Три пенсионерки поселились в домиках на колесах, показав, что и крошечное жилье может быть удобным

Среди пенсионеров Америки становятся популярными крошечные дома на колесах. | Фото: tumbleweedhouses.com.

Бетт Пресли приобрела крошечный дом на колесах площадью 15,4 кв. м. | Фото: tumbleweedhouses.com.

Интерьер мини-апартаментов, в которых живет Бетт Пресли. | Фото: tumbleweedhouses.com.

. Оформлением интерьера, несмотря на почтенный возраст Бетт занималась сама. | Фото: factsinter.com.

Благодаря мансардной надстройке спальню расположили на втором ярусе. | Фото: tumbleweedhouses.com.

Благодаря тому, что новый дом Бетт на колесах, она мажет жить, где ей захочется. | Фото: nb.teepr.com.

Дом Дани адаптирован для подъезда на инвалидной коляске. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.

Любимый фиолетовый цвет просматривается во всем. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.

В интерьере крошечного домика очень много ярких вещей и предметов. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.

Лестница превращается в специальную лебедку, которая помогает Дани добраться в спальню на второй ярус. | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.

Дом Адель Смитт имеет большую крытую террасу с зоной отдыха. | Фото: tumbleweedhouses.com.

Дом на колесах Адель Смитт сделан и натурального дерева. | Фото: nb.teepr.com.

В такой комплектации Адель приобрела свой дом на колесах, а оформлением интерьера занималась сама. | Фото: nb.teepr.com.

Дома Бетт, Адель и Дани находятся на стоянке в долине Сонома, штат Калифорния (США). | Фото: thetinyhousethatgrandmabuilt.blogspot.com.