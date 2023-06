«Большая пятёрка», «Молчание ягнят» и другие фильмы, которые собрали несметное количество наград

Кадр из фильма Ла Ла Лэнд. \ Фото: itc.ua.

За последние несколько лет сотни фильмов были номинированы на премию «Оскар». Одни из них выиграли один-два, другим же удалось «забрать» с собой более трёх. Но на сегодняшний день только около пятидесяти фильмов получили пять и более «Оскаров». Многие из них, в том числе «Список Шиндлера», «Звёздные войны» и «Крёстный отец: Часть II», и по сей день считаются одними из лучших фильмов всех времён. Некоторые из этого списка – новая классика, а некоторые – хорошо позабытые многими картины затёртых годов, но так или иначе, все они одержали победу в одной из самых престижных номинаций.В рамках 89-й премии «Оскар» в 2017 году на «Большую пятёрку» было номинировано 43 фильма, в том числе три фильма 1967 года («Бонни и Клайд», «Угадай, кто придёт на ужин» и «Выпускник») и три фильма 1981 года «Атлантик Сити», «На Золотом пруду» и «Красные».Самым последним кандидатом на победу в «Большой пятёрке» была картина «La La Land», выпущенная в 2016 году . Популярный фильм был номинирован на 14 Оскаров, включая «Большую пятёрку». И несмотря на то, что «La La Land» была первоначально объявлена как «Лучшая картина» из-за перепутанных конвертов, тем не менее, фильм всё-таки получил шесть «Оскаров», но только два из «Большой пятёрки». Как оказалось, настоящим победителем стал «Лунный свет».Режиссёр-сценарист Дэмиен Шазель написал оригинальный сценарий фильма, выиграв режиссёрскую премию (в возрасте тридцати двух лет, став самым молодым режиссёром за всю историю, сделавшим это), но ему так и не удалось одержать премию сценаристов. Стоит также упомянуть о том, что звёзды фильма, Эмма Стоун и Райан Гослинг, были номинированы на награды за исполнение главных ролей. И как бы прискорбно это не звучало, но факт остаётся фактом, а с наградой ушла лишь Стоун, оставив Гослинга ни с чем. Помимо вышеупомянутых фильмов, в список самых-самых попали и другие картины, о которых в принципе и пойдёт речь.Романтически-драматическое творение Джеймса Кэмерона под названием «Титаник» стало настоящим хитом среди зрителей по всему миру, сделав Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет мегазвёздами, претендующими на «Оскар». И совсем неудивительно, что самым большим достижением «Титаника» считается невероятно огромное количество наград и премий, которые он выиграл на 70-й премии Оскар, получив одиннадцать наград, две из которых перепали Кэмерону – «Лучшая картина» и «Лучший режиссёр». Собственно говоря, фильм получил девять других наград: оригинальная драматическая партитура, художественное оформление, макияж, дизайн костюмов, монтаж фильмов, визуальные эффекты, звук, редактирование звуковых эффектов и оригинальная песня в исполнении Селин Дион «My Heart Will Go On».Финальная часть эпической экранизации легендарного «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина также вошла в список номинантов, получивших несметное количество наград. Он стал первым и на сегодняшний день единственным - фэнтезийным фильмом, получившим премию «Оскар» за «Лучшую картину». Ко всем прочему, он собрал все награды, на которые был номинирован, что сделало его фильмом с самым большим успехом в истории Оскара. В общей сложности « Возвращение короля» завоевало 11 наград на 76-й Академии. Помимо главного приза вечера, Питер Джексон получил звание лучшего режиссёра, а также награды за адаптированный сценарий, дизайн костюма, художественное оформление, монтаж фильма, визуальные эффекты, микширование звука, оригинальную партитуру и лучшую оригинальную песню.