Секрет Тиары Папы Римского: Почему на головном уборе понтификов красовалась сразу три короны

Почему на головном уборе понтификов красовалась не одна, а целых три короны.

Фрагмент панели в музее старинного искусства в Лиссабоне. | Фото: c2.staticflickr.com.

Тиара, тройная корона - знак папского владычества.| Фото: upload.wikimedia.org.

Папа Римский в тиаре. | Фото: trendymods.com.

Павел VI и кардинал Альфредо Оттавиани (справа) во время церемонии коронации (1963). | Фото: bloximages.chicago2.vip.townnews.com.