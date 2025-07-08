Гипотеза о фантомном времени

Любой европеец на вопрос «Какой сейчас год?» уверенно ответит - 2019. Часть опрошенных добавит — от Рождества Христова или нашей (новой) эры. Но следующий вопрос может ввести в ступор многих людей - а откуда вы это знаете??? Пойдут ответы — календари, телевидение, школьные педагоги сказали. Но заслуживают ли эти источники абсолютного доверия — ведь человеку свойственно ошибаться?
В 80-90-е годы прошлого века немецкие ученые Герберт Иллиг и Ганс-Ульрих Нимиц задумались, а не есть ли привычная нам школьная история не более, чем грандиозная фальсификация? Жителей России подобная постановка вопроса вряд ли удивит, ведь многие верят в то, что история страны до 18 века просто была выдумана немецкими учеными, приглашенными Екатериной II. Но Иллиг и Нимиц пошли дальше, чем предположение о выдуманных событиях в отдельной державе. Оба современных специалиста уверены, что на дворе сейчас не 21, а 18 век, и что в официальную хронологию человеческой истории искусственно добавили 297 лет (с 614 по 911 годы). Здесь вспоминается Джордж Оруэлл и его «1984»: Немцы не были первыми, кто предположил грубое искажение хронологии (были даже заявления, что Александр Великий вторгся в Индию где-то в 1000 году от Р. Х.), но они первые, кто попробовал свои утверждения логично ДОКАЗАТЬ.
Аргументы немецких ученых
Итак, на чем основываются предположения немецких ученых. Падение Западной Римской империи резко отбросило европейскую цивилизацию в культурном и научном плане. Европа погрузилась в Темные Века, причем в этот период можно вполне уверенно идентифицировать только деятельность франкского короля Карла Великого и еще нескольких ключевых фигур.державе преемницу Западной Римской империи. В 983 году на престол взошел Оттон III, питавший еще больший пиетет к пышным титулам, нежели его венценосный предок. Как описывали современники своего императора, то был человек готовый пойти ради собственного величия практически на все. Оттон III. Источник изображения: wikimedia.org Смерть в 999 году Папы Римского Григория V дала возможность Оттону III укрепить не только свою светскую власть, но и прибрать к рукам власть духовную. Императору удалось посадить на папский престол собственного сторонника Сильвестра II. Как утверждают Иллиг и Нимиц императору и новоиспеченному Папе Римскому весьма хотелось встретить 1000-й год от Рождества Христова во время своего правления и тем навсегда войти в человеческую историю. В то время важным форпостом европейской цивилизации была Византия, в которой властвовал император Константин VII, приходившийся Оттону III родственником через мать германского императора. В Византии как раз проходило большое переписывание книг, поскольку проходил переход с одного стиля письма на другой. Текст становилось легче писать и гораздо удобнее читать. А еще это был удобный способ убрать нелицеприятные моменты из истории самой Византии. В результате несвятая троица в лице Оттона III, Сильвестра II и Константина VII входит в сговор с целью добавить в календарь 297 лет, а заодно создать новую историю. Слева направо: папа Сильвестр II, император Священной Римской империи Оттон III, византийский император Константин VII. Источник изображения: wikimedia.org Учитывая истинные масштабы власти это было возможно, стоило только написать для исторической фальсификации истории нескольких вымышленных великих людей. Да еще для хранилищ Ватикана отчеканить некоторое количество монет с несуществующими правителями. В качестве доказательств своей точки зрения, Иллиг и Нимиц приводят довольно сильные аргументы. Во-первых, для практически полной ликвидации расхождения между истинным годом и принятым в Европе юлианским календарем в 1582 году был введен календарь григорианский. Разница между этими календарями составляет 3 дня на 400 лет. Юлианский календарь был введен в 45 году до Р. Х. Юлианский и Григорианский календари. Источник изображения: histotia.ro Следовательно компенсировать нужно было 13 дней, но новый календарь сдвинули только на декаду. Объяснили это приведением календаря к дате Никейского собора, когда наконец-то смогли выяснить день празднования Пасхи. Разница в 3 дня прекрасно вкладывается в «теорию фантомного времени» как в научных кругах стали называть предположение немецких ученых. Другим веским аргументом в свою пользу немецкие специалисты называют факт, что в Византии на протяжении 3 столетий на всей территории Константинополя было наложено вето на проектирование новых зданий. Этот запрет внешне кажется глупым, но если этих 297 лет не было, то все оказывается логичным. Да и в остальной Европе за 3 века построили что-то уж очень мало важных зданий. Иллиг и Нимиц приводили и другие аргументы в свою пользу.
Можно ли опровергнуть эту гипотезу?
Опровергнуть «теорию фантомного времени» не так уж просто. Конечно, не только европейскими хрониками можно подтвердить непрерывность привычной нам хронологии. Например, можно использовать записи мусульманского мира. Однако, несмотря на их целостность, доказательство получается сомнительным. Часть событий описанных мусульманами вполне согласуется с непрерывной европейской хронологией. Но есть факты, которые вступают в противоречие с привычной нам историей, но вполне укладываются в хронологию Иллига и Нимица. Для проверки можно взять астрономию, что является вполне логичным — ведь эти события не зависят от власть предержащих. Источник изображения: me.me Но как проверить — видели ли во время властвования того или иного монарха комету Галлея (а именно это помогает установить хронологию) или это была неведомая небесная странница, которая только раз в обозримой истории приблизилась к Солнцу. Еще одним довольно верным способом установить истинность хронологии является радиоуглеродный анализ. Однако этот метод сам нуждается в калибровке, которую проводят различными способами, причем немаловажную роль здесь играет опора именно на историческую хронологию. А это уже является порочным кругом. И все же аргументов в пользу традиционной хронологии больше. Так что «теория фантомного времени» остается не более чем красивой гипотезой.
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