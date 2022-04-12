«Позови меня с собой…»: трагическая судьба автора знаменитого хита, поэтессы Татьяны Снежиной

Певица, поэтесса, композитор Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru
Слава, признание и успех пришли к ней… после смерти. Имя Татьяны Снежиной стало широко известно после того, как Алла Пугачева исполнила ее песню «Позови меня с собой…». Она была начинающей певицей и автором еще нескольких десятков песен, исполненных звездами эстрады. Жизнь Татьяны Снежиной была яркой и очень короткой.
Татьяна Снежина в детстве | Фото: snezhina.ru
Татьяна Печенкина родилась в 1972 г. в Луганске, через полгода семья военного переехала на Камчатку, а еще через 10 лет – в Москву. С детских лет Татьяна писала стихи, многие из которых становились песнями. Первыми слушателями стали однокурсники на студенческих вечерах, ее песни записывали на магнитофон, а кассеты расходились среди друзей и знакомых. В 1994 г. Татьяна дебютировала на сцене московского Театра эстрады. Затем принимала участие в конкурсах и сборных концертах. Тогда она выбрала себе звучный псевдоним – Снежина, в память о детстве, проведенном на Камчатке.
Автор песен и певица, жизнь которой оборвалась в 23 года | Фото: snezhina.ru
Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru
В конце 1994 г. отец Татьяны получил назначение в Новосибирск, и семья снова переехала в другой город. Там кассета с ее песнями попала в руки директора молодежного объединения «Студия-8» Сергея Бугаева, который на тот момент был руководителем местного рок-движения. Несмотря на то, что его музыкальные предпочтения были совсем другими, кассета Татьяны Снежиной вскоре незаметно перекочевала из студии к нему в автомобиль.
Певица, которая стала популярной только после смерти | Фото: liveinternet.ru
Бесхитростные и даже наивные тексты ее песен у многих вызывали сомнения в их коммерческом успехе, «осовременить» их с помощью аранжировок тоже не получалось. «Мы слишком долго пытались подтянуть Танины песни под мировые стандарты и неожиданно поняли, что это невозможно. То, что она пишет, не нуждается в сколь-нибудь серьезных обработках, все, что она пишет, должно звучать почти в нетронутом виде потому, что это то, что мы ждали, искали и долго не могли найти», – вспоминал один из аранжировщиков.
Автор песни *Позови меня с собой* Татьяна Снежина | Фото: liveinternet.ru
Певица, поэтесса, композитор Татьяна Снежина | Фото: liveinternet.ru
Бугаев и сам не называл этот проект коммерческим, но надеялся, что Татьяна Снежина найдет свою аудиторию. Творческий тандем вскоре стал семейным союзом: в августе 1995 г. состоялась помолвка, а на сентябрь запланировали свадьбу. Той же осенью собирались выпустить новый альбом певицы. Но этим планам не суждено было осуществиться. 19 августа Сергей с Татьяной отправились с друзьями на Горный Алтай. Два дня спустя их микроавтобус столкнулся с грузовиком «МАЗ», и все пять пассажиров и водитель погибли на месте. Певице было всего 23 года.
Татьяна Снежина и Сергей Бугаев | Фото: snezhina.ru
Автор песен и певица, жизнь которой оборвалась в 23 года | Фото: snezhina.ru и liveinternet.ru
Однажды молодой человек из Новосибирска предложил Иосифу Кобзону послушать кассету с песнями Татьяны Снежиной. Певец отнесся к этому скептически – подобные просьбы поступали к нему слишком часто. Но певица не оставила его равнодушным: «В песнях Тани проникновенность, чистота, непривычная для наших дней», – признавался он позже. Кобзон дал послушать кассету Игорю Крутому и предложил организовать творческий вечер, посвященный памяти погибшей певицы. В том же году состоялся большой концерт, в котором песни Снежиной исполнили звезды эстрады: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, Николай Трубач, Татьяна Овсиенко и другие. После этого многие песни вошли в репертуар исполнителей на многие годы, как, например, «Музыкант», ставший визитной карточкой Кристины Орбакайте.
Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru
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Автор песни *Позови меня с собой* Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru
Певица, поэтесса, композитор Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru и liveinternet.ru
Но самую большую известность получила песня «Позови меня с собой…» в исполнении Аллы Пугачевой. В 1998 г. в интервью примадонна рассказывала: «У меня особое, личное отношение к Татьяне Снежиной. Ее я не знала, мы "познакомились" после ее гибели. Конечно, останься Татьяна в живых, были бы известный автор и исполнительница песен и известный продюсер. Татьяна Снежина для меня – символ всех талантливых людей, мимо которых мы часто проходим, не замечая, не вглядываясь. Отсюда смысл нашей акции – не проходите мимо талантов! Концерт в Новосибирске как бы продлевает жизнь этим людям. Ведь пока помнят – человек бессмертен. Мне в руки попадает очень много кассет – с песнями как ныне живущих молодых авторов, так и погибших. Но, когда у меня в руках оказалась кассета песен Татьяны Снежиной, меня поразила пронзительность этих песен. Не каждая песня так попадает в сердце».
Певица, которая стала популярной только после смерти | Фото: snezhina.ru
Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru
В 1997-1999 гг. Татьяна Снежина стала лауреатом Всероссийского телевизионного музыкального конкурса «Песня года» – к сожалению, уже посмертно. В 1998 г. песню «Позови меня с собой…» назвали хитом года.
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