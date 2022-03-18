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Как вернуть окнам чистоту и прозрачность

Добиться идеально чистых, сияющих окон не так сложно. Нужно лишь взять концентрированный раствор марганцовки и хорошенько помыть им окна.

Как вернуть окнам чистоту и прозрачность

Сначала следует помыть окна простой водой, чтобы удалить основные загрязнения. Затем следует развести раствор марганцовки — он должен быть максимально ярким, насыщенным, бордовым. Промойте окна ещё раз, но уже с марганцовкой. После этого насухо вытрите окна газетой или тряпкой.

Как вернуть окнам чистоту и прозрачность

Марганцовка возвращает стёклам чистоту, прозрачность и сияние, а стёкла дольше остаются чистыми.

Как вернуть окнам чистоту и прозрачность

Подробнее о том, как помыть окна с марганцовкой, смотрите в видео ниже:


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