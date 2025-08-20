Замок Калзин – безумный архитектурный шедевр Шотландии, по которому якобы разгуливают призраки

В Шотландии есть немало замков, которые хоть и сохранились неплохо до наших дней, но не смогут соперничать с необычной красотой старинного Замка Калзин, построенного по заказу клана Кеннеди, обосновавшегося на вершине живописного утеса. Он настолько популярен, что давно превратился в символ страны, о чем свидетельствует его изображение на банкноте номиналом 5 фунтов стерлингов (с 1972 по 2015 гг.). Но, прежде чем стать шедевром архитектуры, родовое гнездо маркиза Айлсы, главы клана аристократов, претерпело немало изменений и обросло захватывающими дух тайнами, романтическими историями и обзавелось собственными призраками.
1. История Калзинского замка
Замок Калзин – самый безумный архитектурный шедевр Шотландии, по которому разгуливают призраки. | Фото: catchtheworld.net.
На территории небольшой Шотландии сохранилось огромное количество замков разных стилей и эпох (около 3 тысяч!), при этом каждый из них хранит свою историю и неповторимый колорит. Но среди такого разнообразия особо выделяется старинный Замок Калзин (Culzean Castle), возвышающийся над живописным утесом на побережье Южного Эйршира (Шотландия). Хотя не всегда он был таким удивительным и эффектным архитектурным шедевром, грациозно возвышающимся над удивительной красоты парковой зоной. Прежде чем Роберт Адамс взялся за реконструкцию, на утесе обосновалась скромная башня в окружении 260 гектаров благодатных земель.
Печатная графика Замка Калзин работы Джеймса Фиттлера (1804 г., Scotia Depicta). | Фото: uniqhotels.com.
История о том, каким образом эти владения стали собственностью одного из самых изворотливых и жестоких представителей клана Кеннеди холодит кровь и пугает до сих пор. По преданию, четвертый граф Кассиллис в 1570 г. пытал аббата Кроссаргуэля (привязав к жаровне над огнем), вынуждая уступить эти земли ему. Судя по тому, что род Кеннеди вплоть до 1945 года владел поместьем и даже построил эксцентрический (как по тем временам) дворец, граф добился чего хотел.
2. Строительство роскошного дворца под руководством Роберта Адама
Замок Калзин на вершине утеса с роскошным убранством, живописными окрестностями и богатой историей является одной из самых популярных достопримечательностей Шотландии. | Фото: visitsouthwestscotland.com.
С той жуткой истории и началось разрастание старинного замка, точнее сказать небольшой укрепленной башни, которая никак не могла удовлетворить непомерные амбиции именитого семейства. В 1777 г. Дэвид Кеннеди (10-ый граф Кассиллис) затеял грандиозную реконструкцию родового поместья, превратив скромную башню в роскошный дворец, как и подобало династии, которая всеми силами пыталась выделиться и подчеркнуть свой статус, козыряя непомерным богатством. Для разработки проекта и руководства строительством был выбран известнейший в те времена архитектор Роберт Адамс, которого в обществе считали безудержным.
Каждый архитектурный элемент и конструкция всех строений продуманы до мелочей (Culzean Castle, Шотландия).
Справка: Роберт Адам (Robert Adam; 1728-1792 гг. — выходец из известной династии архитекторов, последователей палладианской школы. Он добился признания и успеха благодаря умению соединять не соединяемое, создавая новые каноны английского классицизма XVIII в., основанные на объединении элементов ранней классики, античных мотивов и ярких деталей неоготики. Одни из первых с братом Джеймсом они организовали проектную фирму «Адельфи», которая была популярной в среде знати, особенно если дело касалось строительства роскошных особняков и оформления интерьеров.
Со стороны побережья предусмотрена башня гигантских размеров, в которой находятся главные залы для приемов и резиденция главы семейства (Culzean Castle, Шотландия).
Благодаря своим неординарным способностям к созданию необычных форм Роберту Адаму удалось спроектировать поистине впечатляющий архитектурный ансамбль из (40 строений!), равного которому нет в Шотландии. Чего только стоит гигантская башня, которая стала центральным элементом дворца. В ней обустроены основные залы для приемов представителей высших кругов, где они вволю развлекались, наслаждаясь открывающимися захватывающими дух пейзажами и резиденция хозяина. Больше всего, конечно же, посетителей впечатлял вид на морское побережье, над которым новый дворец и возвышается. Хотя интерьеры дворцовых залов могут посоперничать с красотой и изяществом самой природы, поражая утонченной эстетической и роскошью.
