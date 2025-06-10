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В Саудовской Аравии открылся роскошный курорт, спрятанный среди скалистого ландшафта



Хорошая новость для тех, кто давно мечтал провести пару тройку дней в спрятанном от всего мира местечке и без ущерба для комфорта. Роскошный курорт Desert Rock, появившийся среди потрясающего ландшафта, где суровые горы встречаются с раскаленными песками пустыни и с побережьем Красного моря, уже открылся.
Именно здесь комфортабельные виллы спрятаны внутри скал, чтобы ничто не отвлекало от расслабляющего отдыха, который оставит поистине незабываемые впечатления, поскольку устроители позаботились обо всем.

Desert Rock Mountain – роскошный курорт среди пустынного ландшафта побережья Красного моря (Саудовская Аравия). | Фото: designboom.com.

Desert Rock Mountain – роскошный курорт среди пустынного ландшафта побережья Красного моря (Саудовская Аравия). | Фото: designboom.com.

 

Компания Red Sea International объявила об открытии курорта Desert Rock Mountain Resort на побережье Красного моря, граничащем с раскаленными песками пустыни и суровыми скалами. Именно в них и был построен ультрасовременный отельный комплекс, предлагающий незабываемый опыт отдыха и развлечений внутри скал и на пустынных плато с видом на голубые воды моря. Его возводили в рамках реализации Red Sea Project, признанного самым амбициозным в мире проектом по развитию туризма класса люкс.
Курорт Desert Rock затерян среди горного массива Хиджаз. | Фото: oppenoffice.com.

Курорт Desert Rock затерян среди горного массива Хиджаз. | Фото: oppenoffice.com.

 
Все архитектурные объекты курорта Desert Rock мастерски интегрированы в склоны скал. | Фото: khabarnews.com.

Все архитектурные объекты курорта Desert Rock мастерски интегрированы в склоны скал. | Фото: khabarnews.com.


Экзотический во всех отношениях курорт расположен в одной из самых пустынных территорий запада Саудовской Аравии, в горах Хиджаз, хотя и находится от всего в 20 минутах езды от международного аэропорта.
Он занимает площадь около 30 тыс. кв. метров пересеченной местности, где в былые времена находили убежища древние набатейцы. Именно их пристрастие прятать свои жилища в глубине неприступных скал и стало вдохновением для специалистов архитектурного бюро Oppenheim Architecture, которые и разработали удивительный проект. А вот благодаря современным возможностям строительной компании Red Sea Global, которые сотрудничали с бюро, удалось интегрировать в скалы роскошные жилые и общественные пространства, обеспечивающие комфорт, эксклюзивные удобства, уединение и общение.
Комфортабельные Mountain Suites зависли между скалами (Desert Rock). | Фото: visitredsea.com.

Комфортабельные Mountain Suites зависли между скалами (Desert Rock). | Фото: visitredsea.com.

 
Все курортные пространства находятся внутри скал или между ними (Desert Rock, Саудовская Аравия).

Все курортные пространства находятся внутри скал или между ними (Desert Rock, Саудовская Аравия).

 

Учитывая, что строительство велось в горах, созданных самой природой миллионы лет назад, современники не могли себе позволить навредить экосистеме. Первоочередной задачей было сохранение ландшафта, хотя без работ связанных с выемкой породы не обошлось. Как утверждают строители, для создания вилл, ресторанов и других объектов на территории курорта, они использовали тот же материал, который выкопали. Это позволило сохранить естественную красоту ландшафта и надежно замаскировать архитектурные объекты под валуны и скалы, что посетители смогут увидеть роскошный комплекс только тогда, когда преодолеют долину, спрятанную между скальными образованиями.
Масштабный архитектурный ансамбль курорта Desert Rock не затмевает природную красоту горного массива.

Масштабный архитектурный ансамбль курорта Desert Rock не затмевает природную красоту горного массива.

 

Примечательно: Определяющая философия Oppenheim Architecture — «строить с землей, а не на земле», стала гарантом того, что масштабный объект не навредил окружающей среде, в погоне за тем, чтобы предоставить гостям современный комфорт и незабываемые впечатления.
Общественные пространства и рестораны Desert Rock спрятаны внутри скалы.

Общественные пространства и рестораны Desert Rock спрятаны внутри скалы.

 
Дизайн интерьеров перекликается с сюрреалистичным окружением (Desert Rock, Саудовская Аравия).

