Профессии, которые никогда не исчезнут

Пришло время серьезно обеспокоиться о своем будущем, причем о ближайшем. Автоматизация производства, глобализация, быстрые темпы технического роста буквально уничтожают рабочие места: зачем держать человека там, где эффективно и дешево справится с задачей робот? По счастью, создается примерно столько же новых мест, сколько и уничтожается. Особенно быстро развиваются области науки, технологии, инженерии и математики. Не хотите остаться за бортом? Получите одну из этих профессий.









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