В роскошных залах и кабинетах замка сохранилась антикварная мебель и коллекция произведений искусства, которое собирало несколько поколений клана Кеннеди (Culzean Castle, Шотландия).
Некоторые апартаменты сдаются в качестве отельных номеров, так что любой желающий может оказаться в одной из таких кроватей (Culzean Castle, Шотландия).
Роберт Адам постарался на славу, мастерски соединяя главные идеи палладианства с элементами барокко, рококо и раннего классицизма, которые позволили создать хоть и роскошный, но не лишенный благородного изящества дизайн. Торжество и невесомость, монументализм и легкость, строгая симметрия и утонченность форм – все это позволило создать гармоничную целостность гигантской композиции, которые наглядно иллюстрировали организацию жизни шотландской аристократии XVIII века.
Овальная лестница с ионическими и коринфскими колоннами – шедевральный элемент, созданный Робертом Адамом (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: celticcastles.com.
Овальная лестница стала центральным элементом замка (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: catchtheworld.net.
Особого внимания заслуживает Овальная лестница с ионическими и коринфскими колоннами, которая признана шедевром работ архитектора Роберта Адама. Автору проекта удалось превратить ее в удивительной красоты произведение искусства, ставшее логическим завершением ансамбля и началом пути по огромным залам и уютным комнатам. Эффектный архитектурный элемент стал не только связующим звеном. Он является главной изюминкой проекта, благодаря чему создается впечатление, что гигантский дворец построен вокруг, по сути, небольшой лестницы, хотя она была последним этапом работы незаурядного зодчего и дизайнера над великолепным сооружением, которая была завершена в 1792 г.
Лебединый пруд — идеальное место, чтобы посидеть и расслабиться (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: visitsouthwestscotland.com.
Каменный мост приведет в Ледяной замок, расположенный неподалеку Лебединого пруда (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: catchtheworld.net.
Не менее впечатляет и организация территории роскошного поместья, которое, по дошедшим до нашего времени легендам, «доверху было наполнено невиданными сокровищами». Оформление парковой зоны считалось верхом мастерства ландшафтного дизайна, в разработке которого участвовал все тот же «безудержный» архитектор. Богатый до крайности парк, засаженный хвойными деревьями, буками, цветущими рододендронами, пальмам (что несвойственно для Шотандии) и множеством других растений, с одной стороны ограниченный песчаной береговой линией, усеянной пещерами и гротами, упирается в Лебединый пруд с Ледяным домом.
На территории парка можно увидеть множество фонтанов, являющихся произведением искусства (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: celticcastles.com.
Колоритные скульптуры из лозы, созданные современными дизайнерами украшают территорию парка (Culzean Castle, Шотландия).
А вот с другой – все дворцовые здания утопают в живописных садах, клумбах, с извивающимися между ними аллеями, которые непременно приведут к павильонам (Дом камелий, Дом дельфинов, Чайный замок и др.), летним беседкам, фонтанам, Кошачьим воротам и даже к теплицам, где выращивают экзотические фрукты. Посетители могут отправиться в заповедный лес, где свободно прогуливаются даже крупные дикие животные, в том числе олени, ламы и высокогорные коровы.
3. Привидения и легенды, связанные с историей Калзинского замка
Если присмотреться, по можно увидеть тень служанки, поднимающуюся по ступеням легендарной Овальной лестницы (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: nts.org.uk.
Старинные замки за всю историю своего существования обрастают множеством легенд, тайных, а порой и жутких историй, которые настолько живучи, что дошли до наших времен. Не стал исключением и Калзинский замок, где и произошел тот страшный эпизод, о котором мы рассказали ранее. Это жуткое событие, по легендам, стало причиной появления призрака того самого аббата, который бродит по коридорам даже перестроенного замка. Да это немудрено, ведь по народным поверьям, когда душа почившего человека не спокойна (особенно невинно убиенного), она мается, оставаясь в том месте, где произошло страшное событие, пытаясь что-то сообщить людям или жаждущая отмщения. Смотрители замка нескольких поколений замечали, как кто-то тонкими пальцами теребит их одежду, словно перебирая четки, а может это и является дух служанки, о насильственной смерти которой мало что известно, тем не менее ее призрак замечают до сих пор.
