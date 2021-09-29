Три пенсионерки поселились в домиках на колесах, показав, что и крошечное жилье может быть удобным

Большинство людей пугает пенсионный возраст, ведь многим кажется, что жизнь на этом заканчивается. Но по сути это совсем не так, если учесть, что дети уже выросли, на работу с утра до вечера ходить не требуется и наконец-то за многие годы можно уделить себе внимание. А для того, чтобы это время было незабываемым и ярким, нужно заранее все просчитать и определиться, чего больше всего хочется в жизни и что интересно лично вам. Именно так и поступили три американских дамы, которые решились на кардинальные перемены и теперь они полностью ни от кого не зависят, им уж точно не грозит серость будней и уныние, учитывая то, как удалось организовать пенсионеркам свой быт и культурную программу.
Среди пенсионеров Америки становятся популярными крошечные дома на колесах. | Фото: tumbleweedhouses.com.
Когда приходит пенсионный возраст, некоторые стремятся помогать детям, полностью подчиняя всю свою жизнь нуждам внуков. Другие коротают дни на лавочках у подъездов, старясь избавиться от скуки, наблюдая за активной жизнью других. Но есть и такие, которые делают все возможное, чтобы получать удовольствие от общения и от того, что обустраивают быт на свое усмотрение. Именно о последней категории людей наш сегодняшний рассказ. Несмотря на то, что на Novate.ru есть немало жизнеутверждающих историй, но пример трех активных дам пенсионного возраста, действительно вдохновляет.
Бетт Пресли приобрела крошечный дом на колесах площадью 15,4 кв. м. | Фото: tumbleweedhouses.com.
Все началось с того, что Бетт Пресли, которой уже 72 года, будучи уже на пенсии, решилась продать свой большой дом, потому что жить одной в хоромах стало совсем неуютно. Пятеро детей давно выросли и уехали, создав свои семьи, поэтому Бетт задумалась, как ей жить дальше. Перебираться в дом престарелых совсем не хотелось и быть детям обузой - тем более, поэтому она активно старалась найти компромисс. И он нашелся после того, как женщина наткнулась на интересное издание Джея Шафера – «Книга о маленьком доме». Она была впечатлена философией Шафера до такой степени, что решила продать все и купить маленький дом на колесах. Подходящую модель мобильного крошечного дома она заказала в фирме Tumbleweed Tiny House Company, оставив за собой право обустраивать интерьер самостоятельно.
Интерьер мини-апартаментов, в которых живет Бетт Пресли. | Фото: tumbleweedhouses.com.
Примечательно: Tumbleweed Tiny House Company - это американская компания, которая находится в городе Сонома, расположенном в живописной долине в штате Калифорния. Восхитительный ландшафт вдохновил создателей фирмы на строительство мобильных домов, площадь который составляет от 6 кв. м. и до самых настоящих резиденций на колесах площадью 82 кв.м. Такие объекты пользуются огромной популярностью в этом регионе, ведь их можно расположить в любом месте первозданной природы и наслаждаться отдыхом. Как правило, это деревянные дома, прикрепленные к прицепам, чтобы быть всегда на ходу. И самое интересное проекты покупатели могут делать сами как с помощью дизайнера, так и с помощью специальной программы, которая не только расставит все по своим местам, но и просчитает смету строительства.
. Оформлением интерьера, несмотря на почтенный возраст Бетт занималась сама. | Фото: factsinter.com.
Пока новое жилище строилось, Бетт избавилась практически от всего имущества, ведь крошечное пространство не выдержит того, что накоплено за всю жизнь. Она не оставила даже телевизор, компьютер и микроволновку, не говоря о массивной мягкой мебели. Поскольку женщина стремилась жить в лесном уютной уголке, то и набор необходимых вещей и предметов ограничился новым местом обитания – все остальное было просто пожертвовано бедным.
Благодаря мансардной надстройке спальню расположили на втором ярусе. | Фото: tumbleweedhouses.com.
