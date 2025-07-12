6 бытовых женских дел, которые в СССР были нормой, а сейчас кажутся дикостью







Женщинам в Советском Союзе приходилось нелегко. Они тяжело работали, воспитывали детей, выполняли огромное количество домашней работы. В наше время все гораздо проще не только потому что есть бытовые помощники, но также благодаря другому взгляду на жизнь. Novate.ru рассказывает, какие обязанности были у советских хозяек, и почему они так сильно удивляют молодое поколение.