В Саудовской Аравии открылся роскошный курорт, спрятанный среди скалистого ландшафта

Desert Rock Mountain – роскошный курорт среди пустынного ландшафта побережья Красного моря (Саудовская Аравия). | Фото: designboom.com.

Курорт Desert Rock затерян среди горного массива Хиджаз. | Фото: oppenoffice.com.

Все архитектурные объекты курорта Desert Rock мастерски интегрированы в склоны скал. | Фото: khabarnews.com.

Комфортабельные Mountain Suites зависли между скалами (Desert Rock). | Фото: visitredsea.com.

Все курортные пространства находятся внутри скал или между ними (Desert Rock, Саудовская Аравия).

Масштабный архитектурный ансамбль курорта Desert Rock не затмевает природную красоту горного массива.

Общественные пространства и рестораны Desert Rock спрятаны внутри скалы.

Дизайн интерьеров перекликается с сюрреалистичным окружением (Desert Rock, Саудовская Аравия).

Роскошные интерьеры, встроенных в скалу вилл курорта Desert Rock.

Во многих номерах, сьютах и виллах Desert Rock имеются пейзажные бассейны.

Гостям Desert Rock доступны расслабляющие водные процедуры как в ванне, так и в бассейне.

Интерьер одного из пяти ресторанов, расположенных на территории курорта Desert Rock. | Фото: oppenoffice.com.

Гостям Desert Rock доступен СПА-центр с оздоровительными процедурами.

Для поддержания формы к услугам постояльцев Desert Rock тренажерный зал. | Фото: whatsonsaudiarabia.com.

Культурная программа также предусмотрена (Desert Rock). | Фото: khabarnews.com.