После того, как крошечный мобильный дом площадью всего лишь 15,4 кв. м. был доставлен, Бетт занялась его обустройством. Как она и оговаривала, дом был полностью сделан из сосны и утеплен минеральной ватой, что делает его пригодным для круглогодичного проживания, плюс ко всему установлена солнечная батарея и кондиционер, что позволяет жить автономно, иметь электронергию для приготовления пищи и обогрева. Основные коммуникации также были проведены, полностью установлена сантехника (туалет, душ, мойка), остальным же женщина занималась сама.
Благодаря тому, что новый дом Бетт на колесах, она мажет жить, где ей захочется. | Фото: nb.teepr.com.
Ей понадобилось пару недель, что бы обустроить кухню и практически настоящую спальню на втором ярусе, внизу же поместилось несколько скрытых шкафчиков и открытых полок, на которых поместился минимум вещей, что она оставила для новой жизни. Там же нашлось место для гостиной со спальным местом для гостей и небольшому обеденному столу, который будет выполнять и роль рабочей зоны по надобности. Когда обустройство интерьера было окончено, Бетт решилась осесть на одной из прекрасных лесных стоянок в живописной долине, где обитают такие же любители свободной жизни с минимальными потребностями. Как оказалось, столь почтенного возраста она была не одна, там женщина познакомилась еще с двумя активными дамами-пенсионерками, которые живут в таких же мобильных домиках.
Дом Дани адаптирован для подъезда на инвалидной коляске. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.
Дани, одна из соседок Бетт Пресли, решилась переехать в собственный крошечный коттедж, чтобы не жить в доме престарелых инвалидов. Чтобы стать обладательницей крошеных апартаментов, Дани обратилась в Tumbleweed Tiny House Company.
Любимый фиолетовый цвет просматривается во всем. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.
В интерьере крошечного домика очень много ярких вещей и предметов. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.
Только ее домик строили по спецпроекту, потому что нужно было обеспечить беспрепятственный подъем внутрь помещения на инвалидной коляске. Основную комплектацию жилья сделали на заказ, включая пандус, а вот внутренним обустройством Дани также пожелала заниматься сама, несмотря на то, что передвигалась только на коляске. Удалось адаптировать все внутреннее пространство под себя и даже изобрести специальную лебедку, которая поднимает ее на второй ярус, где она спит в своей уютной кровати.
Лестница превращается в специальную лебедку, которая помогает Дани добраться в спальню на второй ярус. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.
Собрать и установить это хитроумное сооружение женщине помогли ее друг Горн со своей дочкой, и теперь это невероятное приспособление Дани использует и для подъема, и как обычный гамак, когда хочет просто поваляться и посмотреть телевизор.
Дом Адель Смитт имеет большую крытую террасу с зоной отдыха. | Фото: tumbleweedhouses.com.
В их компании оказалась и Адель Смитт, бывшая учительница музыки и танцев, которая выйдя на пенсию, тоже решила начать новую мобильную жизнь, потому что дочь выросла, и ей уже не нужен был большой дом. Обратившись в компанию по производству крошечных домов на колесах Tumbleweed Tiny House Company, она вместе с дизайнерами и архитекторами разработала свой собственный проект и теперь в ее мини-апартаментах есть не только полностью обустроенная кухня, уютная спальня и гостиная, но и самая настоящая гидромассажная ванна.
Дом на колесах Адель Смитт сделан и натурального дерева. | Фото: nb.teepr.com.
И это еще не все, дама любящая комфорт и уют даже в полевых условиях не отказалось от соблазна иметь собственную террасу с зоной отдыха на свежем воздухе. Адель настолько активная женщина, что на пенсии не желает просто судачить на лавочке, она с удовольствием проводит познавательные и музыкальные мероприятия в Книжном клубе, который организован в этом сообществе мобильных домов.
В такой комплектации Адель приобрела свой дом на колесах, а оформлением интерьера занималась сама. | Фото: nb.teepr.com.
Учитывая возрастающую популярность таких крошечных домов среди пенсионеров, которых этой стоянке находится тоже немало, такие мероприятия очень нужны и важны, ведь многие из них любят проводить свободное время с пользой и в приятной компании.
Дома Бетт, Адель и Дани находятся на стоянке в долине Сонома, штат Калифорния (США). | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии