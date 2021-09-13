Худшие привычки при посещении супермаркета, или Как сделать покупки праздником

Поход в магазин можно сделать приятным. /Фото: balancedlivingasia.com
Все люди ходят в магазины. Почему для некоторых поход в супермаркет - это обычная процедура, на которую тратится не так уж много времени, а для других – настоящая пытка? Как все сделать, ни в чем себя не ущемляя? На что обратить внимание, планируя шоппинг? На все эти вопросы ответы крайне просты.
1. Попадание в «неудачную» очередь
Очередь может сильно раздражать. /Фото: img.huffingtonpost.com
Это может произойти с каждым: попадание в «неправильную» очередь на кассе. Все остальные очереди, кажется, движутся намного быстрее, чем ваша, и, конечно, что-то не так с покупателем прямо перед вами. У него много всего, он забыл кредитку, не может найти мелочь и прочие фокусы. К тому же за кассой сидит стажер, который работает как сонная муха. Это просто выводит из себя!
Вы можете рассердиться или расстроиться, но это не поможет – очередь не будет двигаться быстрее. Решение в этой ситуации: попробовать сосредоточиться на чем-то другом. Может казаться, что вы всегда попадаете в самую длинную очередь, но на самом деле это случается достаточно редко. Не стоит тратить нервы по пустякам. Пять минут ничего не решат. Кстати, в каждом супермаркете есть кассир, который работает быстрее остальных. Можно присмотреться, найти такого сотрудника, и всегда занимать очередь только в его кассу.
2. Не ленитесь писать
Список покупок – отличный способ экономить время. /Фото: chameleonjohn.com
Еще одна плохая привычка, относящаяся к посещению магазинов: идти туда без списка покупок. Это может привести к тому, что вы можете вернуться домой без важного продукта, который вам действительно был нужен. Ведь в супермаркете так много всего, что глаза могут разбежаться. Удобный и простой вариант - заранее составить список. Его можно написать на листке блокнота, но все же логичнее сделать это в записной книжке своего смартфона.
Кстати, перед походом в магазин стоит взять с собой пластиковый пакет, который легко умещается в кармане или сумку для покупок. Это не только поможет сэкономить деньги (цена пакета не велика, но умножьте его стоимость на 365 дней в году, и получится приличная сумма), но и поможет окружающей среде.
3. Голод – враг покупок!
Голод – плохой помощник при совершении покупок. /Фото: lifegate.com
Это случается со многими: человек забегает в магазин за едой в состоянии голода. Пустой, ворчащий желудок кричит: «Купи это, это, это и это!». Часто все заканчивается тем, что покупается огромное количество продуктов только потому, что они выглядят и пахнут очень аппетитно. Желудок не должен руководит шоппингом!
Кстати, супермаркеты также используют хитрый маркетинговый ход: у них обычно только большие корзины для покупок, которые можно заполнить тоннами вкусных, но ненужных продуктов. Не берите тележку. Возьмите корзину, которую надо носить в руках. Тогда процесс можно немного сократить, ведь кому хочется таскать несколько килограммов по всему магазину. Еще один вариант: ходите в магазин пешком, а не приезжайте на машине. Тогда вам будет просто лень тащить тяжелые пакеты домой.
4. Раздражающие толпы народа
Когда в магазине много народа, делать покупки некомфортно. /Фото: vseinstrumenti.ru
Почему всегда кажется, что все население района пришло в магазин одновременно с вами? Неудобно выбирать, некомфортно передвигаться по супермаркету, да и очереди… Возможно, все дело во времени посещения. Большинство людей делают покупки после работы, что кажется хорошей идеей, но на самом деле вызывает немало разочарований. Можно попробовать немного сдвинуть график шоппинга, ведь современные магазины работают допоздна, а некоторые открыты даже ночью. Если посетить один и тот же супермаркет в разное время суток, можно выяснить, когда в нем меньше всего посетителей. Порой даже тридцать минут имеют значение.
5. Умеренность никому не мешает
В сезон фрукты стоят значительно дешевле. /Фото: truththeory.com
Принимать решения в супермаркете исходя только из своих нахлынувших желаний – плохой вариант. Эти вкусные ягоды черники, которые не в сезон стоят как новый автомобиль, и без которых прекрасно можно обойтись. Этот новый шоколад, при виде которого текут слюнки, который словно кричит: «Попробуй меня!» И еще масса покупок, без которых человек не станет несчастным. Наслаждаться стоит умеренно.
Лучше покупать как можно меньше продуктов вне сезона. Это сэкономит немалые суммы, ведь на такие товары супермаркет выставляет очень высокие цены. Можно сделать определенную установку, например, покупать только один новый продукт в супермаркете в неделю. Конечно, если без свежей клубники вы чувствует себя совершенно несчастным человеком, купите ее! Но не нужно делать это каждый раз, как вы приходите в магазин.
6. Не ловиться на маркетинговые трюки
Иногда новый производитель может удивить. /Фото: charcocaps.com
Вот рекламный трюк, который работает чаще всего: красивая упаковка и упоминание популярного бренда. Скорее всего, вы это купите. Это же привычно, да и реклама делает свое дело. Попробуйте прочитать состав продукта и забудьте о яркой картинке. Можно даже отправиться за покупками в бюджетный супермаркет и отовариться там.
Делать выбор на основе упаковки не стоит. Можно купить качественные продукты, но заплатить за них намного меньше – не всегда известный бренд означает высокое качество и отменные вкусовые характеристики. Чаще всего даже наоборот: новые производители сильно озабочены привлечением покупателей, потому стараются делать свои продукты вкусными, качественными и недорогими. Не упускайте свой шанс!
7. Думать, думать и еще раз думать
Предпочесть овощи чипсам – отличное решение. /Фото: cdn.tampabaymetro.com
В супермаркетах всегда полно завлекательных предложений. Люди часто наивно полагают, что делают лучший и самый дешевый выбор. Однако часто это совсем не так, потому что магазины обычно предлагают множество продуктов, которые не только не полезны, но и вредны для здоровья. Разные закуски, безалкогольные напитки, рыбные и мясные снейки, огромное количество сладостей, расфасованных в маленькие и очень красивые упаковки – перечислять можно долго.
Каждый хотя бы изредка да покупает симпатичный батончик или пакетик. Наесться такими продуктами невозможно, а вот получить проблемы с желудком – вполне. Гораздо лучше покупать только те продукты, которые вы используете ежедневно. Даже если человек не является приверженцем здорового питания, он может почувствовать разницу между вредными и полезными продуктами.
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