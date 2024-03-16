Манускрипты, которые мы не можем прочесть

В поисках истины человек способен пойти на многое и многое же способен преодолеть. Археологические раскопки уже показали нам значительную часть исторических событий, которые проливают свет и на современную эволюцию всего нашего вида. Но несмотря на развитие технологий, ученые до сих пор не могут расшифровать некоторые из важных документов. Кто знает, может именно в них и кроется тайна существования человечества.









Серебряный свиток

Кодекс Селден

Новгородский кодекс

Закинфский кодекс

Рукопись Войнича

Артефакт Цзяху

Кодекс Copiale

Кодекс Рохонци