5 поселений и главных артефактов, связанных с господством викингов в Шотландии

1. Древняя стоянка Ярлсхоф на Шетландских островах

Ярлсхоф – археологический каталог строительных стилей и технологий, охватывающий практически весь период заселения Шетландских островов.

Только в 1890-х годах очередной обвал береговой линии указал на ценнейшие артефакты (Ярлсхоф, Шотландия).

2. Захоронение в лодке викингов недалеко от деревни Скар, на Сандее (Оркнейские острова, Шотландия)

В сентябре 1991 года было обнаружено захоронение лодки викингов на каменистом участке пляжа острова Сандей.

Ученые предполагают, что тела усопших располагались в погребальной лодке именно так. | Фото: viking.archeurope.com.

Ритуальные артефакты древней церемонии погребения, найденные в лодке неподалеку деревни Скар на Оркнейских островах. | Фото: orkneymuseum.wordpress.com.

3. Старый Скатнесс – деревня на южной части Шетландских островов

Old Scatness — ценнейший археологический памятник, обнаруженный в 1975 году на горе Скат-Несс, рядом с деревней Скатнесс (Шотландия). | Фото: shetlandamenity.org.

Вся структура населенного пункта создавалась вокруг центральной башни, которую называли брох (Old Scatness, Шотландия). | Фото: hiddenscotland.co.

Остатки поселения древних племен, сменявших друг друга на благодатных землях южной части Шетландских островов (Old Scatness, Шотландия). | Фото: shetlandamenity.org.

На территории археологического памятника восстановили планировку жилого дома, которая была популярна многие столетия вне зависимости от того, какой народ населял эту местность (Old Scatness, Шотландия).

4. Копия корабля викингов Skidbladner

Гокстад – традиционный тип кораблей викингов, которые использовались для торговли, военных действий и для морских путешествий.

Возле точной копии корабля викингов проводятся исторические реконструкции и различные мероприятия (Skidbladner).

5. Шахматы Льюиса

Шахматы, обнаруженные на острове Льюиса, – ценнейший артефакт эпохи викингов, дающий представление о жизни в XII веке.

Фигурки епископов, вырезанные из зубов моржей и китов из обнаруженной на пляже коллекции Lewis Chessmen. | Фото: britishmuseum.org.