Да будет свет: какие лампы и фонари освещали людям путь в 15 веке

Гуманисты эпохи Возрождения ввели в историческую память осознание Средних веков как «темного времени». Однако убежденность в «неотесанности» людей этого периода несколько преувеличены, и в те годы также создавалось что-то новое, более практичное и удобное в применении. Касалось это и осветительных приборов, ведь предубеждение, что едва ли не до Нового времени улицы средневековой Европы озаряли факелы и лучины, ошибочно. А недавно русские мастера-реконструкторы, чтобы доказать, что уже в 15 веке создавались красивые и практичные светильники, воссоздали настенные бра и фонари тех времен.
Нельзя сказать, что в поздних Средних веках создавали какие-либо сложные системы освещения. Они были все еще довольно примитивными, но уже не походили на грубо отесанный факел или небольшую лучину. К тому же, тогдашние ремесленники так же, как и сегодня, заботились об эстетике своих изделий.
Осветительные приборы и в Средние века прошли эволюцию. /Фото: pikabu.ru
За воссоздание средневековых светильников взялись умельцы из мастерской «Ратоборцев», специализирующихся, в частности, на создании реквизита для исторических конструкций. Поэтому эта задача не стала для них чем-то из ряда вон, а скорее еще одним интересным занятием. Светильники были созданы специально для проекта Loco Cimbali.
Мастерская реконструирует многие предметы старины. /Фото: fanily-teadition.ru
Мастера воссоздали два разных типа осветительных приборов из «темных» Средних веков. Первый – это настенное бра, конструкция которого была довольно сложной. Светильник состоял из деревянного каркаса, прикрепляющегося на стену, и диска из отполированной латуни, перед которой располагалась подставка для свечи.
Для того, чтобы металлическая часть в буквальном смысле блестела, ее требовалось тщательно отшлифовать сначала при помощи песка, и затем – войлока. Подобная конструкция позволяла усилить мощность бра за счет того, что свет от зажженной свечи отражался диска и рассеивается по комнате.
Средневековое бра. /Фото: ratobor.com
Помимо общей схемы работы, было реконструировано также украшение деревянной рамки в виде росписи, примеры которой были взяты из сюжетов западноевропейских книжных миниатюр и гравюр 15 века.
Роспись на светильнике также была аутентичной. /Фото: ratobor.com
Специалисты мастерской «Ратоборцев» воссоздали средневековый светильник, отталкиваясь от реального существующего экспоната, который сейчас находится в экспозиции Метрополитен-музее Нью-Йорка.
Но не брат едиными увлеклись умельцы. /Фото: proshloe.com
Другим осветительным прибором, который был воссоздан, стал фонарь. Его внешний вид современному человеку будет более знакомым и привычным, хотя использовали его несколько иначе. Вместо привычного нам «подвешенного» состояния, в Средние века подобные фонари носили в руке, освещая себе путь под ногами.
Такие фонари были удобными тёмными ночами. /Фото: tumblr.com
Для создания внешнего вида прибора, максимально приближенного к аутентичному, мастера обратились к изображениям из германских книг второй половины 15 века. Ведь именно оттуда и произошла такая конструкция светильника.
Пожалуй, единственным отличием реальных фонарей от реконструированных был материал, который использовали для стенок – в 15 веке их делали из рога. Эта работа очень сложная и буквально ювелирная. В остальном мастера старались максимально приблизиться к воссозданию и внешнего вида изделий, и технологии их изготовления.
Так вытачивали фонари на современном оборудовании. /Фото: proshloe.com
И это им удалось: «Ратоборцы» старались использовать даже методы обработки, которые практически идентичны. По словам мастеров, станок, который использовался для выточки деревянных частей светильников, отличается от средневекового предшественника только подключением к электросети. Сама же технология обработки была идентичной той, которая была доступна ремесленникам 15 века.
А такие станки использовали в 15 веке. /Фото: pinterest.com
Такие фонари и бра пользовались большой популярностью достаточно долго, вплоть до середины 16 века. Тогда в массовое употребление уже вошли фонари и светильники в металлических каркасах.
Металлический светильник на средневековой картине. /Фото: pinterest.com
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