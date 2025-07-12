6 бытовых женских дел, которые в СССР были нормой, а сейчас кажутся дикостью

Женщинам в Советском Союзе приходилось нелегко. Они тяжело работали, воспитывали детей, выполняли огромное количество домашней работы. В наше время все гораздо проще не только потому что есть бытовые помощники, но также благодаря другому взгляду на жизнь. Novate.ru рассказывает, какие обязанности были у советских хозяек, и почему они так сильно удивляют молодое поколение.
Современные девушки часто слышат упреки от своих мам, бабушек и других родственниц на тему: «Вот я в твои годы…» А дальше идет длинный список дел, с которыми женщины должны были справляться после работы и на выходных. Давайте подробнее узнаем о том, что же было в этом «волшебном» списке.
1. Приготовить ужин на всю семью после работы
Женщина готовит на кухне. / Фото: livejournal.com
В советское время декретов как таковых не было. Мамы сидели с малышами в среднем до четырех-пяти месяцев, после чего выходили на работу, оставляя кроху с бабушками и дедушками. Но восьмичасовой рабочий день не являлся причиной для того, чтобы игнорировать быт. Хорошая хозяйка должна была прийти домой и приготовить ужин на всю семью. А так как полуфабрикатов и различных сервисов по доставке еды тогда не было, приходилось тратить около двух-трех часов, чтобы подать к столу вкусные блюда. И не стоит забывать, что на этом бытовые хлопоты не заканчивались – после ужина нужно было перемыть всю посуду, потому что утром перед работой на это не хватало времени.
Современные хозяйки не так сильно заморачиваются относительно еды. Некоторые делят «кухонные» обязанности вместе с мужем, ведь устают на работе одинаково, некоторые обходятся полуфабрикатами, некоторые заказывают еду из кафе за углом.
2. Перестирать все вещи на выходных
Стирали на специальной ребристой доске. / Фото: fishki.net
В Советском Союзе мало кто мог себе позволить приобрести стиральную машину, а те, кто могли, все равно выкручивали и полоскали одежду своими руками, ведь модели «автомат» еще не изобрели.
Схема стирки выглядела примерно так:
• замачивание – кусок хозяйственного мыла натирали на кухонной терке, растворяли в тазу с горячей водой, после чего клали туда белье на несколько часов. Этот этап нужен был для того, чтобы все пятна, которые требовалось отстирать, отходили легко и без следа;
• стирка – для этих целей использовали специальную доску с металлической ребристой поверхностью, которая находилась в деревянной раме. Женщинам приходилось изо всех сил тереть белье, чтобы оно полностью погрузилось в пену – только так получалось хорошо его отстирать;
• кипячение – без этой процедуры редко обходилась хотя бы одна стирка – считалось, что только кипячение способно сделать белье идеально чистым. Хозяйки брали большую кастрюлю с водой, ставили ее на плиту, добавляли соду и натертое хозяйственное мыло, после чего клали белье и кипятили несколько часов;
• полоскание – для этих целей использовали ванну или, если ее не было, большой таз. В деревнях часто ходили к речке или пруду и полоскали белье в холодной воде.
Сейчас все это кажется настолько диким, что не укладывается в голове. Современным хозяйкам достаточно положить грязную одежду в стиральную машину, засыпать в специальный отсек порошок и выбрать подходящий режим. По истечении времени остается лишь достать чистые вещи и вывесить на сушилку.
3. Заклеить окна на зиму
Из деревянных окон сильно сквозило, особенно зимой. / Фото: stroiteh-msk.ru
В то время как мы наслаждаемся качественными пластиковыми стеклопакетами, наши мамы и бабушки вынуждены были мириться с деревянными рамами, из которых очень сильно сквозило, особенно зимой. Чтобы ограничить доступ сквозняка в квартиру, советские хозяйки пользовались следующим лайфхаком: из бумаги вырезали длинные полоски шириной три-четыре сантиметра, мочили их водой, намыливали, а затем закрывали щели. Иногда между рамами клали вату – это было не менее эффективно. То же самое делали в школах, детских садах и прочих государственных учреждениях. Все знали, что если не провести данную процедуру, всю зиму придется мерзнуть.
4. Постоять в очереди
В СССР приходилось стоять в километровых очередях. / Фото: gorodovoy.ru
В Советском Союзе было очень много дефицитных товаров. Легче было перечислить продукцию, которую можно было купить в магазине, чем ту, которую было не достать. Те же конфеты, колбаса, мыло, туалетная бумага поставлялись в недостаточном количестве и, соответственно, разбирались в первую очередь. Поэтому приходилось чуть ли не полдня стоять в очереди, чтобы заполучить желаемый товар. Правда, не было никакой гарантии, что он не закончится прямо перед вами. Чтобы не потерять свое место, женщины писали порядковый номер на руке – так было надежнее, чем на листке.
Нам повезло, что сейчас нет тотального дефицита и любой нужный товар можно купить где хочется и когда хочется. Конечно, очереди никто не отменял, особенно по вечерам или в выходные дни, но они точно не сравнятся с теми, в которых приходилось стоять нашим мамам и бабушкам. Кроме того, многие супермаркеты сейчас предлагают услугу «доставка на дом» – нужно только выбрать на сайте нужные товары и нажать на кнопку «заказать». И никаких очередей!
5. Сшить одежду для всей семьи
Одежду шили еще и на детей. / Фото: emilia-spanish.ru
В дефиците были не только продукты и товары первой необходимости, но также одежда. Чтобы не ходить целым городом в одном и том же и не стоять день и ночь в очередях, женщины учились шить сами. В отличие от стиральной машинки, которую редко можно было встретить в квартире, швейная присутствовала обязательно. Конечно, за отрезами ткани тоже нужно было побегать, но достать их было гораздо проще, чем юбку, платье или брюки.
Шитью никто не учился на специальных курсах – лучшими помощниками считали советские журналы «Работница» и «Крестьянка», в которых можно было найти выкройки. Девушки создавали одежду и белье не только для себя, но также для мужа и детей. Иной раз приходилось проводить в компании швейной машинки ночи напролет, потому что другого времени не было. Зато все члены семьи были одеты.
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6. Проследить, чтобы дети не мешали мужу
Пока папа отдыхал, мама занималась ребенком. / Фото: fotostrana.ru
В советский период существовало устойчивое мнение, что детей должна воспитывать женщина, в то время как мужчине нужно было отдохнуть после работы перед телевизором или с газетой в руках. Мамы забирали своих чад из детского сада и из школы, гуляли с ними, проверяли домашнее задание и пр. Что касается пап, то они проводили с детьми минимум времени. Не совсем справедливо, учитывая тот факт, что женщины работали не меньше и плюс к этому выполняли дела по дому.
Сегодня многие отцы активно участвуют в воспитании детей. Они делают с ними уроки, отвозят на кружки, водят по магазинам, и это не считается зазорным или чем-то из ряда вон выходящим. Современные родители стараются делить обязанности пополам, и это правильно, потому что каждому человеку нужен отдых и свободное время для себя.
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