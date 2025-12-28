Почему блистательной Нонне Мордюкова так не везло с мужчинами

Нонна Мордюкова — легендарная актриса советского кино — сыграла более чем в 50 фильмах. Её бессменным амплуа был образ настоящей русской женщины, которая и в горящую избу войдёт, и ради любви перенесёт любые невзгоды.







Казалось, что у столь блистательной женщины и талантливейшей актрисы в личной жизни должен быть полный порядок, но это было совсем не так.

Первый брак без любви

Скоротечный брак с гулящим

Самым важным мужчиной стал сын, но и его не удалось удержать

Всё было очень сложно и нескладно. Почему же, по словам самой артистки, ей так и не удалось найти настоящего мужчину?Нонна Мордюкова.Со своим первым мужем, актёром Вячеславом Тихоновым, Нонна познакомилась на съёмках «Молодой гвардии». Яркая Нонна была очень влюбчивой и её внимание сразу привлёк необычный молодой человек. Вячеслав был очень скромным и воспитанным. В отличие от всех остальных мужчин, он не проявил к красавице никакого интереса. Мордюкову это задело и она решила покорить эту неприступную крепость любой ценой.Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов в фильме «Молодая гвардия».Актрисе это удалось, она добилась, чего хотела. Правда, потом что-то пошло не так. На четвёртом курсе Нонна забеременела. Нужно было что-то решать. Оба к этому времени уже поняли, что никогда не уживутся вместе, но всё равно поженились. Брак «по залёту», как говорила сама Мордюкова, не принёс никому из них счастья. Это были муки длиною в 13 лет. Всё это время они очень старались изображать образцовую семью. Не только ради сына, который для актрисы стал единственным, но и ради публики. Тихонова и Мордюкову считали самой красивой парой советского кинематографа, на них смотрел весь Союз!Их считали идеальной парой.Поклонники были поражены новостью о разводе любимых артистов. Ведь никаких конфликтов между ними вроде бы не было. Слухи ходили разные. Одни обвиняли Мордюкову: меняет, дескать, мужчин как перчатки, довела, гулящая, мужа! Другие считали виноватым Тихонова: актёр занят только собой — своей карьерой и внешностью, не обращает никакого внимания на жену, вот она и ушла.Правда же, как всегда, где-то посередине. Она заключается в том, что вообще непонятно, как двое настолько разных людей вообще могли пожениться? У них не было ничего общего. Шумная, яркая, гостеприимная Мордюкова и тихий, можно сказать, скучный, молчаливый Тихонов. Всё усугубил пресловутый квартирный вопрос. Артисты, молодая супружеская пара с маленьким ребёнком, жили в проходной комнате коммунальной квартиры. О какой личной жизни могла идти речь? Это был брак, обречённый на провал с самого начала.Вторым официальным мужем актрисы стал актёр Владимир Сошальский. Нонна Мордюкова всегда была очень страстной женщиной. Никогда не скрывала своей слабости к мужчинам. Правда, сама же и признавалась, что всегда выбирала «не тех», «инфантильных, несостоявшихся». У неё было много романов. Во второй раз она вышла замуж тоже по ошибке. Актриса и побаивалась бросаться вновь с головой в омут брака, но под давлением общественности всё же решилась.Владимир Сошальский.Их роман с Владимиром Сошальским был скоротечным и бурным. Мордюкова быстро пожалела о скоропалительном решении вступить в брак. Сошальский был полной противоположностью её первого мужа, Вячеслава Тихонова. Казалось, столь же шумный и любвеобильный Владимир, так похожий на саму Нонну, должен был подойти ей идеально. Но вышло всё совсем не так. Ей хотелось дома тишины и покоя, а муж постоянно приглашал большие компании. Бесконечные пьяные застолья, когда актриса не могла даже нормально поспать, вынудили её подать в конце концов на развод. Кроме всего прочего, Сошальский ещё и гулял безбожно.Пьяные компании утомляли Мордюкову.На тот момент у артистки было множество долгов. Ей даже пришлось занимать 50 рублей на оплату пошлины, но она так устала и находилась в таком отчаянии, что была готова на всё, чтобы наконец снять с себя это бремя.Самым главным мужчиной в жизни Мордюковой стал её сын Владимир. К сожалению, вечно занятая на съёмках актриса, не могла уделять ему должного внимания и очень многое упустила в воспитании мальчика. В детстве он был скромным и послушным, характером пошёл в отца. Но когда родители развелись, что-то в нём сломалось.Нонна Мордюкова с сыном Владимиром Тихоновым.Несмотря на успешную актёрскую карьеру, Владимир начал злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами. Нонна спохватилась слишком поздно, здоровью Владимира уже был нанесён необратимый вред. Он пережил 2 инсульта и умер в возрасте 40 лет. Мордюкова тяжело переживала утрату, замкнулась в себе, ограничила общение с друзьями.Артистка пережила своего любимого сына на целых 10 лет. Сейчас они похоронены рядом на Кунцевском кладбище. Столь блистательная в кино Нонна Мордюкова так и не смогла стать счастливой…Могила Нонны Мордюковой и Владимира Тихонова.