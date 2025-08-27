«Томми-ган»: как и когда появилось легендарное оружие американских гангстеров

Благодаря многочисленным произведениям художественной культуры пистолет-пулемет Томпсона – это не то оружие, которое нуждается в лишних представлениях. Однако, кроме того, что данный автомат широко использовался американскими ОПГ во времена действия сухого закона, полицией, ФБР, а последствии и армией, большинство людей ничего про «Томми-ган» не знает.
Главный конструктор собственной персоной. |Фото: survivalblog.com.
Создателем «Чикагской пишущей машинки» традиционно принято считать конструктора и бригадного генерала американской армии Джона Тальяфферо Томпсона. На самом деле это не совсем так. Непосредственно пистолет-пулемет стал уже плодом коллективного творчества. Однако работу над новым высокоэффективным оружием ближнего боя начал именно Тальяфферо после начала Первой мировой войны. В те времена автоматическое и самозарядное оружие только начинало свое триумфальное шествие по полям сражений. Первые действительно стоящие внимания автоматы появились уже в конце империалистической войны. Джон Томпсон плотневшим образом изучал итальянский Beretta M1918 (который считался «легким пулеметом) и немецкий MP-18 (который считался «автоматическим карабином»). По современной классификации оба вида оружия появившиеся в 1918 году можно считать пистолетами-пулеметами.
Немецкий Машина-пистоль 18. |Фото: pikabu.ru.
Первым значимым плодом работы Джона Тальяфферо стала Автоматическая винтовка Томпсона. Конструктор надеялся, что его семиразрядная винтовка сможет стать новым оружием американского пехотинца.
После Первой мировой войны ПП активно пошел на экспорт. |Фото: Auto-Ordnance Company.
В 1916 году была основана оружейная компания «Auto-Ordnance Company». К работе над пистолетом-пулеметом привлекли еще трех перспективных инженеров: Джорджа Голла, Теодора Эйкхоффа и Оскара Пэйна. Первый прототип будущего автомата появился в 1917 году, однако довести до ума конструкцию раннего «Уничтожителя» получилось только после изучения уже упомянутых немецких и итальянских ПП. В итоге, первая экспериментальная партия «Окопной метлы» была готова только и отправлена на фронт только ноябрю 1918 года, к самому концу войны. Окончание мировой войны поставило крест на планах Томпсона попробовать в дальнейшем перевести свое творение на промежуточный патрон. Уже в начале 1919 году «Auto-Ordnance Company» пришлось ломать голову над тем, что делать с дорогостоящей разработкой в условиях мирного времени. Армии оружие больше не требовалось.
Покупали по всему миру. |Фото: machinegunboards.com.
Применение новому автомату нашлось, даже несмотря на его высокую цену. Среди всех современников Томми-ган оказался едва ли не самым дорогим. Сильно упрощенная модель стоила порядка 200 долларов США, что было всего в 2-2.5 раза меньше полной стоимости автомобиля Ford Model A. С другой стороны, на испытаниях автомат показывал себя с лучшей стороны, а потому его первым делом закупила Служба почтовой инспекции США. Следующим был Корпус морской пехоты, который вооружился пистолетами-пулеметами перед вторжением в Никарагуа в 1927 году. Затем «Чикагское пианино» стали закупать для Береговой охраны США. В первое же десятилетий автомат Томпсона пошел на экспорт: его покупали страны Центральной и Южной Америки, Китайская Республика, повстанческая Ирландская республиканская армия и даже Советский Союз. Однако, наибольшую славу оружие конечно же приобрело благодаря американским ОПГ в годы действия сухого закона и Великой депрессии.
В армию США пошла уже сильно доработанная версия. ¦Фото: guns.allzip.org.
Американская армия (не Корпус морской пехоты) приняла на вооружение сильно доработанный пистолет-пулемет Томпсона образца 1928 года только в 1938. «Окопный чистильщик» в годы Второй мировой войны также поставлялся в рамках Ленд-лиза в Китай, Великобританию и СССР. Так или иначе автомат появился почти на всех театрах военных действий. В армейской армии, корпусе морской пехоты, ФБР, полиции и некоторых других силовых структурах Томпсон использовался вплоть до 1971 года.