Дизайн интерьеров перекликается с сюрреалистичным окружением (Desert Rock, Саудовская Аравия).

 

По сведениям редакции Novate.ru, курорт строился согласно принципам устойчивой архитектуры. Он стал ярким примером устойчивости в туристической индустрии, поскольку все объекты построены из экологичных материалов, оставляющих минимальный углеродный след. При этом для жизнеобеспечения масштабного объекта используются солнечная энергия и системы сбора, очистки, переработки сточных вод и отходов. Также устроители курорта уделяют особое внимание поддержанию и повышению биоразнообразия, защите живых организмов и экосистем региона, высаживая адаптированные к климату растения, выращенные в специальном питомнике, организованном еще в начале строительных работ.
Роскошные интерьеры, встроенных в скалу вилл курорта Desert Rock.

Роскошные интерьеры, встроенных в скалу вилл курорта Desert Rock.

 
Во многих номерах, сьютах и виллах Desert Rock имеются пейзажные бассейны.

Во многих номерах, сьютах и виллах Desert Rock имеются пейзажные бассейны.

 
Гостям Desert Rock доступны расслабляющие водные процедуры как в ванне, так и в бассейне.

Гостям Desert Rock доступны расслабляющие водные процедуры как в ванне, так и в бассейне.

 

Если говорить о том, где придется отдыхать посетителям, то Desert Rock Mountain Resort предлагает различные типы размещения, каждое из которых уникально по-своему:

• Wadi Villas – уютные убежища с одной или двумя спальнями, просторными гостиными, ванными комнатами и собственным бассейном.

• Cliff Hanging Villas предусматривают не менее комфортабельные условия проживания, при этом возвышаются над курортом. Из их окон открывается панорамный вид не только на горы, но и на пустыню.

• Mountain Suites – это однокомнатные люксы, встроенные в скалу. Здесь уж точно соблюдена полная конфиденциальность личной жизни. Постояльцы смогут максимально расслабиться в полной тишине и в прекрасных условиях. Из этих люксов открываются великолепные виды на побережье.

• Mountain Crevice Villas и вовсе подвешены на краю горного массива, бросая вызов гравитации. Такое расположение обеспечивает потрясающими видами, которыми можно любоваться даже находясь в пейзажном бассейне, «парящем» над долиной.

• Самой же роскошной является Royal Villa (Королевская вилла). Она подойдет для тех, кто ищет абсолютного уединения в более чем роскошных условиях, достойных монарших особ (находится в удалении от основного комплекса). Трехкомнатное пространство предлагает непревзойденный сервис для желающих отпраздновать особенные события в жизни.
Интерьер одного из пяти ресторанов, расположенных на территории курорта Desert Rock. | Фото: oppenoffice.com.

Интерьер одного из пяти ресторанов, расположенных на территории курорта Desert Rock. | Фото: oppenoffice.com.

 
Гостям Desert Rock доступен СПА-центр с оздоровительными процедурами.

Гостям Desert Rock доступен СПА-центр с оздоровительными процедурами.

 

Стоит отметить, что курорт Desert Rock предлагает не просто эксклюзивные условия проживания, посетителей ждут потрясающие кулинарные изыски, которые им предложат в ресторанах: Nyra, Mica, Basalt, Wadi и Observatory. Не обойдется и без оздоровительных процедур в СПА-центре, где каждому уделят должное внимание высококлассные специалисты в области массажа и косметических процедур. Для гостей также доступны гидромассажные ванны, бассейны, тренажерный зал и театр под открытым небом. При этом в некоторых виллах даже есть хаммамы, павильоны для медитации и занятий йогой.
Для поддержания формы к услугам постояльцев Desert Rock тренажерный зал. | Фото: whatsonsaudiarabia.com.

Для поддержания формы к услугам постояльцев Desert Rock тренажерный зал. | Фото: whatsonsaudiarabia.com.

 
Культурная программа также предусмотрена (Desert Rock). | Фото: khabarnews.com.

Культурная программа также предусмотрена (Desert Rock). | Фото: khabarnews.com.

 

В заключение стоит сказать, что бронирование вилл и люксов уже открыто. В настоящее время действует акция, в рамках которой гости, забронировавшие две ночи подряд, получат третью в подарок. Тех же, кто забронирует номер за 45 дней вперед, ждет неплохая скидка в 20%.

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