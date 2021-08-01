Романтика 50-х: современный дизайн возвращается к стилистике модерна середины прошлого века

Современный дизайн возвращается к стилистике модерна середины прошлого века. | Фото: rmnt.mirtesen.ru.

Основоположники стиля mid-century modern (слева направо): Джордж Нельсон, Эдвард Уормли, Ээро Сааринен, Гарри Берт, Чарльз Имс, Йенс Риз (Playboy, 1961 г.) | Фото: elledecoration.ru.

1. Mid-century modern в архитектуре

В середине прошлого века новая концепция стала очень популярна при строительстве загородных домов. | Фото: oldhouseonline.com.

Огромные панорамные окна, раздвижные стеклянные двери и отсутствие внутренних перегородок стали основой конструкций mid-century modern. | Фото: oldhouseonline.com.

Простота и открытость – идеальное соотношение в стиле mid-century modern (Фарнсворт Хаус, Иллинойс). | Фото: interestingengineering.com.

Открытая планировка позволила избавиться от замкнутого пространства. | Фото: 4living.ru.

В середине прошлого века это фото стало символом американской мечты (проект дома Пьера Кенига в Лос-Анжелесе). | Фото: elledecoration.ru.





2. Mid-century modern в мебели, материалах и предметном дизайне

В лучших традициях mid-century modern. | Фото: hdfashion.tv.

Появление пластика и органического стекла вдохновили дизайнеров на эксперименты. | Фото: ru.skelbiu.lt.

Эстетика mid-century modern в предметном дизайне. | Фото: odesign.ru.





3. Mid-century modern в интерьере

Интерьер загородного дома в стиле mid-century modern. | Фото: interestingengineering.com.

Свободная планировка и минимализм стали приоритетными в оформлении интерьеров. | Фото: designerdreamhomes.ru.

В интерьерах середины века преобладали акцентные обои. | Фото: essentialhome.eu.

Обилие цветочных принтов и живые растения – характерная черта для оформления интерьера в стиле mid-century modern. | Фото: indianalandmarks.org.





4. Mid-century modern и цветовые эксперименты

Жизнерадостная и аппетитная цветовая палитра стиля mid-century modern. | Фото: pinterest.com.

Яркость и легкомысленность принтов на обоях стали основным украшением интерьеров. | Фото: italstroy.ru.

5. Mid-century modern и освещение

Необычной формы светильники стали оригинальным дополнением в дизайне интерьера. | Фото: bonava.ru.

Светильники не просто выполняют свою функцию, они являются настоящим произведением искусства. | Фото: design-guru.moscow.



