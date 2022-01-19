Побег из СССР: Трагическая история любви Анны Ахматовой и её сбежавшего брата

Виктор Горенко и Анна Ахматова - брат и сестра.

Виктор Горенко в юности. Снимок сделан в Евпатории. Фото: Tsarselo.ru

Виктор Горенко - брат Анны Ахматовой. Фото: elegantnewyork.com

Анна Ахматова и Ханна Райцын были очень дружны. Фото: elegantnewyork.com

Виктор Горенко в Америке. Фото: elegantnewyork.com

Виктор и его старшая сестра Аня, 1897 год. Фото: tsarselo.ru

Портрет Анны Ахматовой.