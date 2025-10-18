11 привычных предметов со скрытыми функциями, о которых сложно догадаться

Некоторые вещи настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы даже не задумываемся, как они появились и есть ли у них скрытые функции. А ведь на самом деле многие бытовые предметы используются не на 100%, и некоторые задачи, которые они призваны выполнить, остаются нерешенными. Novate.ru предлагает приоткрыть завесу тайны и по-другому взглянуть на вещи, которые нас окружают.
1. Треугольник на вороте толстовки
Треугольник помогает толстовке держать форму
Далеко не во всех толстовках сохранился такой дизайн, однако если присмотреться к ряду экземпляров, то можно заметить этот загадочный треугольник. Изначально у него были следующие задачи: сохранять форму изделия и при необходимости расширить ворот, если владельцу стало неудобно надевать толстовку, а также впитывать пот, который скапливался в этой области, когда человек занимался спортом. Сейчас такой треугольник редко встречается на одежде, а если дизайнеры и используют его, то лишь в декоративных целях, напрочь игнорируя функциональную составляющую.
2. Щербинки на дне чашки
Через щербинки стекает вода, когда чашка сушится
Этот «декор» свойственен кружкам от известного шведского бренда IKEA. Со стороны щербинки выглядят как сколы, но производитель утверждает, что они предусмотрены специально. Их функция состоит в том, чтобы вода легче стекала после мойки. Вспомните, когда вы ставите вымытую посуду вверх дном, сверху на чашке постоянно скапливается вода. А с этими щербинками по бокам проблема легко решается, так как вода просто вытекает.
3. Пустое пространство в чашке с лапшой быстрого приготовления
Пустое пространство есть не только у музейного экспоната, но и у реальной чашки с лапшой.
Многие люди считают, что это просто уловка производителей, ведь покупатели специально выбирают в магазине большую упаковку, а по факту она оказывается чуть ли не в два раза меньше. На самом деле у пустого пространства есть четкая цель – оно необходимо, чтобы сухая лапша не раскрошилась в процессе транспортировки. С какой бы высоты чашка не упала, продукт внутри все равно останется целым. А еще пустое пространство помогает горячей воде лучше циркулировать, когда вы завариваете лапшу.
4. Ремешки на плечах куртки
Ремешки удерживают сумку на плече
Нет, это не декор – у ремешков есть вполне определенные функции, о которых, правда, мало кто знает. Элемент помогает удерживать сумку на плече: во-первых, она не соскальзывает каждые пять минут, а в-вторых, аксессуар будет сложнее сорвать, если вас решит кто-то ограбить. Кроме того, ремешок фиксирует сумку на одном месте и вам не приходится каждые пять минут ее поправлять. Раньше этой деталью всегда пользовались по назначению, а сейчас она стала восприниматься исключительно как декоративный элемент.
5. Два кармана на правой сторон пиджака
Раньше в карманы складывали мелочь. / Фото: setafi.com
Так как джентльмены ассоциируются в первую очередь с Англией, вряд ли кто-то сильно удивится узнав, что история таинственных карманов также зародилась в Туманном Альбионе. Оказывается, все предельно просто: всадникам нужно было где-то хранить мелочь для оплаты сборов за проезд, а карманы на пиджаки пришлись очень даже кстати. Чуть позже сюда стали класть не только деньги, но также билеты на поезд – это позволяло не расстегивать пиджак каждый раз, когда нужно было предъявлять контролеру билет. Современные производители деловой одежды используют карманы исключительно в декоративных целях.
6. Поля в тетрадях
Поля в тетрадях спасали писателей. / Фото: infoyar.ru
Оказывается, и у этой привычной детали есть «двойное дно». В прошлом писатели использовали каждый миллиметр бумаги, не отступая от краев тетради. Однако вскоре они стали замечать, что края постоянно обгрызают крысы, навсегда уничтожая ценные записи. Так возникла идея добавлять в тетради поля, позволяющие сохранить весь текст в целости и сохранности, даже если крысы захотели бы перекусить бумагой. В наше время эта функция уже не является актуальной, и поля используются исключительно преподавателями или учениками, которые скучают на уроках и мечтают проявить свой талант художника.
7. Сетка на дверце микроволновки
Дверцу микроволновки нужно тщательно чистить. / Фото: hammer-shop.ru
Согласитесь, иногда настолько лень разогревать еду на сковороде, что микроволновка становится настоящим спасением. Она очень быстро справляется с поставленной задачей за счет использования микроволнового излучения. Сетка на дверце прибора не позволяет вредному излучению покинуть пределы микроволновки и просочиться сквозь стекло. При этом она не блокирует прозрачную поверхность полностью, позволяя контролировать процесс, происходящий внутри.
8. Воздушно-пузырчатая пленка
Пленка часто используется для упаковки посуды при переезде
Пленка была разработана в середине прошлого века двумя инженерами, которые мечтали создать оригинальные фактурные обои. Это идея не увенчалась успехом и поэтому, чтобы не понести серьезные убытки, им пришлось придумывать своему изобретению новой применение. Следующая идея была связана с изоляцией теплиц, однако и здесь пленка не пригодилась. Уже не надеясь на успех, изобретатели приняли решение использовать свой продукт в качестве упаковочного материала. Вопреки их ожиданиям, все получилось. И хотя с 1971 года инженеры заработали лишь 5 миллионов долларов при отсутствии чистой прибыли, в 2000 году их заработок составил 3 миллиарда долларов.
9. Подушка для иголок
Подушка для иголок из стальной ваты. / Фото: fishki.net
Хозяйки привыкли использовать это изделие исключительно для хранения иголок и булавок, а ведь подушечка, сделанная из правильного материала, способна выполнять еще одну важную функцию. Если использовать в качестве основы стальную вату, изделие не только удержит на месте все инструменты для шитья, но также будет постоянно их затачивать. Еще такая вата устойчива к ржавчине, а потому иголкам и булавкам это тоже не грозит.
10. Пластилин Play-Doh
Дети очень любят пластилин. / Фото: onlinetrade.ru
В 20-х годах прошлого века люд часто сталкивались с серьезной проблемой: угольные печи оставляли сажу на обоях, которую невозможно было ничем устранить. Именно для этой цели и был изобретен пластилин. Он продавался исключительно в одном цвете, визуально напоминающем грязно-белый, и раскатывался по обоям в тех местах, где было больше всего сажи. И только через 30 лет, когда на рынке появились более эффективные средства для чистки отделочные материалов, пластилин переквалифицировался в детский товар и стал рекламироваться в качестве игрушки.
11. Красно-синий ластик
Синяя сторона предназначена для плотной бумаги, красная - для тонкой. / Фото: m.onlinetrade.ru
Наверное, все мы когда-то искренне считали, что синий кончик ластика предназначен, чтобы стирать чернила, и очень расстраивались, когда ожидания не совпадали с реальностью. На самом деле он просто используется на плотных сортах бумаги, в то время как красный подходит для тонких. А еще красный кончик ластика чуть заостренный, чтобы стирать маленькие помарки между словами, где нет особого места для маневров.
