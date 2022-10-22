Профессии, которые никогда не исчезнут

Пришло время серьезно обеспокоиться о своем будущем, причем о ближайшем. Автоматизация производства, глобализация, быстрые темпы технического роста буквально уничтожают рабочие места: зачем держать человека там, где эффективно и дешево справится с задачей робот? По счастью, создается примерно столько же новых мест, сколько и уничтожается. Особенно быстро развиваются области науки, технологии, инженерии и математики. Не хотите остаться за бортом? Получите одну из этих профессий.
Информационная безопасность
Сфера IT вообще будет востребована всегда, спрос во много раз превышает предложение. Кроме того, количество кибератак продолжает расти, а многие правительства даже создают собственные кибервойска.
Политика
Идеи либертарианцев распространяются по миру, но правительство стран никогда не оставит своих постов. Политики будут всегда, уж слишком много власти они получили, чтобы отдавать ее за здорово живешь.
Космонавтика
Еще десять лет назад космос осваивали только на государственном уровне. Сегодня же все больше частных компаний выходит на этот рынок, соответственно растет спрос и на специалистов по освоению космоса.
Армия
Пока на этой планете живет более одного человека, войны будут продолжаться. Хотите не беспокоиться о работе? Идите в армию.
Персональный тренер
Странно, но люди предпочитают нанимать кого-то только для того, чтобы их контролировали. А так как Всемирная организация здравоохранения недавно объявила, что ожирение является глобальной эпидемией, у персональных тренеров недостатка в работе не предвидится.
Учителя
Судя по всему, большая часть современного труда будет автоматизирована, причем в скором времени. Значит, появится масса людей, которых надо будет переучивать на новую профессию. Учителя нам будут нужны больше, чем когда-либо.
Спортсмены
Мы слишком одержимы спортом, чтобы признать его устаревшим. Роботы на поле? Глупости, человеку нужна драма!
Искусство
Да, искусство это тоже профессия. Искусственный интеллект не сможет заменить творца, разве что помочь ему в созидании шедевра.
Медики
Конечно, уже сейчас очень многие процессы в больницах автоматизированны, и это правильно. Роботы помогают собрать детали анализа и дают врачам больше информации, но спасти пациента они не смогут никогда.
Контроль качества
Техники нужны будут всегда. Любая машина в определенный момент может дать сбой и кто об этом узнает, если рядом не будет специалиста-человека.
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