Блюда греческой кухни, которые легко приготовить

Греки не завтракают. И ясно почему: они так плотно ужинают, что можно смело делать перерыв до обеда следующего дня. Мы узнали рецепты блюд, которые делают греков сытыми и веселыми.
Салат хориатики
Хориатики в переводе с греческого — «деревенский салат» (мы его называем греческим). Овощная закуска с сыром всегда на столе у жителей Пелопоннеса: по выходным и в будни, за обедом и ужином. Рецепт проверен поколениями. Хориатики старше вас раз в 700, а то и в 900. Древние греки кидали в одну тарелку все продукты, что были в изобилии: овощи, зелень, оливки, сыр фета. Заправляли оливковым маслом и щепоткой орегано.
Если не считать помидоров, салат дошел до нас ровно таким, каким его ели Архимед и Платон. А помидоры в салат стали добавлять только в 20-х годах XIX века, когда томаты завезли в Грецию. Овощи в салате мешают руками, подливая на каждом этапе приготовления ложку оливкового масла.
Главный ингредиент хориатики — фету — добавляют в самом конце, перед подачей. Ее выкладывают поверх овощей крупными ломтиками в форме кирпичиков. Греческий сыр из овечьего или козьего молока придает кислинку и помогает свежим овощам и оливкам раскрыть свой вкус. Завершают блюдо ароматными специями — смесью из орегано, тимьяна и кориандра.
Саганаки и варенье из помидоров
Этот рецепт даже проще предыдущего. Греки режут сыр халуми ломтиками, обжаривают в сливочном масле до золотистого цвета с обеих сторон и сбрызгивают лимонным соком. Весь фокус кроется в сыре. Халуми традиционно готовят из смеси козьего и овечьего молока. Этот сыр обладает высокой температурой плавления, и именно поэтому он жарится до красивой корочки. Жареный на сковороде или гриле халуми добавляют в салаты и подают к жареным овощам.
В случае с саганаки на сыр кладут ложечку меда. На острове Кос вместо него — фирменное варенье из томатов. По вкусу вы никогда не догадаетесь, из чего оно сделано. И будете убеждать официанта, что это варенье из сливы или айвы.
Как готовят варенье из помидоров? Заливают помидоры кипятком, обдают холодной водой, снимают кожицу, удаляют семена, режут кубиками. Одновременно с этим доводят до кипения лимонный сок с сахаром. В этот сироп кидают нарезанные помидоры. Варят и разливают по банкам.
Соус дзадзики
задзики выносят на стол вместе с основными блюдами за обедом или ужином. За разговорами греки и сами заметить не успевают, как уже намазывают дзадзики на хлеб. Соус часто подают к мясным блюдам, к гиросу и рыбе.
Как готовят дзадзики? В ход идут густой 10-процентный йогурт, огурцы и чеснок. С огурцов снимают кожицу, трут их на терке и отжимают. А истинные греки перед тем, как отжать, ждут 20 минут, пока огурцы дадут сок. Отжатые огурцы добавляют в йогурт. Туда же — мелко натертый чеснок и пару ложек оливкового масла. Сбрызните лимонным соком, поперчите, сверху киньте укроп — готово.
На Кипре вы тоже найдете салат из огурцов и йогурта, только с мятой. А в Индии похожий соус называют райта, только он не такой густой и без чеснока.
Клефтико
Если верить легендам, греческое блюдо клефтико придумали клефты — греческие пираты и разбойники времен Османской империи. Клефты боролись за освобождение Греции от османов. А заодно воровали у турок баранов и запекали мясо в яме с горячими углями подальше от дома (чтобы не поймали и не вменили). Поэтому «клефтико» в переводе с греческого — «ворованное мясо». Мясо такое готовилось само по себе, не привлекая внимания со стороны и не требуя повара рядом. Оставалось только забрать готовое и приступать к ужину.
Сегодня клефтико готовят в глиняных печах или духовках, плотно обернув баранину фольгой или бумагой для запекания. По традиции клефтико подают с печеным картофелем, который готовят вместе с мясом.
На четырех человек берите килограмм баранины на кости и пять-шесть картофелин. На реализацию рецепта уйдет два с половиной часа: час маринуете баранину, и полтора часа мясо томится в духовке.
Мусака
Если бы вы выросли в Греции, мама готовила бы вам мусаку раз в неделю, а то и чаще. Очень вероятно, что мусака стала бы вашим любимым блюдом. Оно простое и сытное. Готовится традиционно на здоровом противне, как итальянская лазанья.
Мусаку выкладывают слоями. Нижний — поджаренные до золотистого цвета в оливковом масле баклажаны, средний — бараний фарш, тушенный с помидорами, верхний — соус бешамель (жареная в масле мука, залитая молоком и оттого загустевшая). Частенько хозяйки добавляют в мусаку слой кабачков, картофеля или грибы. Готовят блюдо в духовке, разогретой до 200 °C. 45-50 минут — и мусака готова.
Перед подачей блюдо посыпают тертым сыром и зеленью. Мусака очень сытная, так что будьте готовы пропустить десерт.
Десерт: халва
Греки делают халву из манки. Манка будто перерождается: ее не узнать. На сладкую манную кашу халва совсем не похожа!
Готовить греческий десерт легко, как и все, что было до этого. Греки растворяют сахар в воде, варят его с палочкой корицы. Через 10 минут получают сироп. В это время в сотейнике обжаривают манку в горячем оливковом масле до золотистого цвета. Подливают в сотейник сироп. Как только манка впитает сахарную воду, снимают с плиты. Остужают. Готово. Из одного стакана манки выйдет три порции десерта.
При подаче халву украшают орешками и изюмом. Рядом с теплым десертом в кафе обычно подают шарик мороженого. Еще вкуснее халва с греческим кофе. Его вам вынесут в турке. И будут стараться посластить, но вы в этот раз откажетесь.
Ликер с мастикой
Греция гордится мастикой так же, как оливками. Мастика — это смола, которую получают из мастикового дерева рода фисташковых. В Греции такие растут на острове Хиос. Урожай мастики собирают летом. Надрезают кору дерева и ждут, когда дерево обронит «слезинки». Застывая, смола мастики становится похожей на янтарь.
Из мастики в Греции производят эфирные масла, косметику, а также десерты, жвачки и ликер. Напиток крепкий — содержание алкоголя в итоге составляет порядка 30%. Но вы и не почувствуете, пока не прочитаете. Вкус сладкий и мягкий, с ароматом хвои, можжевельника и кедра.
Чтобы приготовить такой ликер, мастику смешивают со злаковым алкоголем, помещают в контейнеры из бронзы и нагревают. Тогда смола передает будущему ликеру свой вкус. Затем в напиток добавляют сахар и минеральную воду. Ликер пьют по-разному. Чаще — охлажденным в шотах в качестве аперитива. Но на греческих свадьбах ликер с мастикой подают теплым, после всех блюд, часто к мороженому или миндальному десерту.
Кали орэкси! Приятного аппетита!
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