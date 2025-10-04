Советский детский сад на прогулке

Почему-то уже много лет не приходилось видеть детсадовцев, организованно идущих по городу. А раньше такое было часто, один из любимых сюжетов у советских фотографов и заезжих иностранцев.
Москва, 1963 год:
1983 год, фото ТАСС:
Сумгаит, 1985 год:
Ленинград, 1956 год, фото Жака Дюпакье:
1950-е, неизвестно где:
Детский сад на прогулке, Белорусская ССР, 1966 год:
Москва Трехпрудный переулок, 1962 год:
Эстония, 1965-66, фото Дина Конгера:
Дубль:
Снова Дин Конгер, село Малое Голустное в Сибири, 1967, хотя это уже школяры, наверное:
Воспитанники детского сада переходят дорогу в Батуми.
Одесса, 1984 год:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии