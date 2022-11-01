5 засекреченных советских городов, которых не было на картах

1. Загорск-6

Сергиев Посад сегодня. /Фото: wikipedia.org

2. Загорск-7

Один из городов, которых не было на карте. /Фото: greatplainsparanormal.com

3. Арзамас-16

Центр разработки ядерного оружия. /Фото: russian7.ru

4. Свердловск-45

Ещё один город, засекреченный и сегодня. /Фото: nashural.ru

5. Мирный

Город с облегчённым режимом секретности. /Фото: back-in-ussr.com