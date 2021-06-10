Каким образом пилоты самолетов запоминают расположение и назначение всех кнопок

Если посмотреть фотографии кабины пассажирского самолета, то можно ужаснуться количеству всевозможных кнопок, рычагов и переключателей, с которыми во время полета обязан взаимодействовать летчик. Отсюда возникает закономерный вопрос: каким образом человек вообще способен запомнить расположение и назначение каждой из них. Совершенно очевидно, что одной только тренировки памяти здесь будет недостаточно.
Все не просто так. /Фото: omj.ru.
Устройство кабины самолета – это одна из тех вещей, которую будущие пилоты изучают на протяжении почти всего курса подготовки. У летчиков действительно очень хорошая память, даже без специальных тренингов. Первое и главное, что помогает им запоминать расположение и назначение всех переключателей, кнопок и рычагов – это постоянная практика. Уже через год постоянного взаимодействия с кабиной, будущий летчик запоминает буквально все.
Высокая эргономика. /Фото: yandex.com.
Второе, что помогает запоминать расположение кнопок – это специальные психологические практики и тренинги, которые развивают память, восприятие и реакцию летчика. Со временем у человека также развивается мышечная память и большинство действий он может совершать на уровне инстинкта.
Практика, практика, практика. /Фото: wallhere.com.
Наконец третье, что способствует запоминанию – это сама кабина. Дело в том, что расположение всех кнопок, панелей и агрегатов на месте работы летчика продумано до мельчайших подробностей. Самое главное, что место работы пилота имеет высочайшую эргономику. Все важные вещи всегда находятся под рукой, в то время как управление менее важными системами, находится (как правило) дальше от летчика.
Все не так просто. /Фото: aviasales.ru.
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