Деревенские пейзажи на эмоциональных картинах с мощной энергетикой

Необычны и восхитительны пейзажи американской художницы Romona Youngquist, созданные на контрасте света и тени, холодных и теплых оттенков, насыщенных и блеклых цветов палитры с первых мгновений пленят зрителя мощной энергетикой, простотой сюжетов и эмоционально ярким колоритом.
Некоторые специалисты красочные картины художницы приписывают к раннему импрессионизму, но есть в них нечто индивидуальное, что спутать их с чьими-то другими работами практически невозможно. В этом и кроется оригинальный стиль и почерк живописца-самоучки.
Ромона Янквист (Romona Youngquist) - американская художница.
Ромона Янквист (Romona Youngquist) "любит обманывать глаза" зрителей, созерцающих ее пейзажи, приглушенными цветами и размытыми контурами. В результате холсты художницы, невзирая на яркий колорит, смотрятся не броско, ненавязчиво и просто.
Подсолнухи. Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Ромона Янквист талантливая американская художница родилась в 1960 году в Юба-Сити, что в Калифорнии, выросла в восточной Оклахоме, а на данный момент она живет работает в Орегоне. И что любопытно, еще в четыре года она точно знала, что станет художницей. Видимо потому, что все детство ее было связано с природой, которую познавала и изучала непосредственно сама. Ромона могла часами гулять по лесу со своей собакой, любуясь всем, с чем ей приходилось сталкиваться. А потом девочка бежала домой и зарисовывала в свой альбом увиденное.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Однако художественного образования в юности ей получить не удалось. Как художник, она - самоучка. Училась девушка у знаменитых мастеров прошлого, часами изучая их творения. А также благодаря специальной литературе Ромона постигала азы живописи. Однако самым главным и настоящим своим учителем художница считает саму природу.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
В 1994 году Romona Youngquist была удостоена гранта Совета по Искусству штата Аляска, что дало ей возможность брать уроки живописи у пейзажиста Майкла Гиббонса, а позже у Майкла Вокмана, ведущего художника-пейзажиста из Юты. Благодаря этому Ромона укрепила свой оригинальный индивидуальный стиль.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Нынешний образ жизни Ромоны остался практически прежним. Художница живет на собственной небольшой ферме вместе со своей семьей. И до сих пор гуляет по лесу с собаками и уже со своими детьми. Она, как и раньше, изучает лес, животных и птиц живущих в нем.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Как правило, вдохновлённая природным ландшафтом, художница пишет свои полотна на пленэре, а дописывает дома, в своей мастерской, под звуки любимой классической музыки.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
Живописные ландшафты от Romona Youngquist.
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