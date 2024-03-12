Блюда греческой кухни, которые легко приготовить

Греки не завтракают. И ясно почему: они так плотно ужинают, что можно смело делать перерыв до обеда следующего дня. Мы узнали рецепты блюд, которые делают греков сытыми и веселыми.









Салат хориатики

Саганаки и варенье из помидоров

Соус дзадзики

Клефтико

Мусака

Десерт: халва

Ликер с мастикой