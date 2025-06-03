Что такое тефлон на самом деле и когда он небезопасен для здоровья

Опасен ли тефлон для здоровья. / Фото: pinterest.it, championat.com

1. «Космический» материал

Тефлон используют для изготовления деталей для космических ракет/ фото: hoff.ru

Первый тефлон был похож на воск/ фото: estet-home.ru

2. Область применения нового материала

Сначала тефлон использовали для газовых труб/ фото: flickr.com

3. Что это за «волшебный» материал

Безопасная температура для тефлона - 200 градусов/ фото: pinterest.com

Нагревать сухую сковороду без присмотра - запрещено/ фото: pinterest.com

4. Эффективность материала

Посуда с тефлоном имеет небольшой вес/ фото: stihi.ru

5. Новая область применения

Тефлон используют не только для изготовления антипригарного покрытия/ фото: pinterest.com