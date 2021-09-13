Ревность императрицы: Как Екатерина II отомстила своему фавориту за измену

Екатерина Великая прославилась не только, как талантливая правительница, но и как женщина неуёмная в своих плотских желаниях. Роман с молодым Александром Дмитриевым-Мамоновым развивался по известному сценарию. Закончился он изменой фаворита и его женитьбой на фрейлине Дарье Щербаковой. После женитьбы фавориты при дворе заговорили о доброте Екатерины II, легко простившей изменника. Однако месть её оказалась куда страшнее, чем можно себе представить.
Новый фаворит для императрицы
Екатерина Великая. / Фото: www.wearts.ru
После смерти сердечного друга Сашеньки Ланского, императрица пребывала в печали, а придворные партии старательно искали кандидата на роль нового фаворита. На некоторое время это место занял тогдашний адъютант Потёмкина Александр Ермолов. Однако Екатерина Великая довольно быстро охладела к Александру Петровичу, да и он сам необдуманно решил действовать против своего покровителя Потёмкина.
Александр Ланской. / Фото: www.zdravrussia.ru
Место в сердце императрицы было свободно в то время, когда верный Потёмкин прислал к ней в покои своего очередного адъютанта и дальнего родственника Александра Дмитриева-Мамонова. Однако картину, с коей прислали к императрице молодого человека, Екатерина отправила назад, обозначив: краски на рисунке неважные.
Григорий Потёмкин воспринял намёк как сигнал к действию и стал лично готовить потенциального фаворита. Вскоре 28-летнего Александра Матвеевича официально ввели на поклон к Екатерине II, коей к тому моменту было 57 лет.
Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов. / Фото: www.art-catalog.ru
Молодой красавец был принят весьма благосклонно и получил должность флигель-адъютанта. Высокий брюнет с правильными чертами лица и выразительными чёрными глазами очень быстро очаровал свою покровительницу. Во время свиданий он мог порадовать её не только плотскими удовольствиями, но и умной беседой, умением развеселить императрицу и даже определёнными творческими наклонностями. Он сочинял стихи и пьесы, в дела государственные не вмешивался и был чрезмерно благодарен Потёмкину за своё «повышение».
Женское счастье
Екатерина Великая. / Фото: www.hermitagemuseum.org
Екатерина не скупилась на подарки для своего нового фаворита. В короткий срок отец его стал сенатором, а сам Александр Матвеевич получил звание генерал-адъютанта, стал владельцем 27 тысяч крепостных душ, а уж презентов, пожалованных Александру Дмитриеву-Мамонову, было вовсе не счесть. Годовой доход его за должности и звания оценивался в 200 тысяч рублей. Он же всем дарам предпочитал бриллианты, со временем научился капризничать и сказываться больным, дабы получить желаемое.
Известен случай, когда он захотел получить в награду орден Александра Невского. Тогда Екатерина Великая сочла его желание блажью и одарила всего лишь дорогой тростью. Капризный фаворит очень обиделся на покровительницу и три дня не выходил из своих покоев, притворившись больным.
Александр Дмитриев-Мамонов. / Фото: www.germanprints.ru
Вскоре до Александра Дмитриева-Мамонова дошли слухи о внимании императрицы к секунд-майору Казаринову. А после Екатерина Великая умело сыграла на этом, лишь намекнув о своей благосклонности к другому. Её фаворит тут же натурально лишился чувств и спасла его лишь покровительница, самолично явившаяся в его покои. После примирения фаворит получил-таки вожделенный орден.
Александр Матвеевич научился в полной мере пользоваться своим положением и отношением к нему Екатерины. Он беззастенчиво пользовался своим влиянием и даже пытался поучаствовать в делах государственных, однако в этом не преуспел: больно скучными казались ему эти все заседания да разглагольствования. После светских приёмов фавориту тоже приходилось несладко: Екатерина Алексеевна устраивала ему сцены ревности, заприметив, как он глазеет на молоденьких красоток. Впрочем, и ей самой фаворит мог устраивать сцены, едва заподозрив в благосклонности к какому-либо мужчине. Но как раз императрицу его ревность делала вполне счастливой.
Екатерина Великая. / Фото: www.orloffmagazine.com
Мужских качеств Дмитриева-Мамонова хватало с избытком и на удовлетворение желаний своей высокопоставленной возлюбленной, и на отношения с юной любовницей из числа фрейлин.
Месть за измену
Дарья Щербатова. / Фото: www.artsdot.com
В течение целого года он был влюблён и тайно встречался с 15-летней фрейлиной Екатерины II Дарьей Щербатовой. Считали, что это юная прелестница соблазнила фаворита императрицы, а после и забеременела от него.
Когда Екатерина Алексеевна почувствовала охлаждение со стороны любовника, она сама предложила ему жениться и подобрала невесту. Тут и открылась правда о наличии у него новой возлюбленной.
Императрица была оскорблена до глубины души. Но виду не подала и даже благословила молодых, одарив их по случаю свадьбы больше, чем двумя тысячами крепостных душ, да и на деньги не поскупилась. Но месть обиженной женщины не заставила себя долго ждать.
Екатерина Великая. / Фото: www.knowhistory.ru
Говорили, что во время традиционного прихорашивания фрейлины перед венчанием в присутствии императрицы, последняя самолично пожелала украсить голову Дарьи Щербатовой шпилькой. И с такой силой вонзила её в голову невесты, что у той ещё несколько дней болела голова.
После венчания и свадьбы молодожёнам было приказано покинуть Санкт-Петербург. Поселились они в столице, однако счастья своего так и не нашли. Бывший фаворит быстро охладел к своей супруге. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что невеста оказалась с «приданным» в виде больших долгов, которые теперь пришлось выплачивать её супругу. Он же расставаться с деньгами не любил.
Екатерина Великая. / Фото: www.екатерина2.рф
Ходили слухи, что однажды в дом супругов прибыли люди в военной форме и в масках и нещадно выпороли обоих. Впрочем, никто ни опровергнуть, ни подтвердить этого факта так и не смог.
Александр Дмитриев-Мамонов в письмах молил Екатерину о пощаде, просил соизволения вернуться в Санкт-Петербург. Однако раз за разом получал отказы. Его место уже было занято юным Платоном Зубовым, 22-летним красавцем, которого теперь осыпала милостями императрица.
Екатерина Великая. / Фото: www.екатерина2.рф
Бывшему фавориту оставалось лишь страдать, вспоминая расположение Екатерины Алексеевны, да обвинять супругу во всех своих бедах. Впрочем, супруги тоже вместе долго не прожили. Дарья родила ему четверых детей, а вскоре супруги разъехались.
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