечтала покорить Бродвей, но с театром у нее не сложилось. Она продолжила карьеру модели, стала лицом компании «Линчбойчер». В 1941 году Палей приняла гражданство США Первая княжна на подиуме.Натали Палей и Эрих Мария Ремарк.Ее второй брак нельзя было назвать счастливым, учитывая пристрастие ее мужа к алкоголю. У Натали вспыхнул роман с Антуаном Сент-Экзюпери, он был ярким, но непродолжительным. Писатель говорил, что она «излучает свет молока и меда». Эрих Мария Ремарк тоже не устоял перед княжной. Их роман продлился 11 лет. Он называл ее «лучом света среди кукол и обезьян».Внучка императора Александра II , которая стала моделью и актрисой.Первая княжна на подиуме.В 1961 году ее муж умер от цирроза печени. Натали впала в депрессию, какое-то время она тоже злоупотребляла алкоголем. Последние 20 лет она не отвечала на звонки и письма, вела затворнический образ жизни. В 1981 году женщина сломала шейку бедра и оказалась прикованной к кровати. Тогда Натали приняла смертельную дозу снотворного — не могла больше чувствовать себя беспомощной и одинокой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)