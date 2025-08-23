5 поселений и главных артефактов, связанных с господством викингов в Шотландии

Викинги, захватившие западную и северную части Шотландии, в отличие от других европейских стран, оставили после себя не только разруху от тотальных захватнических войн. Длительное присутствие в этих краях позволило создать несколько основательных поселений. Среди культурного и этнического разнообразия, оставившего значимый след в истории королевства, более яркими являются несколько древних стоянок, где найдено множество ценных артефактов, связанных с жизнью, бытом и захоронениями дерзких воинов, вселявших страх и трепет у доброй половины побережья всей Европы.
1. Древняя стоянка Ярлсхоф на Шетландских островах
Ярлсхоф – археологический каталог строительных стилей и технологий, охватывающий практически весь период заселения Шетландских островов.
Доисторические и скандинавские поселения Ярлсхоф на Шетландских считаются одними из самых важных и вдохновляющих археологических памятников в Шотландии. Ярлсхольф, расположенный в Самбург-Хеде, недалеко от южной оконечности материковых Шетландских островов хранит целый комплекс руин древних стоянок, охватывающих более 4 тыс. летнюю историю человеческой цивилизации.

Остатки жилищ позднего неолита, деревня бронзового века, брох (массивная каменная башня круглой формы), рулевые рубки железного века (круглые дома, крыши которых опирались на радиальные стены, как спицы в колесе), скандинавский длинный дом (традиционный для строительства эпохи викингов), средневековая ферма, особняк землевладельца XVI века – все это лишь малая толика того, что было обнаружено на одном участке побережья, превращенного в археологический заповедник под открытым небом. На его территории хранятся свидетельства существования нескольких цивилизаций, включая стоянку викингов. И не нужно быть знатоком истории, чтобы догадаться о принадлежности некоторых экспонатов именно к эпохе завоевания побережья в 800-х гг. новой эры.
Только в 1890-х годах очередной обвал береговой линии указал на ценнейшие артефакты (Ярлсхоф, Шотландия).
Примечательно: Название Ярлсхоф, которое неразрывно фигурирует с историей викингов на шотландской земле, придумали не древние кочевники и не отчаянные мореплаватели, его озвучил Вальтер Скотт, посетивший развалины в 1814 году.
2. Захоронение в лодке викингов недалеко от деревни Скар, на Сандее (Оркнейские острова, Шотландия)
В сентябре 1991 года было обнаружено захоронение лодки викингов на каменистом участке пляжа острова Сандей.
Ученые предполагают, что тела усопших располагались в погребальной лодке именно так. | Фото: viking.archeurope.com.
Ценнейшая находка была обнаружена и на Оркнейских островах неподалеку деревни Скар. Местный фермер, после очередного шторма обследовавший отмель, наткнулся на непонятный свинцовый предмет, вымытый мощными волнами. Забрав находку домой, о ней он вспомнил лишь после того, как в эти края наведались археологи. Место, где находился артефакт, оказалось не чем иным как древним захоронением, а сам предмет – свинцовым слитком, используемым скандинавскими торговцами для взвешивания золота и серебра на весах. Примечательным является сам способ захоронения, предусматривающий использование лодки, куда укладывались тела усопших, а затем ее опускали в могилу, выложенную камнем, которая и образовала погребальную камеру.
Ритуальные артефакты древней церемонии погребения, найденные в лодке неподалеку деревни Скар на Оркнейских островах. | Фото: orkneymuseum.wordpress.com.
По сведениям редакции Novate.ru, во время раскопок были обнаружены не только человеческие останки (мужчины, пожилой женщины и ребенка), рядом с ними находилась сокровищница, содержащая прекрасно сохранившиеся погребальные реликвии, не имеющие аналогов в Британии (с точки зрения их ценности для истории и культуры), в том числе украшенный китовый ус (более известный как Мемориальная доска со шрамом), позолоченная брошь, железный меч, колчан с восемью стрелами, костяной гребень, набор из 22 игровых фигурок, серп, меч. После радиоуглеродного анализа удалось установить, что все эти предметы были изготовлены между 875 и 950 годами нашей эры и принадлежали викингам.
3. Старый Скатнесс – деревня на южной части Шетландских островов
Old Scatness — ценнейший археологический памятник, обнаруженный в 1975 году на горе Скат-Несс, рядом с деревней Скатнесс (Шотландия). | Фото: shetlandamenity.org.
Вся структура населенного пункта создавалась вокруг центральной башни, которую называли брох (Old Scatness, Шотландия). | Фото: hiddenscotland.co.
На территории южной части Шетландских островов в 1975 году была обнаружена капсула времени, сохранившая следы пребывания доисторических людей, а также их последователей, включая суровых викингов, не раз захватывающих эти земли. Строительство дороги, ведущей в аэропорт, стало началом к изучению культурных слоев, красноречиво говорящих о развитии поселения, начиная с железного века, когда в этих краях активно строились круглые башни, являющие центральными сооружения любого поселения. Обнаруженная деревня Олд-Скатнесс (Old Scatness) также не стала исключением. Во время раскопок, начавшихся в 1995 году, было найдено настоящее укрепление, где помимо броха и окружающих его в несколько рядов круглых домов, идентифицировали остатки защитной стены и оборонительного рва, возведенные еще до нашей эры. Также обнаружили строения и артефакты относящиеся к периоду властвования на этих землях пиктов, которых потеснили другие завоеватели, включая викингов.
