Секрет Тиары Папы Римского: Почему на головном уборе понтификов красовалась сразу три короны

Почему на головном уборе понтификов красовалась не одна, а целых три короны.
На протяжении многих столетий в руках католической церкви была сосредоточена огромная власть. Папа Римский провозглашался наместником Божьим, поэтому от имени Всевышнего мог творить любые дела. Как известно, власть развращает всех, поэтому, когда росло богатство Ватикана, то и облачения понтификов становились более роскошными. Отдельного внимания заслуживает папская тиара. На этом головном уборе красовалась не одна, а целых три короны.
Фрагмент панели в музее старинного искусства в Лиссабоне. | Фото: c2.staticflickr.com.
Папской тиарой называют головной убор главы католической церкви. Она символизирует собой духовную и светскую власть Папы Римского. Считается, что тиара появилась на голове понтифика, начиная с XIII-XIV вв. Поначалу она выглядела как конусообразная шапка, обтянутая дорогой тканью и с золотым венцом, но потом ее начали украшать драгоценными камнями.
Во время правления Папы Римского Бонифация VIII власть католической церкви возросла в разы. Считается, что именно тогда на тиаре понтифика появилась еще одна корона.
Тиара, тройная корона - знак папского владычества.| Фото: upload.wikimedia.org.
Появление третьего венца на тиаре не заставило себя долго ждать. Нужно было просто подвести все под христианскую идеологию. Если первые две короны посвящались Отцу и Сыну, то закономерно, что Святой Дух тоже не должен быть «обделенным».
Папа Римский в тиаре. | Фото: trendymods.com.
В последующие века тиара с тремя коронами оставалась незыблемым символом власти понтификов, менялся лишь ее дизайн. Более того, короли, влиятельные аристократы, полководцы приносили в дар Папам Римским разные тиары, превосходившие одна другую по богатству. Каждый новый понтифик выбрал себе тиару, а остальные оставались в сокровищнице.
Павел VI и кардинал Альфредо Оттавиани (справа) во время церемонии коронации (1963). | Фото: bloximages.chicago2.vip.townnews.com.
В 1963 году папский трон занял Павел VI. Тогда же проходил Второй Ватиканский собор, целью которого было принятие реформ по упрощению обрядов. Когда наступила церемония коронации, и на нового Папу водрузили огромную тиару, было решено, что этот геральдический предмет устарел. Павел VI больше не надевал этот головной убор. Он продал тиару Нью-Йоркской архиепархии, а вырученные деньги пошли на благотворительность.
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