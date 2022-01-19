Побег из СССР: Трагическая история любви Анны Ахматовой и её сбежавшего брата

Виктор Горенко и Анна Ахматова - брат и сестра.
В молодости Анна Ахматова тяжело пережила известие о гибели младшего брата – Виктора Горенко. Девятнадцатилетний юноша был мичманом на миноносце «Зоркий» в 1916 году. Он доблестно нес службу, пока не грянула Революция. Тогда Виктор пропал без вести, а его семье сообщили, что он был в числе тех, кого восставшие матросы приговорили к расстрелу…
Виктор Горенко в юности. Снимок сделан в Евпатории. Фото: Tsarselo.ru
Могилы погибших моряков не было, по словам очевидцев, их трупы просто бросали в воду. Такую информацию получили Анна Ахматова и ее мать Инна Эразмовна. На протяжении восьми лет вся семья считала Виктора погибшим, пока однажды от него не пришло короткое известие. Случилось это после того, как Северный Сахалин воссоединился с Россией, Виктор к тому моменту жил там и при первой же возможности дал знать родным о своем местонахождении.
Виктор Горенко - брат Анны Ахматовой. Фото: elegantnewyork.com
Мать Инна Эразмовна тут же решила ехать к сыну и исполнила задуманное. Она преодолела тяжелейший путь для того, чтобы повидаться с Виктором. Он рассказал ей, как чудом избежал смерти, сумел сбежать с корабля в ночь перед расстрелом, как добрался до Владивостока, после – служил в морской роте Сибирской флотилии под руководством Колчака, и уже оттуда после расстрела легендарного адмирала перебрался в Александровск-на-Сахалине. Там, на самом краю земли, сумел он найти свою любовь – Ханну Райцын, еврейку, которая осталась круглой сиротой в годы Гражданской войны. В браке с Ханной у Виктора родилась дочь, однако прожить ей было суждено всего четыре года.
Анна Ахматова и Ханна Райцын были очень дружны. Фото: elegantnewyork.com
Поездка на Сахалин сильно подкосила здоровье Инны Эразмовны. Вернувшись обратно, она уехала в Украину, где умерла буквально через год. Виктор с Ханной тоже вскоре покинули Сахалин, перебрались в Китай, жили в Шанхае. Никаких связей с семьей Виктор не поддерживал, поскольку понимал, чем это может обернуться для Анны Ахматовой. Лишь однажды его сердце не выдержало и, вопреки предосторожности, он отправил несколько посылок с продуктами в блокадный Ленинград на имя Анны Андреевны. Конечно же, посылки не дошли к адресату…
Виктор Горенко в Америке. Фото: elegantnewyork.com
В 1948 году Виктор решил наконец покинуть Китай. На пароходе он отправился в Америку, а его жена Ханна перебралась жить в Ригу. С ней Виктор много лет поддерживал контакт, отправлял ей подарки из-за границы, передавая некоторые вещи и для Анны. Писем они друг другу все еще не писали, но Ханна, навещавшая ежегодно Анну Андреевну, рассказывала время от времени новости о Викторе.
Виктор и его старшая сестра Аня, 1897 год. Фото: tsarselo.ru
Первую весточку сестре Анне Виктор смог передать через Дмитрия Шостаковича. Советский композитор был в командировке в США, и в качестве сопровождающего лица к нему определили Виктора Горенко. Написать письмо Виктор решился только в конце 1950-х годов. Анна Андреевна была напугана тем, что американское послание может навредить сыну Льву, который только вернулся из заключения в ГУЛАГе, и не стала отвечать.
Портрет Анны Ахматовой.
Ахматова осмелилась написать брату только в 1963 году, да и то она отправила короткое сухое письмо, которое очень расстроило Виктора. Он долго не мог понять, что же изменилось в сестре, почему она стала столь холодна к нему.
По-настоящему близок Виктор Горенко оказался со своим племянником – Львом Гумилевым. Уже после смерти Анны Ахматовой между ними много лет продолжалась переписка, «американский дядя», как называли Виктора все, знавшие об этом общении, охотно расспрашивал о жизни в Советском Союзе. Многое казалось ему неприемлемым, и он часто подчеркивал, что гордится тем, что всю жизнь прожил в США. Переписка оборвалась только спустя 9 лет, когда Виктор ушел из жизни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии