Романтика 50-х: современный дизайн возвращается к стилистике модерна середины прошлого века

Модерн середины века, который больше известен как mid-century modern, в настоящее время становится мегапопулярен и не только в рамках интерьерного и мебельного дизайна, он все больше вдохновляет модельеров и даже режиссеров. Чтобы разобраться, почему современные творцы минуют различные вариации эклектики и ар-деко снова и снова возвращаются к стилистике mid-century modern, нужно просто вникнуть в общую гуманистическую философию и вопросы отпадут сами собой.
Современный дизайн возвращается к стилистике модерна середины прошлого века. | Фото: rmnt.mirtesen.ru.
Mid-century modern, который переводится как «модерн середины века», зарождался с конца 40-х годов прошлого века, когда мода подчинилась вынужденному минимализму. Учитывая послевоенную разруху и огромный дефицит на материалы, архитекторы и дизайнеры попытались свести к минимуму помпезность и роскошь, заменив их на функциональность и общедоступность.
Основоположники стиля mid-century modern (слева направо): Джордж Нельсон, Эдвард Уормли, Ээро Сааринен, Гарри Берт, Чарльз Имс, Йенс Риз (Playboy, 1961 г.) | Фото: elledecoration.ru.
Даже не имея возможности создавать дорогие элементы декора, они компенсировали этот недостаток яркой жизнеутверждающей цветовой гаммой и веселыми узорами. Главным настроением mid-century 1950-60-х г. стали скандинавский минимализм, американский оптимизм, винтажные элементы и оригинальные геометрические узоры.
1. Mid-century modern в архитектуре
В середине прошлого века новая концепция стала очень популярна при строительстве загородных домов. | Фото: oldhouseonline.com.
Южная Калифорния в середине прошлого века являлась основным центром архитектуры, ведь именно сюда эмигрировали именитые архитекторы и дизайнеры из Европы. Этот факт стал основополагающим моментом в формировании профессионального сообщества модернистов, которые внедрили новую концепцию в строительство доступного для большей массы людей жилья.
Огромные панорамные окна, раздвижные стеклянные двери и отсутствие внутренних перегородок стали основой конструкций mid-century modern. | Фото: oldhouseonline.com.
Идеальное соотношение функциональности и формы выражалось в создании плавных линий, имеющих как органические, так и геометрические очертания, минимализме декора, а также в применении различных материалов, порой даже контрастных. Благодаря появлению новых стройматериалов появилась возможность создавать оригинальные объекты, основу которых составляли металлические конструкции и панорамное остекление. Именно это позволило избавиться от границ между интерьером и экстерьером.
Простота и открытость – идеальное соотношение в стиле mid-century modern (Фарнсворт Хаус, Иллинойс). | Фото: interestingengineering.com.
Внедрив раздвижные перегородки в гостиных, удалось создать уникальное пространство, которое органично сочеталось с открывающимся панорамным видом на приусадебный участок или живописный ландшафт и не важно будет это дикая природа или городские виды.
Открытая планировка позволила избавиться от замкнутого пространства. | Фото: 4living.ru.
Очень эффектными получались открытые планировки, которые окончательно разрушили замкнутые пространства комнат-коробок. Такая конструкция обновленного жилья отвечала философии mid-century modern, которая таким образом пыталась воспитывать открытость у его обитателей. Когда в Америке появились экспериментальные образцы семейных домов с прекрасными видовыми характеристиками они сразу же стали настоящим символом американской мечты.
В середине прошлого века это фото стало символом американской мечты (проект дома Пьера Кенига в Лос-Анжелесе). | Фото: elledecoration.ru.
Примечание: Жилищная архитектура mid-century modern возникла благодаря работам Вальтера Гропиуса, который основал Баухаусскую школу дизайна. Он наряду с Людвигом Мисом ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Флоренс Нолл и Фрэнком Ллойдом Райтом считаются пионерами модернистской архитектуры.
2. Mid-century modern в мебели, материалах и предметном дизайне
В лучших традициях mid-century modern. | Фото: hdfashion.tv.
Дизайнеры-модернисты в тот период старались по максимуму ограничить применение массива дорогого натурального дерева, они активно использовали фанеру, пробку, ламинат, которые считаются более демократичными материалами. Этому поспособствовал небывалый рост промышленности и массовый выпуск новых материалов, и применение инновационных технологий. Они открывали перед дизайнерами неограниченные возможности, причем такие новшества и значительное удешевление не привело к упрощению моделей, а как раз наоборот – гибкость пластика и фанеры позволили создать мебель с органическими, плавными линиями.
Появление пластика и органического стекла вдохновили дизайнеров на эксперименты. | Фото: ru.skelbiu.lt.
