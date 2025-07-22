Какой была советская роскошь: 9 вещей, считающихся признаком достатка

1. Ковры

Ковёр - гордость и статус советских граждан. \ Фото: i.ytimg.com.

2. Хрусталь

Советская хрустальная посуда. \ Фото: takprosto.cc.

3. Хрустальные люстры и «Каскад»

Слева направо: советская хрустальная люстра. \ Советская люстра «Каскад».

4. Импортные стенки

Импортные стенки.

5. Цветные телевизоры

Цветной телевизор также считался показателем престижа и достатка. \ Фото: bing.com.

6. Японские видеомагнитофоны

Японский видеомагнитофон Panasonic. \ Фото: i.ytimg.com.

7. Телефон

Телефоны в советское время тоже считались признаком роскоши.

8. Книги

Домашняя советская библиотека. \ Фото: bing.com.

9. Произведения искусства

Наличие произведений искусства в советские времена также о многом говорило. \ Фото: google.com.