Замок Калзин – безумный архитектурный шедевр Шотландии, по которому якобы разгуливают призраки

1. История Калзинского замка

Замок Калзин – самый безумный архитектурный шедевр Шотландии, по которому разгуливают призраки. | Фото: catchtheworld.net.

Печатная графика Замка Калзин работы Джеймса Фиттлера (1804 г., Scotia Depicta). | Фото: uniqhotels.com.

2. Строительство роскошного дворца под руководством Роберта Адама

Замок Калзин на вершине утеса с роскошным убранством, живописными окрестностями и богатой историей является одной из самых популярных достопримечательностей Шотландии. | Фото: visitsouthwestscotland.com.

Каждый архитектурный элемент и конструкция всех строений продуманы до мелочей (Culzean Castle, Шотландия).

Со стороны побережья предусмотрена башня гигантских размеров, в которой находятся главные залы для приемов и резиденция главы семейства (Culzean Castle, Шотландия).

В роскошных залах и кабинетах замка сохранилась антикварная мебель и коллекция произведений искусства, которое собирало несколько поколений клана Кеннеди (Culzean Castle, Шотландия).

Некоторые апартаменты сдаются в качестве отельных номеров, так что любой желающий может оказаться в одной из таких кроватей (Culzean Castle, Шотландия).

Овальная лестница с ионическими и коринфскими колоннами – шедевральный элемент, созданный Робертом Адамом (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: celticcastles.com.

Овальная лестница стала центральным элементом замка (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: catchtheworld.net.

Лебединый пруд — идеальное место, чтобы посидеть и расслабиться (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: visitsouthwestscotland.com.

Каменный мост приведет в Ледяной замок, расположенный неподалеку Лебединого пруда (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: catchtheworld.net.

На территории парка можно увидеть множество фонтанов, являющихся произведением искусства (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: celticcastles.com.

Колоритные скульптуры из лозы, созданные современными дизайнерами украшают территорию парка (Culzean Castle, Шотландия).

3. Привидения и легенды, связанные с историей Калзинского замка

Если присмотреться, по можно увидеть тень служанки, поднимающуюся по ступеням легендарной Овальной лестницы (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: nts.org.uk.

В одной из таких пещер и пропал волынщик, превратившийся в призрак (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: historia.wordpress.com.

Портрет той самой Маргарет, откуда начинает путь Дама в сером, и который пугает особо впечатлительных посетителей визуальными эффектами (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: nts.org.uk.

4. Современная история Замка Калзин

Зал для приемов в резиденции, подаренной владельцами замка Дуайту Д. Эйзенхауэру (Culzean Castle, Шотландия). | Фото: catchtheworld.net.

Гостиная и столовая в резиденции, которая принадлежала главе клана Кеннеди (Culzean Castle, Шотландия).

В замке открыли Музей оружия (Culzean Castle, Шотландия).

Теперь на территории дворцово-паркового комплекса проводятся экскурсии, концерты и церемонии бракосочетания (Culzean Castle, Шотландия).