Что касается высокобюджетных кинофильмов, сделанных в середине ХХ века, «Бен-Гур» хорошо противостоит десятилетиям усовершенствованных технологий и спецэффектов. Поэтому вполне уместно, что первый фильм, получивший одиннадцать «Оскаров» – самое большое число, которое когда-либо получалось из всех фильмов – это историческая эпопея Уильяма Уайлера. В дополнение к «Лучшей картине», «Бен-Гур» получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру, а также за художественное руководство, кинематографию, дизайн костюмов, спецэффекты, монтаж фильмов, звукозапись и музыку. Чарльтон Хестон получил звание «Лучшего актёра» в главной роли, а Хью Гриффит получил звание «Лучшего актёра» второго плана.Современный музыкальный пересказ Ромео и Джульетты Стивена Сондхейма был настоящей сенсацией, в тот самый момент, когда он попал на Бродвей в 1957 году. А адаптация фильма была настоящим хитом, номинированным на «Оскар». «Вестсайдская история» получила десять Оскаров на 34-й церемонии вручения премии «Оскар», включая звания «Звук, музыка, монтаж фильмов, дизайн костюмов, кинематография и художественное руководство». Он также получил четыре самые желанные награды: «Лучшая картина», «Лучший актёр второго плана» для Джорджа Чакириса, «Лучшая актриса второго плана» для Риты Морено и «Лучший режиссёр» для Роберта Уайза и Джерома Роббинса.Этот завораживающий роман Второй мировой войны – о картографе и его незаконном романе – был любим среди критиков, зрителей и избирателей Оскара. «Английский пациент» получил девять из двенадцати наград Academy Awards, в которых он был номинирован на премию «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» для Энтони Мингелла и «Лучшая актриса второго плана» для Жюльетт Бинош. Он также получил Оскар за художественное направление, дизайн костюмов , кинематографию, монтаж фильмов и оригинальную партитуру.Эта очаровательная музыкальная комедия о не по годам развитой молодой женщине, отправленной в Париж изучать этикет, не произвела большого впечатления на последующие поколения. Но «Джиджи» в своё время была рекордсменкой-обладательницей «Оскара», по крайней мере, до выхода «Бен-Гура» в следующем году. «Джиджи» получила девять премий Оскар, в том числе за «Лучшую картину» и «Лучшую режиссуру» Винсента Минелли. Фильм также получил награды за художественное руководство, дизайн костюма, оригинальную партитуру, оригинальную песню, кинематографию, монтаж фильмов и адаптированный сценарий.Адаптация Бернардо Бертолуччи автобиографии императора Пуйи была настоящим хитом для кинозрителей и бесспорным успехом на 60-й премии «Оскар». «Последний Император» охватил категории, в которых он был номинирован, выиграв в общей сложности девять Оскаров, включая «Лучшую картину» и «Лучшую режиссуру». Биографическая драма также получила призы за художественное направление, дизайн костюмов, кинематографию, оригинальную партитуру, звук, монтаж фильмов и адаптированный сценарий.А теперь хотелось бы упомянуть о фильмах, выигравших самый настоящий джек-пот – «Большую пятёрку», о которой мечтают многие, но получают лишь единицы.«Это случилось однажды ночью» – романтическая комедия, была первым фильмом, получившим премию Big Five Oscars, которая получила главные призы на 7-й церемонии вручения премии Оскар в 1935 году. Фильм был снят Фрэнком Капрой и Гарри Коном для Columbia Pictures.«Пролетая над гнездом кукушки» – второй фильм, получивший награду Big Five Academy Awards, был спродюсирован Майклом Дугласом и Солом Заенцем для Fantasy Films и распространён United Artists. Третий победитель «Большой пятёрки», криминальный триллер «Молчание ягнят», был спродюсирован Эдвардом Сакстоном, Кеннетом Уттом и Рональдом М. Бозманом для Strong Heart/Demme Production и Orion Pictures и распространялся компанией «Орион». Фильм также получил Оскар за «Лучший монтаж фильма» (Крейг Маккей) и «Лучший звук» (Том Флейшман и Кристофер Ньюман), а также множество других популярных наград, в том числе критиков.