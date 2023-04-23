5 монархов, которые вошли в историю, благодаря своим странным хобби и увлечениям

Стать хотя бы ненадолго царствующей особой мечтал, пожалуй, каждый. Вот только многие забывают, что быть правителем целой страны не так уж и просто. Впрочем, и монархи к своим обязанностям относятся по разному. И пока одни полностью погружаются в государственные дела, другие преспокойно отвлекаются (порой с ущербом для дел государственных) на свои любимые занятия, причем порой весьма странные.
1. Эдуард II
Король Эдуард II. \ Фото: thoughtco.com.
Несмотря на то, что он является одним из самых презираемых королей английской истории сегодня, в начале своего правления Эдуард II был любим своим народом. Ко всему прочему, он был весьма хорош собой: обладал высоким ростом и мускулистым телосложением, а ещё у него были длинные каштановые волосы, ниспадающие до плеч. Помимо всего этого он обладал невероятной харизмой и производил неизгладимое впечатление на окружающих своими речами в парламенте. Но как оказалось, у средневековых людей были свои понятия о монархах, тем более, когда речь шла об их свободном времени.
Глостерский собор Гробница Короля Эдуарда II. \ Фото: flickr.com.
Почему-то было принято, что человек у власти обязательно должен был интересоваться музыкой, искусством, торжествами и, конечно же, политикой. Эдуард же, будучи практичным человеком, отдавал своё предпочтение плаванию, парусному спорту, рыбной ловле, архитектуре и рытью канав. На протяжении своего правления он неоднократно подвергался критике со стороны своих придворных и писателей по одной простой причине, что мог в любое удобное время сорваться с места, отказавшись от своих политических обязанностей, и отправиться в плавание или же пойти на рыбалку вместе с крестьянами. Одним особенно жарким летом, наблюдая за строительством, король не раздумывая спустился в канаву, помогая крестьянам копать её дальше. И если простой люд был приятно удивлён, оценив поступок монарха сполна, то вельможи явно испытывали недовольство, даже не пытаясь скрыть его. В итоге, все двадцать лет его правления сопровождались вечными спорами и конфликтными ситуациями с его придворными и членами парламента, всячески пытавшимися ограничить его власть.
2. Абдулхамид II
Абдулхамид II. \ Фото: google.com.
Стоит ли говорить о том, что когда-то Османская империя была одним из последних могущественных государств, имевших наследного монарха, который играл не последнюю роль в политике. Абдулахмид II был как раз таким человеком. Несмотря на то, что он был свергнут с престола в 1909 году во время государственного переворота, султан оставил после себя неизгладимый след в истории. В настоящее время он является весьма противоречивой фигурой. В ранние годы своего правления он придерживался прогрессивной политики, а вот в поздние годы – Абдулахмид, распустив новый османский парламент, попытался вернуть империю к первоначальным консервативным истокам, наблюдая при этом за армянской резнёй и действиями тайной полиции.
Султан Османской империи. \ Фото: sultanswomen.com.
Позже его дочь опубликовала книгу, в которой изложила интересные факты об османском правителе. Например, стало известно то, что он был отличным плотником, который сделал большую часть мебели для своей семьи. А ещё, он очень любил, когда ему читали ночью перед сном. Ко всему прочему он был заядлым поклонником детективных романов и одной из любимых его книг была история о Шерлоке Холмсе, которую он велел перевести своему писцу. Стоит также отметить тот момент, что, когда Артур Конан Дойл со своей женой прибыли в Турцию, султан в знак безмерной благодарности за авторское мастерство, вручил писателю через своего камергера Орден Меджидие в честь его заслуг и достижений.
3. Фридрих Вильгельм I
Фридрих Вильгельм I. \ Фото: hovikcharkhchyan.wordpress.com.
Испокон веков Пруссия славилась своей непревзойдённой армией, а её солдаты были одними из лучших, дисциплинированными и хорошо оснащёнными во всей Европе, особенно в период наполеоновских войн. И совсем неудивительно, что это немецкое государство обрело непоколебимую военную репутацию, сохранившуюся не только во времена Второй мировой войны, а и после неё. Кстати, стоит отметить тот факт, что своими корнями она уходит ещё в период правления короля Фридриха Вильгельма I, которого прозвали «король-солдат». Фридрих был мудрым и эффективным государственным деятелем, который умел избегать конфликтов и войн, реформируя не только финансы государства, бюрократию, а и армию (в последствии он передал её своему сыну и приемнику Фридриху Великому). И совсем неудивительно, что под конец его правления Пруссия стала одним из самых стабильных и богатых государств в Германии.
