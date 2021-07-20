Как повлияли на ход истории самые известные в мире регенты

Среди правителей государств порой встречается особая категория – регенты. Обычно они оказывались у власти будто бы случайно и на непродолжительное время. Но за такой «случайностью» часто стоял тонкий расчет, упорное стремление к власти, готовность ее захватить и удерживать. К тому же, именно через институт регентства реализовывали амбиции самые настойчивые и талантливые женщины-политики прошлых веков. О некоторых регентах, вошедших в мировые летописи наравне с официальными главами государств, и пойдет речь.
1. Дом Фудзивара, Япония
Основатель дома Фудзивара - Каматари
Семья Фудзивара (что в переводе с японского означает «поле глициний») – могущественный род, в VII веке захвативший власть над Японией в свои руки и с тех пор правивший наравне с императорами вплоть до XII века. Основатель дома – Накатоми-но Каматари – был организатором переворота в 645 году, после чего были свергнуты правившие ранее диктаторы и заложены основы правового государства. В результате были изменены порядок уплаты повинностей в казну, земля поступила в государственную собственность и предоставлялась для возделывания крестьянам, а для Фудзивара была введена специальная должность – советник императора. Должности регентов при малолетних и даже при взрослых императорах стала переходить по наследству в семье Фудзивара, а кроме того, влияние на политику государства клан осуществлял путем заключения браков между женщинами своей семьи и наследными принцами.
2. Вещий Олег
В.М. Васнецов. Олег у костей коня
Олег, которого «Повесть временных лет» называет родственником Рюрика, после его смерти управлял Новгородом при малолетнем князе Игоре. Период княжения его длился с 879 по 912 год.
Олег занял Смоленск и Любеч, один из древнейших городов Руси, захватил Киев и объявил его «матерью городов русских». Именно этого правителя часто называют основателем Древнерусского государства. Он освободил славянские племена от дани хазарам и в свою очередь наложил ее на Византию после своего похода на Царьград.
Знаменитая история о смерти Олега от укуса змеи, выползшей из-под черепа любимого умершего коня, является, скорее всего, вымышленной, как и некоторые другие летописные обстоятельства жизни и правления этого великого регента. Но без Вещего Олега представить себе историю России сейчас уже невозможно.
3. Княгиня Ольга
Св. Ольга
Как, впрочем, и княгини Ольги, которая правила с 945 по 960 год за сына Святослава, оставшегося в три года без отца – князя Игоря. Если Олег в народной памяти остался Вещим, то Ольга получила прозвище Мудрая. Точных сведений о ее биографии нет, разные источники и разные исследователи предлагают многочисленные версии о дате ее рождения, о родственных связях (по одной из них, Ольга была дочерью Вещего Олега и была выдана им за своего воспитанника князя Игоря).
Свое правление Ольга начала с мести древлянам, убившим ее мужа. Помимо реформ в области податей и деления земель княжества на отдельные административные единицы, она заложила основы каменного строительства в Киевской Руси, а также приняла христианство.
Ольга продолжала править и после совершеннолетия Святослава, поскольку большую часть времени он проводил в военным походах.
4. Елена Глинская
Елена Глинская. Реконструкция по черепу работы С. Никитина
После смерти князя Василия III в 1533 году править государством стала его вдова Елена Глинская, поскольку Ивану IV, ее сыну, на момент восшествия на престол было всего три года. Она энергично взялась за дело и за короткий срок урегулировала отношения с враждебно настроенными Польшей и Швецией, укрепила пограничные города, ввела единую валюту на территории страны – серебряную деньгу. При Елене была возведена стена Китай-города.
Тем не менее, политическая деятельность матери Ивана Грозного не находила поддержки ни у бояр, ни даже у родственников Елены, один из которых, ее дядя Михаил Глинский, даже был заключен в тюрьму, где и умер. Не добавлял популярности правительнице и факт ее близких отношений с князем Иваном Овчиной Телепневы-Оболенским, ее фаворитом.
Елена Глинская процарствовала всего пять лет, в 1538 году она умерла, предположительно, от отравления ядом.
