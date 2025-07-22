Какой была советская роскошь: 9 вещей, считающихся признаком достатка

Стоит ли говорить о том, что испокон веков люди стремились блеснуть своим достатком. И если в современном мире в большинстве случаев престиж измеряется наличием iPhone и Cartier, то в советские времена дела обстояли иначе. А вы уже догадались, что же в Советском Союзе считалось показателем богатства?
1. Ковры
Ковёр - гордость и статус советских граждан. \ Фото: i.ytimg.com.
Ковёр был очень популярным предметом интерьера в Советском Союзе и использовался как для покрытия стен, так и полов. В советское время ковры очень ценились из-за их долговечности, теплоты и эстетической привлекательности. Как правило, они отличались простыми и красочными узорами и рисунками, которые так нравилось изучать детям перед сном, проводя по замысловатым линиям пальцем. Ковры были не только источником красоты и тепла, но и символом статуса, свидетельствующем о достатке и привилегированности дома, который они украшали. И совсем неудивительно, что люди с особым пристрастием следили за своим «сокровищем», не только отгоняя моль, а и тщательно выбивая пыль во дворах в любое время года.
2. Хрусталь
Советская хрустальная посуда. \ Фото: takprosto.cc.
Советская эпоха так же известна хрустальной посудой, которая считалась символом достатка и престижа. Массивные «резные» вазы, стаканы, салатники и тарелки частенько использовали для торжественных (в том числе государственных) мероприятий, банкетов и праздников. По тем временам хрусталь считался роскошью, поэтому советские граждане всеми силами стремились приобрести хотя бы парочку рюмок в свой арсенал, чтобы с гордостью поставить их на стол в День рождения, Новый год или восьмое марта.
3. Хрустальные люстры и «Каскад»
Слева направо: советская хрустальная люстра. \ Советская люстра «Каскад».
Советские хрустальные люстры были весьма популярны по тем временам и считались не только предметом роскоши, а и достатка. Они широко использовались как в частных домах, так и в официальных зданиях, поскольку придавали помещениям величие и эстетику. Люстры были изготовлены из качественного хрусталя и славились своей потрясающей красотой, замысловатым дизайном и элегантными подвесными звеньями, которые создавали драматический эффект и добавляли интерьеру нотку элегантности и изысканности. Но, к сожалению, позволить себе такую роскошь могли лишь самые зажиточные граждане. Остальным приходилось довольствоваться люстрой «Каскад», изготовленной из пластика и стекляшек, которая, кстати, также пользовалась огромной популярностью и считалась признаком «богатства» среди обычных граждан.
4. Импортные стенки
Импортные стенки.
Импортные стенки были очень желанным предметом для жителей Советского Союза и считались символом роскоши и статуса. Как правило, такая мебель была изготовлена из импортных материалов и отличались более изысканной, элегантной эстетикой по сравнению со стандартным дизайном советской мебели. Импортные стенки привносили в интерьер ощущение изысканности и элегантности, а также свидетельствовали о достатке семьи. Многие хозяйки использовали такую мебель в качестве витрины и хранили за стеклом хрустальную посуду, фарфоровые сервизы, редкие книжные издания, различные статуэтки и прочие статусные предметы роскоши.
5. Цветные телевизоры
Цветной телевизор также считался показателем престижа и достатка. \ Фото: bing.com.
Первые цветные телевизоры появились в СССР в пятидесятых годах, как символ прогресса и успеха Советского Союза и лишь в семидесятых годах появилось массовое производство. Самыми популярными считались маленькие и компактные модели, которые удобно было брать с собой на дачу или отдых. Что же касается больших моделей телевизоров, то на пике популярности были «Горизонт» (с отдельной акустической системой и усилителем) и «Рубин», который мог транслировать как цветное, так и чёрно-белое изображение.
6. Японские видеомагнитофоны
Японский видеомагнитофон Panasonic. \ Фото: i.ytimg.com.
Японские видеомагнитофоны (Panasonic, JVC и Sony) были очень популярным и востребованным товаром в СССР, но, к сожалению, не каждый мог себе позволить такую роскошь. Поэтому зарубежное чудо техники считалось признаком богатства и зажиточности.
7. Телефон
Телефоны в советское время тоже считались признаком роскоши.
В советские времена телефонный аппарат в какой-то степени считался дефицитом, да и позволить себе его мог далеко не каждый. Но радости не было предела, когда на журнальном столике в коридоре или гостиной появлялся дисковый телефон, считавшийся по тем временам одним из признаков богатства. Позже стали появляться импортные кнопочные телефоны, вытесняющие старенькие советские аппараты. Бум на них начался в восьмидесятые годы и каждый уважающий себя гражданин стремился обзавестись зарубежным аналогом.
8. Книги
Домашняя советская библиотека. \ Фото: bing.com.
Стоит ли говорить, что в советские времена было весьма модно обзаводиться домашней библиотекой или собранием книг, аккурат выставленных на книжных полках гдровской стенки или же за стеклом добротного импортного серванта. Чем больше была книжная коллекция, тем зажиточнее и успешнее считался человек.
9. Произведения искусства
Наличие произведений искусства в советские времена также о многом говорило. \ Фото: google.com.
Во многих домах советских граждан на стенах красовались как оригиналы, так и копии популярных картин, написанных русскими художниками. Такие произведения искусства считались не только достоянием страны и гордостью, а признаком хорошего тона, а также достатка. Огромной популярностью пользовались пейзажи и натюрморты, а особенно ценные и редкие коллекции и вовсе передавались из поколения в поколение, дарились на свадьбу и юбилеи.
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