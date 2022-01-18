Как победить собственный страх

Страх преследовал человека всегда и будет оставаться всегда, пока существует человек. Это своеобразный защитный механизм, встроенный в нас природой. Но современная жизнь среднего жителя мегаполиса полна постоянных стрессов, справиться с которыми может не каждый. Ничего хорошего, как вы сами понимаете, в этом нет. Страх неприятных ситуации превращается, со временем, в настоящую фобию. Это патологически повышенная чувствительность к стрессовой ситуации не дает вести привычный, комфортный образ жизни.



По сути, человек постепенно превращается в неврастеника, не способного к аналитическому анализу окружающего и, следовательно, опасающегося все большего количества обычных вещей. В самом начале, фобию можно сравнительно легко победить, даже без обращения к врачу. Навязчивый страх можно преодолеть самому — главное, найти в себе силы это сделать. Всевозможные фобии, выбросы адреналина, панические атаки ведут к медленному истощению организма. Между тем собственным страхом можно овладеть так же, как и другими своими эмоциями.







Отвлекись от страха

Что будет в худшем случае

Повторение пройденного

Готовься к худшему

Не стремись к совершенству

Визуализируй свой страх

Займись здоровьем

Хвали себя