При создании обновленных моделей последователи mid-century modern старались максимально улучшить функциональность, удобство и комфорт не обращая внимания на классические стереотипы. В мебельной индустрии, как и в архитектуре, модернисты не изменяли своей философии, которая нацелена на создание полезных и практичных вещей, обладающих особой легкостью и изяществом.
Эстетика mid-century modern в предметном дизайне. | Фото: odesign.ru.
По сведениям редакции Novate.Ru, огромный вклад в популяризацию mid-century modern внесли: Лоран Круасандо, Арне Якобсен, Ээро Сааринен, Джо Понти, Ханс Вегнер, Чарльз и Рэй Имс, Джордж Нельсон и др. Их вневременные творения не ассоциируются с определенной стилистикой или временем, они до сих пор выглядят современно. Их шедевры не только без проблем можно интегрировать в любой интерьер, эти модели до сих пор выпускаются и вряд ли когда-нибудь устареют.
3. Mid-century modern в интерьере
Интерьер загородного дома в стиле mid-century modern. | Фото: interestingengineering.com.
Кардинальные перемены произошли в середине прошлого века и в интерьерном дизайне. Удешевление производства повлияло на стиль и стоимость оформления, ведь пришлось отказаться от элементов, сделанных из дорогих пород деревьев и цветных металлов, а также от роскошного, но абсолютно не функционального декора. Им на смену пришли предметы интерьера с ярко выраженными декоративными качествами, которые и стали акцентыми точками.
Свободная планировка и минимализм стали приоритетными в оформлении интерьеров. | Фото: designerdreamhomes.ru.
Как говорилось ранее, модернисты увлеклись концепцией свободной планировки, разрабатывая интересные правила зонирования, причем они умудрились отказаться от лишних стен даже в организации пространства городской квартиры. В последних, немаловажную роль сыграл выбор цветовой гаммы, ведь, как известно, оттенки белого и светлые тона способны раздвинуть стены и создать иллюзию простора.
В интерьерах середины века преобладали акцентные обои. | Фото: essentialhome.eu.
Mid-century modern не обошел вниманием и бумажные обои, которые были бюджетней по сравнению с объемной штукатуркой или деревянными панелями. Оклейка стен обоями не составляла особых проблем и при этом они обладали высокими декоративными качествами. Поскольку в интерьерах тех времен преобладали акцентные обои, то на их фоне мебель обтекаемых форм, созданная из гнутой фанеры, и авангардные пластиковые светильники смотрелись очень эффектно.
Обилие цветочных принтов и живые растения – характерная черта для оформления интерьера в стиле mid-century modern. | Фото: indianalandmarks.org.
Учитывая увлеченность представителей mid-century modern натуральностью, природные составляющие в виде растительных мотивов и принтов можно было увидеть не только на обоях или текстиле. В оформлении интерьера основное место отводилось под крупные комнатные растения. Практически в каждой квартире или доме можно было увидеть огромные фикусы, монстеры, пальмы и кактусы.
4. Mid-century modern и цветовые эксперименты
Жизнерадостная и аппетитная цветовая палитра стиля mid-century modern. | Фото: pinterest.com.
Этот свободный от догм, правил и норм стиль полностью развязал руки творческим людям, которые начали свои уникальные эксперименты. В это время появились интересно-необычные коллекции обоев, которые покорили многих своей с легкомысленностью, яркостью и возможностью сочетать несочетаемое.
Яркость и легкомысленность принтов на обоях стали основным украшением интерьеров. | Фото: italstroy.ru.
Для создания уюта и особой атмосферы на обои и текстиль наносили не только геометрические паттерны, их запросто могли украсить ироничные узоры, которые добавляли интерьеру индивидуальности и жизнерадостности. Основатели mid-century modern при выборе цветовой гаммы отдавали предпочтение охристым, горчичным, бежевым, светло-серым и оливковым тонам.
Примечание: Паттерн (англ. pattern образец, шаблон, форма, модель) в дизайне – повторяющийся шаблон или образец.
5. Mid-century modern и освещение
Необычной формы светильники стали оригинальным дополнением в дизайне интерьера. | Фото: bonava.ru.
Mid-century modern поспособствовал тому, что в мире осветительных приборов появилось невероятное количество люстр, светильников, ламп и торшеров необычных и оригинальных форм. Модернисты всегда считали, что в оформлении интерьера главенствующую роль играет свет. Обильное и разноплановое освещение способно творить чудеса, ведь с помощью света можно изменить визуальное восприятие пространства.
Светильники не просто выполняют свою функцию, они являются настоящим произведением искусства. | Фото: design-guru.moscow.
Созданные в то время светильники больше похожи на арт-объекты нежели на привычные настольные лампы, стоит только взглянуть на космические модели Sputnik, Taraxacun, Snoopy, Arco, Artichoke, Vistosi SP Bianca и сразу определишь, что это высокое искусство, а не банальный ширпотреб.
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