7 шикарных автомобилей из 1990-х, которые все еще можно найти на рынке

1. Mercedes-Benz S 600 L

Очень хорошая машина, которая была недоступна простым людям. |Фото: yandex.by.

2. BMW 5-series (E34)

Отличный автомобиль, хотя и с дурной славой. |Фото: paultan.org.

3. Jeep Grand Cherokee

Отличная машина на любой случай жизни. |Фото: auto.youla.ru.

4. Nissan Patrol (Y60)

Автомобиль для поездок на охоту и рыбалку. |Фото: cars.kg.

5. Audi A8

Говорили, что данная модель была убыточной с самого начала. |Фото: yandex.by.

6. Volvo 960

В такую машину влезет много картошки. |Фото: favcars.com.

7. Honda Civic

Самый массовый автомобиль японской компании. |Фото: bestcarmag.com.