Слева. Август II и Фридрих Вильгельм. \ Справа: Фридрих Вильгельм I. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Но за пределами политической деятельности Фридрих был весьма странным человеком с не менее странными увлечениями. Одним из его детищ был проект «Потсдамских гигантов», представляющий собой военное подразделение, состоящие из самых высоких мужчин в королевстве и за его пределами. Эти солдаты имели особые привилегии: у них были не только лучшие условия для жизни в прусской армии и форма, а и повышенная оплата, которая зависела от роста: чем выше был солдат, тем больше он получал. Одержимый своими идеями, король впадал из одной крайности в другую и частенько прибегал к похищениям самых высоких парней и мужчин, силой вливая их в свой отряд, и это при том, что дипломаты из других стран присылали ему в качестве подношений высоченных молодых людей. Но и этого королю было мало. Он не только устраивал показательные любования своими гигантами, когда ему становилось грустно, а писал портреты некоторых солдат по памяти. В более поздний период, Вильгельм стал придаваться различного рода экспериментам в надежде «вывести» гораздо более высоких солдат. Дело доходило до того, что он заставлял их совокупляться с высокими женщинами, а некоторых парней и вовсе отправлял на растяжку, дабы увеличить их рост.
4. Олаф Триггвасон
Последний бой Олафа Триггвасона, битва при Свольде. \ Фото: bantarleton.tumblr.com.
Несмотря на то, что викинги были весьма милитаристским народом, тем не менее они не совершали набеги так часто, как это было принято показывать в современных фильмах и различного рода передачах. Бесспорно, вся их жизнь вращалась вокруг преследования битвы, но в свободное от этого время они играли в игры, ведь спорт являлся неотъемлемой частью их мира. И если верить некоторым источникам, то, чтобы стать успешным правителем, король викингов должен был быть опытным спортсменом.
Эдвард Григ: Сцены из произведения про Олафа Триггвасона соч. 50 (1890 год). \ Фото: dailymotion.com.
Существует множество различных историй на этот счёт. Но одна из самых известных – о короле Олафе Триггвасоне, который был прекрасным скалолазом. История гласит, что бесстрашный король викингов с лёгкостью поднимался на гору Смальсархорн (Скандинавия) и, восходя на вершину, воздвигал там свой щит. Однажды, один из его последователей застрял на половине пути, и тогда Олаф, не раздумывая, пробрался к нему и взяв под руку, спустился с ним обратно на землю. Помимо скалолазания, он увлекался и «ходьбой на вёслах» во время плавания, но самым великим его достижением было жонглирование. Его трюк с ножами вызывал восторг и недоумение, поражая изумлённую публику, ведь как это так, три ножа взметаются в воздух, два других рукоятками возвращаются в руки, а третий так и остаётся парить. Эта ловкость сделала Олафа практически непобедимым воином. Он умел не только сражаться, держа оружие в обеих руках, а и метать одновременно два копья.
5. Людовик XVI
Людовик XVI. \ Фото: inosmi.ru.
Людовик XVI был не только последним французским монархом до начала французской революции, а и единственным королём во Франции, которому отрубили голову. Ко всему прочему, этот человек поддерживал американских революционеров против Великой Британии. Его вместе с женой Марией-Антуанеттой часто изображали как эгоцентричных аристократов, терроризировавших Францию, не заботясь о ней. Но на самом деле Людовик был мягким и образованным человеком, интересующимся различного рода науками, а в частности инженерией и механикой. Он собственноручно помогал перестраивать французский флот и, в отличие от других современных королей Франции, никогда не окружал себя любовницами, оставаясь верным супруге. Будучи обеспокоенным бедственным положением французских бедняков, он отдал приказ об отмене ограничений цены на хлеб в попытке сделать продовольствие более дешёвым для простолюдинов. А вот в свободное от политических и государственных дел король придавался своему любимому слесарному делу. Будучи очарованным замками, он окружал себя различного рода приспособлениями: от простейших и хитроумных до сложнейших с секретами.
Иосиф Карауд: Мария-Антуанетта и Людовик XVI в саду. \ Фото: artchive.ru.artists.
Он, как и некоторые учёные умы того времени, склонялся к тому, что каждый человек должен был заниматься какой-то формой ручного труда. Однако при публичном, изысканном и утончённом, а порой и вовсе вычурном французском дворе такое занятие рассматривалось как труд крестьян, а не знатных людей, тем более королей. Из-за расхождения взглядов и мнений, Людовик занимался любимым ремеслом в частном порядке, оттачивая свои навыки и мастерство у придворного кузнеца за закрытыми дверьми. Над своей библиотекой он обустроил мастерскую с наковальнями, где и проводил большую часть свободного времени. К сожалению, в скором времени тайна раскрылась, и французский монарх был высмеян во всех газетах и брошюрах того времени, мол, негоже женатому королю тратить свободное время на замки, а не на жену.
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