5. Борис Годунов
Борис Годунов
Одна из самых противоречивых фигур в истории России – Борис Годунов, ставший главой регентского совета при царевиче Федоре I. Наследник Ивана Грозного отличался слабым душевным и телесным здоровьем, а потому нуждался в руководстве. В жены ему была отдана сестра Бориса, Ирина Годунова. Обладавший, по свидетельству современников, «в упор смотрящим взглядом и крепким телосложением», Годунов учредил патриаршество на Руси, построил крепость Воронеж, города – Самару, Саратов, Белгород. В правление Бориса была возведена Смоленская крепостная стена. Он же установил крепостную зависимость крестьян, а также оказался мишенью обвинений в смерти царевича Дмитрия в Угличе.
В 1598 году Борис Годунов получил титул царя, а в 1605 году внезапно умер «при странных обстоятельствах», оставив престол своему сыну Федору, правда, ненадолго.
6. Кесем
Кесем была важной фигурой при нескольких поколениях султанов Османской империи
Удивительно, но в мусульманских странах регентами порой становились женщины. Период с 1550 по 1656 год в Османской империи именуется «женским султанатом» - в связи с необычно сильным влиянием прекрасного пола на политику в государстве. Чаще всего это влияние строилось на воздействии на султана любимой женой (как в правление Сулеймана I и Роксоланы), но в ряде случаев женщинам официально передавались права и обязанности регента при несовершеннолетнем правителе.
Регентом была в том числе знаменитая Кёсем, которая родила султану Ахмеду I много детей и после его смерти управляла государством за одиннадцатилетнего Мурада IV, а позже была регентом при внуке, Мехмеде IV.
Кесем признают едва ли не самой влиятельной женщиной Османской империи, она не только определяла политику государства, но и меняла порядок престолонаследия.
7. Екатерина Медичи
Екатерина Медичи
Среди самых могущественных правителей Европы особое место занимает Екатерина Медичи, жена французского короля Генриха II и мать троих французских королей, при двух из которых она была регентом.
Рожденная во Флоренции в 1519 году, Екатерина в 14 лет была выдана замуж за будущего короля Генриха II. На пышной королевской свадьбе, помимо прочего, подавалось мороженое, впервые приготовленное во Франции по итальянским рецептам.
Долгие годы Екатерина находилась в тени своего мужа и его неизменной фаворитки Дианы де Пуатье. Однако после трагической гибели короля на рыцарском турнире власть в государстве перешла к пятнадцатилетнему сыну Медичи, Франциску, а фактически – в ее собственные руки. Недолгое царствование Франциска, а затем его брата Карла IX, сделали Екатерину серьезной фигурой в политике Европы, ей принадлежит сомнительная слава инициатора Варфоломеевской ночи, когда были уничтожены тысячи гугенотов. Ее влияние на сыновей-королей было огромным, но третий из них, Генрих III, оказался последним королем из династии Валуа и пережил мать всего на полгода.
Помимо прочего, Екатерина была страстным коллекционером предметов искусства, в настоящее время несколько сотен картин из ее собрания находятся в экспозиции Лувра.
8. Филипп II Орлеанский
Герцог Орлеанский
Герцог Филипп II Орлеанский, назначенный регентом при юном дофине Людовике еще старым королем Людовиком XIV, стал не столько великим правителем, сколько символом эпохи, которая в будущем так и называлась – эпоха регентства. Именно в его правление возник новый стиль в искусстве, переходный от барокко к рококо, который был наполнен, по словам Пушкина, «легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени», а французский двор тех времен назывался «вертепом». Сам герцог, гедонист и не самый усердный политик, все же чуть не породнился с Петром I, строя планы жениться на его дочери Елизавете, однако подготовка брака расстроилась.
9. Георг IV
Принц-регент, будущий король Георг IV
А эпоха регентства в Великобритании, длившаяся с 1811 по 1820 год, ознаменовала собой расцвет английской литературы, появление таких имен, как Джордж Байрон, Джейн Остин, Вальтер Скотт, Джон Китс. Регентом был будущий король Георг IV, принявший на себя власть в связи с психической болезнью отца, Георга III. Регент вывел авторитет Великобритании на новый уровень, благодаря победе над Наполеоном и продолжением расширения географии влияния страны. В его правление была завершена промышленная революция, усовершенствованы многие виды производств, была построена первая железная дорога. Окончание регентства Георга IV совпало с провозглашением его королем после смерти отца.
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