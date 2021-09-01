Как вырастить гения: Какие книги читали великие люди, когда ещё не были известными

В жизнь современного человека уже давно вошли многочисленные гаджеты и устройства, а книги гораздо чаще читают с электронных устройств, а не в печатном варианте. Однако книга в любом виде остается неизменным кладезем мудрости, а для кого-то и настоящим стимулом к развитию. В нашем сегодняшнем обзоре книги, которые произвели неизгладимое впечатление на признанных гениев и стали толчком к их первым успехам в жизни.
Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн. / Фото: www.arhivurokov.ru
На гениального физика-теоретика огромное влияние оказала книга Аарона Бернштейна, в которой было собрано множество научно-популярных очерков. Сборник «Народные книги по естествознанию» настолько заинтересовал юного гения, что он тогда впервые задумался о природе вещей. Особенно заинтересовали маленького Альберта рассказы о свете и его взаимодействие с самыми разными явлениями и объектами.
Лев Ландау
Лев Ландау. / Фото: www.24smi.org
Советский физик и будущий обладатель Нобелевской премии в области физики рос довольно замкнутым ребёнком. Неудивительно, что обществу сверстников он часто предпочитал приятное времяпровождение с книгой. Он с удовольствием читал русскую классику, знал наизусть почти всего Лермонтова, причём не только стихотворения, но и прозу.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг. / Фото: www.curved.de
Американский программист, благодаря которому сегодня миллионы людей общаются в социальной сети Facebook, ещё в школьные годы прочёл на латыни «Энеиду» Вергилия. История троянского героя впечатлила юного гения в той части, где Эней со своим народом поставил цель построить город после переселения в Италию. Именно стремление героя выстроить совершенно уникальный город научило Марка Цукерберга искусству правильной постановки целей. С тех пор он мечтал о величии и не скрывал своих амбиций, что помогло ему достигать даже тех целей, которые стороннему обывателю казались просто фантастикой.
Михаил Булгаков
Будущий писатель получал образование в Первой киевской гимназии, где в числе рекомендованных для прочтения учениками книг значилось произведение Петра Фурмана «Саардамский плотник». Именно эта книга оставалась одной из самых любимых на протяжении всей жизни Михаила Булгакова. История о юном Петре I навсегда осталась для Булгакова своеобразным символом детской безмятежности и напоминанием об отчем доме.
Алан Тьюринг
Алан Тьюринг. / Фото: www.worldhistory.us
Наибольшее впечатление на английского математика произвела книга «Чудеса природы, о которых должен знать каждый ребёнок», подаренная мальчику кем-то из знакомых его родителей. Нехитрая детская книга стала толчком к развитию научного взгляда на мир и происходящие в нём события. Будущий гений математики смог усвоить знания о природе вещей и получить первые навыки анализа и системного взгляда мир. К сожалению, на русский язык книга не переведена, пока с ней можно познакомиться лишь на английском.
Илон Маск
Илон Маск. / Фото: www.fins.az
Американский изобретатель прочёл роман «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса ещё в школьные годы. Фантастические приключения друзей, которые ищут планету, увлекли и впечатлили юного Илона Маска. Возможно, благодаря этому роману он сохранил по-детски непосредственное восхищение космосом.
Льюис Кэрролл
Льюис Кэрролл. / Фото: www.twimg.com
Чарльз Лютвидж Доджсон, будущий математик и писатель, в детстве увлечённо читал произведения Чарльза Диккенса, параллельно изучая различные богословские сочинения. Однако ему было мало просто читать и знакомиться с творчеством других, поэтому Льюис Кэрролл довольно рано стал сам сочинять небольшие пьесы для домашних постановок, а ещё занялся выпуском рукописных журналов.
Сальвадор Дали
Сальвадор Дали. / Фото: www.livelib.ru
Книга Фридриха Ницше «Так говорит Заратустра» произвела такое огромное впечатление на Сальвадора Дали, что он дал себе самому слово превзойти немецкого мыслителя и стать лучше философа во всех сферах своей жизни. Юный Дали сам придумал для себя девиз, которому старался следовать всю жизнь. Художник обозначил различие между собой и безумцем одним-единственным фактом: он, художник, не безумен. Впрочем, многие современники Сальвадора Дали готовы были с этим утверждением поспорить, слишком уж экстравагантны были иногда его выходки.
Марина Цветаева
Марина Цветаева. / Фото: www.mos.ru
Будущая поэтесса на всю жизнь сохранила воспоминания о самой яркой книге своего детства. Том был огромным, сине-лиловым и с золочёной надписью «Собрание сочинений А.А. Пушкина». Из всех стихов и сказок Марина Цветаева особенно любила роман в стихах «Евгений Онегин» и поэму «Цыганы».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии