Почему блистательной Нонне Мордюкова так не везло с мужчинами

Нонна Мордюкова — легендарная актриса советского кино — сыграла более чем в 50 фильмах. Её бессменным амплуа был образ настоящей русской женщины, которая и в горящую избу войдёт, и ради любви перенесёт любые невзгоды.
Казалось, что у столь блистательной женщины и талантливейшей актрисы в личной жизни должен быть полный порядок, но это было совсем не так.
Первый брак без любви
Нонна Мордюкова.
Со своим первым мужем, актёром Вячеславом Тихоновым, Нонна познакомилась на съёмках «Молодой гвардии». Яркая Нонна была очень влюбчивой и её внимание сразу привлёк необычный молодой человек. Вячеслав был очень скромным и воспитанным. В отличие от всех остальных мужчин, он не проявил к красавице никакого интереса. Мордюкову это задело и она решила покорить эту неприступную крепость любой ценой.
Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов в фильме «Молодая гвардия».
Актрисе это удалось, она добилась, чего хотела. Правда, потом что-то пошло не так. На четвёртом курсе Нонна забеременела. Нужно было что-то решать. Оба к этому времени уже поняли, что никогда не уживутся вместе, но всё равно поженились. Брак «по залёту», как говорила сама Мордюкова, не принёс никому из них счастья. Это были муки длиною в 13 лет. Всё это время они очень старались изображать образцовую семью. Не только ради сына, который для актрисы стал единственным, но и ради публики. Тихонова и Мордюкову считали самой красивой парой советского кинематографа, на них смотрел весь Союз!
Их считали идеальной парой.
Поклонники были поражены новостью о разводе любимых артистов. Ведь никаких конфликтов между ними вроде бы не было. Слухи ходили разные. Одни обвиняли Мордюкову: меняет, дескать, мужчин как перчатки, довела, гулящая, мужа! Другие считали виноватым Тихонова: актёр занят только собой — своей карьерой и внешностью, не обращает никакого внимания на жену, вот она и ушла.
Правда же, как всегда, где-то посередине. Она заключается в том, что вообще непонятно, как двое настолько разных людей вообще могли пожениться? У них не было ничего общего. Шумная, яркая, гостеприимная Мордюкова и тихий, можно сказать, скучный, молчаливый Тихонов. Всё усугубил пресловутый квартирный вопрос. Артисты, молодая супружеская пара с маленьким ребёнком, жили в проходной комнате коммунальной квартиры. О какой личной жизни могла идти речь? Это был брак, обречённый на провал с самого начала.
Скоротечный брак с гулящимВторым официальным мужем актрисы стал актёр Владимир Сошальский. Нонна Мордюкова всегда была очень страстной женщиной. Никогда не скрывала своей слабости к мужчинам. Правда, сама же и признавалась, что всегда выбирала «не тех», «инфантильных, несостоявшихся». У неё было много романов. Во второй раз она вышла замуж тоже по ошибке. Актриса и побаивалась бросаться вновь с головой в омут брака, но под давлением общественности всё же решилась.
Владимир Сошальский.
Их роман с Владимиром Сошальским был скоротечным и бурным. Мордюкова быстро пожалела о скоропалительном решении вступить в брак. Сошальский был полной противоположностью её первого мужа, Вячеслава Тихонова. Казалось, столь же шумный и любвеобильный Владимир, так похожий на саму Нонну, должен был подойти ей идеально. Но вышло всё совсем не так. Ей хотелось дома тишины и покоя, а муж постоянно приглашал большие компании. Бесконечные пьяные застолья, когда актриса не могла даже нормально поспать, вынудили её подать в конце концов на развод. Кроме всего прочего, Сошальский ещё и гулял безбожно.
Пьяные компании утомляли Мордюкову.
На тот момент у артистки было множество долгов. Ей даже пришлось занимать 50 рублей на оплату пошлины, но она так устала и находилась в таком отчаянии, что была готова на всё, чтобы наконец снять с себя это бремя.
Самым важным мужчиной стал сын, но и его не удалось удержатьСамым главным мужчиной в жизни Мордюковой стал её сын Владимир. К сожалению, вечно занятая на съёмках актриса, не могла уделять ему должного внимания и очень многое упустила в воспитании мальчика. В детстве он был скромным и послушным, характером пошёл в отца. Но когда родители развелись, что-то в нём сломалось.
Нонна Мордюкова с сыном Владимиром Тихоновым.
Несмотря на успешную актёрскую карьеру, Владимир начал злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами. Нонна спохватилась слишком поздно, здоровью Владимира уже был нанесён необратимый вред. Он пережил 2 инсульта и умер в возрасте 40 лет. Мордюкова тяжело переживала утрату, замкнулась в себе, ограничила общение с друзьями.
Артистка пережила своего любимого сына на целых 10 лет. Сейчас они похоронены рядом на Кунцевском кладбище. Столь блистательная в кино Нонна Мордюкова так и не смогла стать счастливой…
Могила Нонны Мордюковой и Владимира Тихонова.
Свежие комментарии