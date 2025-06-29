6 мифов о здоровом образе жизни, которые сбивают с толку

1. Хватит считать калории

Подсчёт калорий не приведёт ни к чему хорошему. \ Фото: lernen.net.

2. Не ограничивайте жиры

Ежедневно употребляйте жиры в достаточном количестве. \ Фото: g4.dcdn.lt.

3. Не отказывайте себе в коровьем молоке

Если у вас нет проблем со здоровьем, то нет смысла отказываться от молока животного происхождения. \ Фото: bing.com.

4. Не гонитесь за кето-диетой

Иногда важно понимать, что не все полезные советы - полезны. \ Фото: bing.com.

5. Не стоит делить продукты на полезные и неполезные

Все продукты хороши, все продукты важны. \ Фото: 24smi.org.

6. Не верьте, что только в спортзале можно добиться желаемых результатов

Занимаясь дома, также можно добиться положительных результатов. \ Фото: static.tildacdn.com.