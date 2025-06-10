В Саудовской Аравии открылся роскошный курорт, спрятанный среди скалистого ландшафта

Хорошая новость для тех, кто давно мечтал провести пару тройку дней в спрятанном от всего мира местечке и без ущерба для комфорта. Роскошный курорт Desert Rock, появившийся среди потрясающего ландшафта, где суровые горы встречаются с раскаленными песками пустыни и с побережьем Красного моря, уже открылся.
Desert Rock Mountain – роскошный курорт среди пустынного ландшафта побережья Красного моря (Саудовская Аравия). | Фото: designboom.com.
Компания Red Sea International объявила об открытии курорта Desert Rock Mountain Resort на побережье Красного моря, граничащем с раскаленными песками пустыни и суровыми скалами. Именно в них и был построен ультрасовременный отельный комплекс, предлагающий незабываемый опыт отдыха и развлечений внутри скал и на пустынных плато с видом на голубые воды моря. Его возводили в рамках реализации Red Sea Project, признанного самым амбициозным в мире проектом по развитию туризма класса люкс.
Курорт Desert Rock затерян среди горного массива Хиджаз. | Фото: oppenoffice.com.
Все архитектурные объекты курорта Desert Rock мастерски интегрированы в склоны скал. | Фото: khabarnews.com.
Экзотический во всех отношениях курорт расположен в одной из самых пустынных территорий запада Саудовской Аравии, в горах Хиджаз, хотя и находится от всего в 20 минутах езды от международного аэропорта.метров пересеченной местности, где в былые времена находили убежища древние набатейцы. Именно их пристрастие прятать свои жилища в глубине неприступных скал и стало вдохновением для специалистов архитектурного бюро Oppenheim Architecture, которые и разработали удивительный проект. А вот благодаря современным возможностям строительной компании Red Sea Global, которые сотрудничали с бюро, удалось интегрировать в скалы роскошные жилые и общественные пространства, обеспечивающие комфорт, эксклюзивные удобства, уединение и общение.
Комфортабельные Mountain Suites зависли между скалами (Desert Rock). | Фото: visitredsea.com.
Все курортные пространства находятся внутри скал или между ними (Desert Rock, Саудовская Аравия).
Учитывая, что строительство велось в горах, созданных самой природой миллионы лет назад, современники не могли себе позволить навредить экосистеме. Первоочередной задачей было сохранение ландшафта, хотя без работ связанных с выемкой породы не обошлось. Как утверждают строители, для создания вилл, ресторанов и других объектов на территории курорта, они использовали тот же материал, который выкопали. Это позволило сохранить естественную красоту ландшафта и надежно замаскировать архитектурные объекты под валуны и скалы, что посетители смогут увидеть роскошный комплекс только тогда, когда преодолеют долину, спрятанную между скальными образованиями.
Масштабный архитектурный ансамбль курорта Desert Rock не затмевает природную красоту горного массива.
Примечательно: Определяющая философия Oppenheim Architecture — «строить с землей, а не на земле», стала гарантом того, что масштабный объект не навредил окружающей среде, в погоне за тем, чтобы предоставить гостям современный комфорт и незабываемые впечатления.
Общественные пространства и рестораны Desert Rock спрятаны внутри скалы.
Дизайн интерьеров перекликается с сюрреалистичным окружением (Desert Rock, Саудовская Аравия).
По сведениям редакции Novate.ru, курорт строился согласно принципам устойчивой архитектуры. Он стал ярким примером устойчивости в туристической индустрии, поскольку все объекты построены из экологичных материалов, оставляющих минимальный углеродный след. При этом для жизнеобеспечения масштабного объекта используются солнечная энергия и системы сбора, очистки, переработки сточных вод и отходов. Также устроители курорта уделяют особое внимание поддержанию и повышению биоразнообразия, защите живых организмов и экосистем региона, высаживая адаптированные к климату растения, выращенные в специальном питомнике, организованном еще в начале строительных работ.
Роскошные интерьеры, встроенных в скалу вилл курорта Desert Rock.
Во многих номерах, сьютах и виллах Desert Rock имеются пейзажные бассейны.
Гостям Desert Rock доступны расслабляющие водные процедуры как в ванне, так и в бассейне.
Если говорить о том, где придется отдыхать посетителям, то Desert Rock Mountain Resort предлагает различные типы размещения, каждое из которых уникально по-своему:
• Wadi Villas – уютные убежища с одной или двумя спальнями, просторными гостиными, ванными комнатами и собственным бассейном.
• Cliff Hanging Villas предусматривают не менее комфортабельные условия проживания, при этом возвышаются над курортом. Из их окон открывается панорамный вид не только на горы, но и на пустыню.
• Mountain Suites – это однокомнатные люксы, встроенные в скалу. Здесь уж точно соблюдена полная конфиденциальность личной жизни. Постояльцы смогут максимально расслабиться в полной тишине и в прекрасных условиях. Из этих люксов открываются великолепные виды на побережье.
• Mountain Crevice Villas и вовсе подвешены на краю горного массива, бросая вызов гравитации. Такое расположение обеспечивает потрясающими видами, которыми можно любоваться даже находясь в пейзажном бассейне, «парящем» над долиной.
• Самой же роскошной является Royal Villa (Королевская вилла). Она подойдет для тех, кто ищет абсолютного уединения в более чем роскошных условиях, достойных монарших особ (находится в удалении от основного комплекса). Трехкомнатное пространство предлагает непревзойденный сервис для желающих отпраздновать особенные события в жизни.
Интерьер одного из пяти ресторанов, расположенных на территории курорта Desert Rock. | Фото: oppenoffice.com.
Гостям Desert Rock доступен СПА-центр с оздоровительными процедурами.
Стоит отметить, что курорт Desert Rock предлагает не просто эксклюзивные условия проживания, посетителей ждут потрясающие кулинарные изыски, которые им предложат в ресторанах: Nyra, Mica, Basalt, Wadi и Observatory. Не обойдется и без оздоровительных процедур в СПА-центре, где каждому уделят должное внимание высококлассные специалисты в области массажа и косметических процедур. Для гостей также доступны гидромассажные ванны, бассейны, тренажерный зал и театр под открытым небом. При этом в некоторых виллах даже есть хаммамы, павильоны для медитации и занятий йогой.
Для поддержания формы к услугам постояльцев Desert Rock тренажерный зал. | Фото: whatsonsaudiarabia.com.
Культурная программа также предусмотрена (Desert Rock). | Фото: khabarnews.com.
В заключение стоит сказать, что бронирование вилл и люксов уже открыто. В настоящее время действует акция, в рамках которой гости, забронировавшие две ночи подряд, получат третью в подарок. Тех же, кто забронирует номер за 45 дней вперед, ждет неплохая скидка в 20%.
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