Советский детский сад на прогулке

Почему-то уже много лет не приходилось видеть детсадовцев, организованно идущих по городу. А раньше такое было часто, один из любимых сюжетов у советских фотографов и заезжих иностранцев.



Москва, 1963 год:







1983 год, фото ТАСС:







Сумгаит, 1985 год:







Ленинград, 1956 год, фото Жака Дюпакье:







1950-е, неизвестно где:







Детский сад на прогулке, Белорусская ССР, 1966 год:







Москва Трехпрудный переулок, 1962 год:







Эстония, 1965-66, фото Дина Конгера:







Дубль:







Снова Дин Конгер, село Малое Голустное в Сибири, 1967, хотя это уже школяры, наверное:







Воспитанники детского сада переходят дорогу в Батуми.

Фото Владимир Акимов, 1987 год:Одесса, 1984 год: