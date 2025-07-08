Гипотеза о фантомном времени

Любой европеец на вопрос «Какой сейчас год?» уверенно ответит - 2019. Часть опрошенных добавит — от Рождества Христова или нашей (новой) эры. Но следующий вопрос может ввести в ступор многих людей - а откуда вы это знаете??? Пойдут ответы — календари, телевидение, школьные педагоги сказали. Но заслуживают ли эти источники абсолютного доверия — ведь человеку свойственно ошибаться?

Аргументы немецких ученых

Можно ли опровергнуть эту гипотезу?