4 ценности мировой истории, которые были безвозвратно утеряны

На протяжении истории человечество создаёт огромное количество бесценных произведений искусства. Однако, к сожалению, многие из них были утрачены. И это действительно трагедия, ведь их потерю невозможно измерить деньгами. Поэтому вспоминать о них важно, чтобы знать, на создание каких шедевров способен человек.
1. Колосс Родосский
Всё, что осталось от гигантской статуи. /Фото: billionnews.ru
Колосс Родосский — это одно из древних семи чудес света. Объект представлял собой массивную бронзовую скульптуру, которая изображала бога солнца Гелиоса. Её создавали на протяжении 12 лет, а простояла она примерно полвека. История его закончилась в 226 году до нашей эры, когда в результате ужасного землетрясения, практически полностью разрушило это уникальное творение рук человеческих. Руины статуи на протяжении нескольких столетий просто лежали на том же месте, а потом арабские купцы продали почти всё а металлолом - осталась только одна стопа.
2. «Щит Медузы» Леонардо да Винчи
Современная реплика утраченного щита. /Фото: fishki.net
Одна из работ Леонардо да Винчи, которая была утрачена со временем. «Щит Медузы» является ещё юношеской работой да Винчи. Предполагается, что это был щит, который украшен изображением античного змееволосого существа. Его описание осталось в записях историка искусства Джорджо Вазари от 1550 года, и картина, якобы, была настолько реалистичной, что очень напугала отца Леонардо. Известно, что Он же тайно продал мрачное произведение группе флорентийских купцов, а потом он попросту исчез, поэтому сегодня его вообще считают легендой.
3. «Дробильщики камня» Гюстава Курбе
Знаменитое утраченное произведение Курбе. /Фото: wikipedia.org
Гюстав Курбе написал это произведение в 1849 году, и является признанным щедевром несентиментального изображения бедных рабочих разных поколений. Однако, к сожалению, исторический контекст «Дробильщики камня» не пожалел: картина стала одной из многочисленных культурных жертв Второй мировой войны - она погибла уже в самом конце войны во время бомбёжки недалеко от Дрездена, Германия.
4. «Человек на распутье» Диего Риверы
Уникальная фреска, которая была сознательно уничтожена. /Фото: artchive.ru
Диего Ривера - автор огромного количества фресок, а одной из его самых известных работ, является как раз уничтоженный «Человек на распутье». В 1932 году миллионер Джон Д. Рокфеллер заказал художнику роспись стен нью-йоркского Рокфеллер-центра, а темой изображений должно было взирание человечества с чувством глубокой надежды на выбор лучшего будущего. Однако Ривера подошёл к работе слишком революционо, так как был ярым левым по своим политическим убеждениям, поэтому в работе оказалось изображение коммунистического лидера Владимира Ильича Ленина. А Рокфеллерам это не понравилось, и они вначале накрыли картину холстом, а затем попросту уничтожили.
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