6 мифов о здоровом образе жизни, которые сбивают с толку

ЗОЖ всё больше и больше набирает популярности как у молодого, так и у зрелого поколения. Народ стремительно следит за питанием, ведёт активный образ жизни, придерживается всевозможных графиков и программ, а также подсчитывает калории. Но как оказалось, многие healthy-советы на самом деле не несут в себе никакой пользы, а наоборот – сбивают с толку.
1. Хватит считать калории
Подсчёт калорий не приведёт ни к чему хорошему. \ Фото: lernen.net.
Не так давно специалисты в области здравоохранения пришли к выводу, что подсчёт калорий – пустая трата времени и заведомо ложный результат. Объясняется это тем, что таким образом человек загоняет себя в рамки и вместо того, чтобы питаться полноценно, постоянно недоедает. Отсюда чувство голода, недомогание, срывы и как следствие — РПП. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на сбалансированный рацион, состоящий из белков, жиров, сложных углеводов и клетчатки. Таким образом организм получит питательные вещества, необходимые ему.
2. Не ограничивайте жиры
Ежедневно употребляйте жиры в достаточном количестве. \ Фото: g4.dcdn.lt.
Важно понимать, что любой дефицит в организме, в том числе и жиров – равносилен подсчёту калорий. И то, и другое пагубно влияет на общее состояние и здоровье в целом. Так же не стоит забывать, что жиры – своего рода концентрированный источник калорий, благодаря которым вырабатывается достаточное количество энергии. Соответственно, дефицит может привести к неправильному питанию, быстрой потере веса, рассеянности, проблемам с концентрацией внимания, потере памяти; выпадению волос, шелушению кожи и т.
3. Не отказывайте себе в коровьем молоке
Если у вас нет проблем со здоровьем, то нет смысла отказываться от молока животного происхождения. \ Фото: bing.com.
Заметили, как в последнее время большинство людей стало всё чаще и чаще отказываться от молока животного происхождения? Так вот, если у вас на самом деле нет проблем со здоровьем, не стоит идти на поводу у пропаганды. Коровье молоко – источник витамина-D, а ещё в нём содержится белок и кальций. Стоит ли говорить, что всё это несёт огромную пользу как для мышц, так и костей? Впрочем, кисломолочные продукты также играют далеко не последнюю роль в рационе человека, поскольку они обогащают микрофлору кишечника. А это в свою очередь способствует здоровому пищеварению.
4. Не гонитесь за кето-диетой
Иногда важно понимать, что не все полезные советы - полезны. \ Фото: bing.com.
Давайте поговорим о нашумевшей диете, которая вот уже несколько лет подряд занимает почётное место у блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. Главная фишка кето-диеты заключается в потреблении большого количества жиров, при этом уровень потребления углеводов должен быть максимально низким. Обуславливается это тем, что одновременно при профиците и дефиците лишний жир (якобы) сжигается гораздо быстрее. Однако на самом деле такая практика до добра не доведёт и в большинстве случаев пагубно влияет на общее самочувствие и здоровье человека, вызывая от головокружения до тошноты и слабости. К тому же, любая диета, в которой исключаются жиры, белки, углеводы и клетчатка – не есть хорошо. Недополучая всё это (в том числе антиоксиданты и витамины) в нужном количестве, организм испытывает стресс. Отсюда можно заработать пищевое расстройство.
5. Не стоит делить продукты на полезные и неполезные
Все продукты хороши, все продукты важны. \ Фото: 24smi.org.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не делите продукты на полезные и неполезные. То, что в одних содержится больше белка, а в других микро и макроэлементов – не делает мясо или овощи хуже\лучше. Важно понимать, что в овощах, мясе, рыбе, злаковых, бобовых, фруктах, ягодах, зелени и т.д. есть своя польза. Где-то больше, где-то меньше. Так что золотая середина заключается в том, что питание должно быть максимально сбалансированным, без жёсткого исключения того или иного продукта. К тому же, если вы внезапно захотели съесть шоколад, печенье, кусок торта или булочку – съешьте с удовольствием и ни в коме случае себе не отказывайте в этом. Поверьте, организм не обмануть, если он что-то не добрал ранее, то обязательно доберёт своё со временем.
6. Не верьте, что только в спортзале можно добиться желаемых результатов
Занимаясь дома, также можно добиться положительных результатов. \ Фото: static.tildacdn.com.
Наверняка не раз замечали, как в соцсетях девушки, красуясь перед зеркалом в спортзале и демонстрируя стройную подтянутую фигуру, рассказывают о своих достижениях, ссылаясь на тренажёры и силовые упражнения? Так вот, добиться желаемого результата можно даже в домашних условиях. Как говорится, было бы желание – остальное дело времени и техники. К тому же, для поддержания тела в форме, совсем не обязательно приседать со штангой и «тягать железо», достаточно заняться фитнесом и растяжкой. Это поможет поддерживать осанку и мышцы в тонусе. Так что не стоит сбрасывать со счетов домашние тренировки, которые также могут работать на результат. В любом случае нужна мотивация, независимо от выбранного места. Иногда нужно начинать с малого, буквально переступая через себя и собственную лень, не могу и не хочу. Ежедневные тренировки помогут втянуться и со временем занятие спортом перестанет быть в тягость.
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