11 привычных предметов со скрытыми функциями, о которых сложно догадаться

Некоторые вещи настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы даже не задумываемся, как они появились и есть ли у них скрытые функции. А ведь на самом деле многие бытовые предметы используются не на 100%, и некоторые задачи, которые они призваны выполнить, остаются нерешенными. Novate.ru предлагает приоткрыть завесу тайны и по-другому взглянуть на вещи, которые нас окружают.