Если верить Википедии и некоторым открытым источникам, в замке бродит сразу 7 привидений (!), среди которых особо отмечают серую субстанцию, время от времени появляющуюся в районе Овальной лестницы. Ее обитатели замка назвали Дамой в сером. С появлением этого привидения связывают загадочную смерть принцессы, которую нашли убитой в Зеленой комнате замка.
В одной из таких пещер и пропал волынщик, превратившийся в призрак (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: historia.wordpress.com.
Самым известным и таинственным считается призрак волынщика, который помогает уберечь стены замка во время сильных штормов. Считается даже, что он приручил разбушевавшуюся воду и может укрощать волны. Эта история началась с того, что он решил доказать местным жителям, что никаких духов в пещерах над побережьем нет. Молодой человек взял свою собаку и, играя на волынке, начал бродить перед гротами и пещерами, а затем зашел в одну из них. Звук волынки и лай собаки люди слышали очень долго, он разносился по всей округе, поднимаясь на утес с замком. Но в один миг наступила тишина, народ даже поборол страх и отправился на поиски смельчака, но безрезультатно. С тех пор его никто не видел, только изредка, ночью, могла мелькнуть одинокая фигура на берегу, а вот звук волынки, поднимающийся из глубины пещеры, слышали многие.
Портрет той самой Маргарет, откуда начинает путь Дама в сером, и который пугает особо впечатлительных посетителей визуальными эффектами (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: nts.org.uk.
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на удивительную особенность одной картины, находящейся на верхнем этаже Овальной лестницы. Речь идет о портрете Маргарет Эрскин Дун, жены 12-го графа Кассиллиса (позже он первым удостоится титула маркиза Айлсы). С этой картиной связано множество впечатляющих историй (скорее зрительных иллюзий). При посещении Замка Калзин, экскурсовод всегда попросит обратить внимание на ногу Маргарет, когда гости попытаются пройти мимо, к своему удивлению, они отмечают, как она следует за ними. Особо отчаянным предложат еще и заглянуть графине в глаза, но те, кто решился, своими впечатлениями никогда не делятся. Кстати сказать, те, кто видел призрак Дамы в сером утверждают, что появляется он именно перед портретом Маргарет.
4. Современная история Замка Калзин
Зал для приемов в резиденции, подаренной владельцами замка Дуайту Д. Эйзенхауэру (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: catchtheworld.net.
Гостиная и столовая в резиденции, которая принадлежала главе клана Кеннеди (Culzean Castle, Шотландия).
Дабы избежать непомерного налога на имущество, наследники клана Кеннеди в 1945 г. передали Замок Калзин и все поместье с роскошным парком и заповедными лесами Национальному фонду Шотландии. При этом было выдвинуто непременное условие, что апартаменты на верхнем этаже передадут в пожизненное пользование генералу армии Дуайту Д. Эйзенхауэру, как награду за его боевые заслуги на посту Верховного главнокомандующего Союзническими войсками в Европе, участвовавших в освободительных мероприятиях Второй мировой войны. Несмотря на то, что боевой генерал в своей роскошной резиденции останавливался лишь несколько раз, она наполнена памятными вещами военного времени, что позволяет раскрыть характер Кавалера советского ордена «Победы» и 34-го Президента Соединенных Штатов.
В замке открыли Музей оружия (Culzean Castle, Шотландия).
Теперь на территории дворцово-паркового комплекса проводятся экскурсии, концерты и церемонии бракосочетания (Culzean Castle, Шотландия).
С того времени все желающие могут посетить великолепный дворцово-парковый комплекс, побывать на экскурсии, прогуляться по саду и даже почувствовать себя аристократом или генералом, поскольку за отдельную плату можно провести ночь другую в апартаментах, включая резиденцию Дуайта Д. Эйзенхауэра. Также на территории архитектурного комплекса проводятся захватывающие праздники, фестивали, концерты волынщиков, различные городские, культурные и научные мероприятия. Есть возможность провести даже свадебную церемонию и банкеты в соответствующей обстановке.