Остатки поселения древних племен, сменявших друг друга на благодатных землях южной части Шетландских островов (Old Scatness, Шотландия). | Фото: shetlandamenity.org.
На территории археологического памятника восстановили планировку жилого дома, которая была популярна многие столетия вне зависимости от того, какой народ населял эту местность (Old Scatness, Шотландия).
По сведениям редакции Novate.ru, некоторые находки, обнаруженные при раскопках, изменили представление об истории, сдвинув временные рамки минимум на 400 лет дальше, раскрыв историю Шетландских островов несколько под другим углом. Хотя, как и прежде, ученые придерживаются мнения, что южная часть Шетландских островов была, идеальным местом для жизни людей. С ее плодородными почвами, обильным доступом к птицам, яйцам, млекопитающим, рыбе и пресной воде, а также с обилием строительных материалов (камня) она стала местом большого скопления людей, которые стекались сюда в поисках лучших условий. Это, в свою очередь, стало и решающим фактором к частой смене племен, привнесших свои традиции в развитие региона. Стоит отметить, что одной из самых замечательных находок, обнаруженных в Старом Скатнессе, является медведь, вырезанный в камне. Это очень интересный артефакт, ведь Шетландские острова никогда не были местом обитания этих грозных животных.
4. Копия корабля викингов Skidbladner
Гокстад – традиционный тип кораблей викингов, которые использовались для торговли, военных действий и для морских путешествий.
К сожалению, на землях Шотландии сохранилось не так много архитектурных объектов, построенных викингами, равно как и их предшественниками, ведь все последующие поколения вносили свои коррективы, разрушая более старые объекты, используя камни и другой материал для нового строительства. Хотя не только поселения могут рассказать об истории, традициях и мастерстве предков. Если говорить о викингах, как морских разбойниках и захватчиках, то в первую очередь нужно вспомнить о том, какими они были искусными кораблестроителями. Умение строить быстроходные судна дало возможность добывать себе пропитание, захватывать более плодородные земли, ввязываться в различные войны, которые приносили пользу.
Возле точной копии корабля викингов проводятся исторические реконструкции и различные мероприятия (Skidbladner).
Остатки одного из таких кораблей были в районе Королевского кургана сельскими мальчишками, которые еще в 1880 году решили поискать в нем клад. Их находка позволила не только раскопать все части древнего корабля типа гокстад, но и создать полноразмерную копию, получившую название Skidbladner. Считается, что оригинальный корабль был построен во время правления викинга Харальда Фэйрхара, который, высадился в Унсте, и в честь которого назван залив Гарольдсвик. Этот тип кораблей викинги использовали для различных целей, включая торговлю, войну и просто морские путешествия в поисках новых земель. Как и древний прототип, Скидбладнер, построен из дуба в стиле клинкера, что делает его легким и маневренным. Для этого, каждая доска была слегка сужена, перекрывала планку сверху и удерживалась на месте железными заклепками. В нем можно увидеть киль и рулевое весло, что сделало викингами максимально мобильными на морских просторах и стало ключевым фактором в обеспечении господства викингов на море.
5. Шахматы Льюиса
Шахматы, обнаруженные на острове Льюиса, – ценнейший артефакт эпохи викингов, дающий представление о жизни в XII веке.
Как утверждают исследователи, ни один путеводитель о викингах и скандинавском прошлом Шотландии не может быть полным без упоминания о знаменитых шахматных фигурах Льюиса. Ценнейшая коллекция из 93 старинных шахматных фигур, обнаруженная в 1831 году в каменной гробнице на пляже острова Льюис (отсюда и название), стала еще одним подтверждением того, настолько долго и плотно заселяли викинги эти земли (на сегодняшний день известно о 126 поселениях, 99 из которых сохранились до наших дней). Возле одной из древних деревень и было обнаружено богатое на артефакты захоронение, датируемое 1150–1200 годами. Анализ искусно вырезанных из зубов моржей и китов показал, что эти фигурки были завезены из Норвегии, а не изготавливались местными мастерами.
Фигурки епископов, вырезанные из зубов моржей и китов из обнаруженной на пляже коллекции Lewis Chessmen. | Фото: britishmuseum.org.
Интересный факт: Неясно, как шахматные фигуры Льюиса оказались в песке, и как их обнаружили, однако они стали одним из самых известных и ценных образцов эпохи викингов. Сегодня 11 из 93 шахматных фигур Льюиса хранятся в Национальном музее Шотландии, а остальные 82 – в Британском музее в Лондоне. Посетители музеев могут увидеть рыцарей разных мастей верхом на маленьких лошадях, несущих копья и щиты, королей, королев и епископов. Особо впечатляют трое грачей, изображенных в виде легендарных древни воинов (берсерки) с дикими глазами и клювами, вонзившимися в щиты противников в боевой ярости. Исследователи считают, что каждая деталь одежды или доспехов, выражение лиц и особенности фигур дают более точное представление о жизни в XII веке.
